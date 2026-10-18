https://sputniknews.uz/20261018/fitso-ei-ukraina-61292007.html
Фицо ЕИ нега Украинадаги можарони қўзғатишда давом этаётганини тушунтирди
Фицо ЕИ нега Украинадаги можарони қўзғатишда давом этаётганини тушунтирди
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Европа Иттифоқи Украинадаги можарони қўзғатишда давом етмоқда, чунки у ерда европаликларнинг қони тўкилмаяпти. Словакия бош вазири Роберт Фицо шундай фикрда.
2026-10-18T10:29+0500
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ТОШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Европа Иттифоқи Украинадаги можарони қўзғатишда давом етмоқда, чунки у ерда европаликларнинг қони тўкилмаяпти. Словакия бош вазири Роберт Фицо шундай фикрда.Фицонинг айтишича, 15-16 октябрь кунлари Брюсселда бўлиб ўтган Европа Иттифоқи саммитида у Украинадаги можаро борасида ҳеч ким тинчлик ҳақида гапирмаётганига эътироз билдирган.Унинг сўзларига кўра, Европа Иттифоқи шуғулланадиган ягона нарса бу давом этаётган можаро учун тўловни тўлашдир.“Бу урушнинг ҳарбий ечими йўқлиги аллақачон аниқ”, - деб хулоса қилди Фицо.
https://sputniknews.uz/20261016/rossiya-qurolli-kuchlari-hafta-davomida-12ta-aholi-punkti-ustidan-nazorat-ornatdi-61259867.html
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дунёда, дунё янгиликлари, украина, европа иттифоқи, роберт фицо
дунёда, дунё янгиликлари, украина, европа иттифоқи, роберт фицо
Фицо ЕИ нега Украинадаги можарони қўзғатишда давом этаётганини тушунтирди
Словакия бош вазирининг айтишича, тинчлик ҳақидаги Европа ташаббуси мавжуд эмас.
ТОШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Европа Иттифоқи Украинадаги можарони қўзғатишда давом етмоқда, чунки у ерда европаликларнинг қони тўкилмаяпти. Словакия бош вазири Роберт Фицо шундай фикрда.
“Биз Европа Иттифоқида елкамизни қисиб, қўзғатишда давом этяпмиз (Украинадаги можаро – таҳр.), ахир бизнинг қонимиз тўкилмаяпти-ку”, - деди Фицо. Унинг сўзларидан РИА Новости иқтибос келтирган.
Фицонинг айтишича, 15-16 октябрь кунлари Брюсселда бўлиб ўтган Европа Иттифоқи саммитида у Украинадаги можаро борасида ҳеч ким тинчлик ҳақида гапирмаётганига эътироз билдирган.
“Тинчлик борасидаги Европа ташаббуси мавжуд эмас”, - деди Словакия бош вазири.
Унинг сўзларига кўра, Европа Иттифоқи шуғулланадиган ягона нарса бу давом этаётган можаро учун тўловни тўлашдир.
“Бу урушнинг ҳарбий ечими йўқлиги аллақачон аниқ”, - деб хулоса қилди Фицо.