Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20261018/eoii-indoneziya-61296529.html
ЕОИИ ва Индонезиянинг эркин савдо тўғрисидаги битими йил охиригача кучга кириши мумкин
ЕОИИ ва Индонезиянинг эркин савдо тўғрисидаги битими йил охиригача кучга кириши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Келишувлар товарларнинг муҳим номенклатурасини қамраб олади ва божларни ўзаро нолга туширишни назарда тутади 18.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-18T17:19+0500
2026-10-18T17:19+0500
ўзбекистон ва еоии
иқтисод
индонезия
еоии
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/19/27448854_336:157:1296:697_1920x0_80_0_0_0bf97468fac2f43e4c03470e7528dcb4.png
ТОШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Индонезия ўртасидаги эркин савдо битими йил охиригача кучга кириши мумкин, деди Россия саноат ва савдо вазири ўринбосари Алексей Груздев РИА Новостига.Унинг таъкидлашича, келишув ЕОИИнинг бешта давлатининг ҳар бирида ички тартиб-қоидалардан ўтишни талаб этади.Россия вазири ўринбосарининг сўзларига кўра, келишувлар товарларнинг муҳим номенклатурасини қамраб олади ва божларни ўзаро нолга туширишни назарда тутади. Бу Россия товарларининг Индонезия бозорида рақобатбардош бўлишига ва Индонезия компанияларига ЕОИИ бозоридаги иштирокини кенгайтиришга имкон беради.2025 йил 21 декабрда Санкт-Петербургда ЕОИИ мамлакатлари Индонезия билан эркин савдо тўғрисида битим имзолаган.Евроосиё иқтисодий комиссияси савдо вазири Андрей Слепнёв божларнинг мутлақ пасайиши ЕОИИнинг Индонезия билан тахминан 3 миллиард долларлик савдосига таъсир қилишини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, битим кучга киргандан кейинги уч-беш йил ичида мамлакатлар ўртасидаги товар айирбошлаш икки баравар кўпайиши керак.
https://sputniknews.uz/20260903/indoneziya-eoii-60180148.html
индонезия
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/19/27448854_327:0:1323:747_1920x0_80_0_0_c0c39298f6d3dec67f9de327dfbbb290.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иқтисод, индонезия, еоии
иқтисод, индонезия, еоии

ЕОИИ ва Индонезиянинг эркин савдо тўғрисидаги битими йил охиригача кучга кириши мумкин

17:19 18.10.2026
© Sputnik / Табылды КадырбековФлаги ЕАЭС
Флаги ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.10.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Oбуна бўлиш
Келишувлар товарларнинг муҳим номенклатурасини қамраб олади ва божларни ўзаро нолга туширишни назарда тутади
ТОШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Индонезия ўртасидаги эркин савдо битими йил охиригача кучга кириши мумкин, деди Россия саноат ва савдо вазири ўринбосари Алексей Груздев РИА Новостига.

“Мен шуни айтишим мумкинки, иттифоқ мамлакатларининг аксарияти ушбу тартиб-таомилни (ратификация – таҳр.) аллақачон якунлади. Яқинда Индонезия президенти Шарқий иқтисодий форум сессиясининг ялпи мажлисида сўзга чиқиб, ратификация қилиш тўғрисида фармон имзолаганини эълон қилди. Шундай қилиб, менимча, оз қолди. Ва мен битим йил охиригача кучга киришига ишонмоқчиман”, – деди Груздев.

Унинг таъкидлашича, келишув ЕОИИнинг бешта давлатининг ҳар бирида ички тартиб-қоидалардан ўтишни талаб этади.
Россия вазири ўринбосарининг сўзларига кўра, келишувлар товарларнинг муҳим номенклатурасини қамраб олади ва божларни ўзаро нолга туширишни назарда тутади. Бу Россия товарларининг Индонезия бозорида рақобатбардош бўлишига ва Индонезия компанияларига ЕОИИ бозоридаги иштирокини кенгайтиришга имкон беради.
2025 йил 21 декабрда Санкт-Петербургда ЕОИИ мамлакатлари Индонезия билан эркин савдо тўғрисида битим имзолаган.
Евроосиё иқтисодий комиссияси савдо вазири Андрей Слепнёв божларнинг мутлақ пасайиши ЕОИИнинг Индонезия билан тахминан 3 миллиард долларлик савдосига таъсир қилишини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, битим кучга киргандан кейинги уч-беш йил ичида мамлакатлар ўртасидаги товар айирбошлаш икки баравар кўпайиши керак.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Прабово Субианто - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.09.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Индонезия президенти ЕОИИни ҳамкорлик намунаси деб атади
3 Сентябр, 16:18
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0