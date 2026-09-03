Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260903/indoneziya-eoii-60180148.html
Индонезия президенти ЕОИИни ҳамкорлик намунаси деб атади
Индонезия президенти ЕОИИни ҳамкорлик намунаси деб атади
Sputnik Ўзбекистон
Прабово Субиантонинг сўзларига кўра, ЕОИИ ҳар бир аъзонинг фаровонлигига эришишга қаратилган ҳамкорликдир. 03.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-03T16:18+0500
2026-09-03T16:18+0500
ўзбекистон ва еоии
иқтисод
индонезия
еоии
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/03/60181129_0:89:3326:1960_1920x0_80_0_0_6e5ddeef60f930c3e54b45cf378a35fa.jpg
ТОШКЕНТ, 3 сен – Sputnik. Индонезия президенти Прабово Субианто Шарқий иқтисодий форумда мамлакат иқтисодий иттифоқларни ривожлантиришга ва Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) билан эркин савдо битимини тезроқ жорий этишга тайёрлигини билдирди.Владивостокда бўлиб ўтган ялпи мажлисда сўзга чиққан сиёсатчи Евроосиё интеграциясининг муҳимлигини таъкидлади.Субианто ЕОИИ мамлакатларини келишувни ратификация қилиш учун ички тартиб-тамойилларни имкон қадар тезроқ якунлашга чақирди. Унинг сўзларига кўра, ушбу ҳужжат савдо архитектурасининг энг муҳим элементига айланади.
https://sputniknews.uz/20260710/indoneziya-eoii-58955008.html
индонезия
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/03/60181129_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_831a3bc33953bba786d3b0810c923160.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иқтисод, индонезия, еоии
иқтисод, индонезия, еоии

Индонезия президенти ЕОИИни ҳамкорлик намунаси деб атади

16:18 03.09.2026
© Sputnik / Григорий Сысоев / Медиабанкка ўтишПрабово Субианто
Прабово Субианто - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.09.2026
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Прабово Субиантонинг сўзларига кўра, ЕОИИ ҳар бир аъзонинг фаровонлигига эришишга қаратилган ҳамкорликдир.
ТОШКЕНТ, 3 сен – Sputnik. Индонезия президенти Прабово Субианто Шарқий иқтисодий форумда мамлакат иқтисодий иттифоқларни ривожлантиришга ва Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) билан эркин савдо битимини тезроқ жорий этишга тайёрлигини билдирди.
Владивостокда бўлиб ўтган ялпи мажлисда сўзга чиққан сиёсатчи Евроосиё интеграциясининг муҳимлигини таъкидлади.

“Индонезия бирор бир ҳарбий иттифоққа қўшилишни истамайди, аммо биз иқтисодий иттифоққа қўшилишга тайёрмиз. ЕОИИ билан эркин савдо шартномаси – айнан бунинг мисоли. Бу ким биландир иттифоқ тузиш эмас, бу ҳар бирининг фаровонлигига эришишга қаратилган ҳамкорликдир”, - деди Индонезия етакчиси. Унинг сўзларидан РИА Новости иқтибос келтирмоқда.

Субианто ЕОИИ мамлакатларини келишувни ратификация қилиш учун ички тартиб-тамойилларни имкон қадар тезроқ якунлашга чақирди. Унинг сўзларига кўра, ушбу ҳужжат савдо архитектурасининг энг муҳим элементига айланади.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Флаг Индонезии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.07.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Индонезия ЕОИИ мамлакатларига экспортни икки баравар кўпайтиришга умид қилмоқда
10 Июл, 15:38
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0