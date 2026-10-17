https://sputniknews.uz/20261017/tramp-rossiyaga-qarshi-dozaxiy-sanktsiyalarning-bir-qismidan-voz-kechdi-61272592.html
Трамп Россияга қарши "дўзахий санкциялар"нинг бир қисмидан воз кечди
Трамп Россияга қарши "дўзахий санкциялар"нинг бир қисмидан воз кечди
Sputnik Ўзбекистон
Трампнинг ушбу фармонини "муҳим ва чинакам тарихий лаҳза" — Кирилл Дмитриев. 17.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-17T15:49+0500
2026-10-17T15:49+0500
2026-10-17T15:53+0500
ақш
россия
дональд трамп
санкция
санкциялар рўйхати
владимир путин
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/04/60194420_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_352d4440356015694969c67a6c497410.jpg
ТОШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. АҚШ президенти Доналд Трамп Россия ва Эронга қарши "дўзахий санкциялар" қонунида кўзда тутилган баъзи чоралардан воз кечишни буюрди.Шундай қилиб, Трамп Россиядан тўғридан-тўғри импорт қилинадиган маҳсулотларга 500% гача ва Москвадан энергия сотиб оладиган энг йирик бешта мамлакатдан товарларга 100% гача бўлган тарифлардан, шунингдек, қонунда назарда тутилган мансабдор шахслар, банклар ва ташкилотларга нисбатан чекловлардан воз кечди.АҚШ президенти ушбу фармонни бир неча кун олдин Россия билан эришилган дизель келишувидан сўнг имзолади. Ушбу қарор Вашингтон манфаатларига мос келиши таъкидланган. Россия президентининг махсус вакили Кирилл Дмитриев Трампнинг ушбу фармонини "муҳим ва чинакам тарихий лаҳза" деб атади.Унинг қўшимча қилишича, Россия ва АҚШ ўртасидаги иқтисодий ҳамкорлик икки мамлакат манфаатларига хизмат қилади, глобал иқтисодий барқарорликни рағбатлантиради ва ишончни мустаҳкамлаш ва узоқ муддатли тинчликка эришиш учун замин яратади."Санкциялар ва қарама-қаршилик ўрнига бизга мулоқот, ўзаро манфаатли ҳамкорлик ва глобал барқарорлик учун умумий масъулият керак", деб хулоса қилди Дмитриев.Бир ҳафта олдин Владимир Путин ва Доналд Трамп телефон орқали суҳбатлашишди. Суҳбатдан сўнг, АҚШ президенти энергетика соҳасидаги йирик келишувни эълон қилди: Россия АҚШ ва глобал бозорларга уч миллион тоннагача дизель ёқилғиси етказиб беради. Шу мақсадда АҚШ Молия вазирлиги 7 апрелгача амал қиладиган санкциялардан воз кечиш тўғрисидаги фармонни эълон қилди.* Марҳум сенатор Линдси Грем ташаббуси билан қабул қилинган Россия ва Эронга қарши санкциялар ҳақидаги қонун.
https://sputniknews.uz/20261017/aqshda-rossiya-bilan-dizel-kelishuviga--xalaqit-bermoqchi-bolishdi-61265998.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/04/60194420_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_d93c9263a34d677e4472a175181288a5.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ақш, россия, дональд трамп, санкция, санкциялар рўйхати, владимир путин
ақш, россия, дональд трамп, санкция, санкциялар рўйхати, владимир путин
Трамп Россияга қарши "дўзахий санкциялар"нинг бир қисмидан воз кечди
15:49 17.10.2026 (янгиланди: 15:53 17.10.2026)
Трампнинг ушбу фармонини "муҳим ва чинакам тарихий лаҳза" — Кирилл Дмитриев.
ТОШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. АҚШ президенти Доналд Трамп Россия ва Эронга қарши "дўзахий санкциялар" қонунида кўзда тутилган баъзи чоралардан воз кечишни буюрди.
"Мен шу билан Грем қонуни* билан тасдиқланган санкциялар, чекловлар ва божларни қўллашдан воз кечаман", дейилади АҚШ президентининг фармонида.
Шундай қилиб, Трамп Россиядан тўғридан-тўғри импорт қилинадиган маҳсулотларга 500% гача ва Москвадан энергия сотиб оладиган энг йирик бешта мамлакатдан товарларга 100% гача бўлган тарифлардан, шунингдек, қонунда назарда тутилган мансабдор шахслар, банклар ва ташкилотларга нисбатан чекловлардан воз кечди.
АҚШ президенти ушбу фармонни бир неча кун олдин Россия билан эришилган дизель келишувидан сўнг имзолади. Ушбу қарор Вашингтон манфаатларига мос келиши таъкидланган.
Россия президентининг махсус вакили Кирилл Дмитриев Трампнинг ушбу фармонини "муҳим ва чинакам тарихий лаҳза" деб атади.
"Грэм қонуни* Россия ва АҚШ ўртасидаги иқтисодий ҳамкорликни самарали равишда тўхтатиши, биринчи навбатда Америка иқтисодиёти ва глобал бозорларга жиддий зарар етказиши мумкин эди", деб таъкидлади Россия президентининг махсус вакили.
Унинг қўшимча қилишича, Россия ва АҚШ ўртасидаги иқтисодий ҳамкорлик икки мамлакат манфаатларига хизмат қилади, глобал иқтисодий барқарорликни рағбатлантиради ва ишончни мустаҳкамлаш ва узоқ муддатли тинчликка эришиш учун замин яратади.
"Санкциялар ва қарама-қаршилик ўрнига бизга мулоқот, ўзаро манфаатли ҳамкорлик ва глобал барқарорлик учун умумий масъулият керак", деб хулоса қилди Дмитриев.
Бир ҳафта олдин Владимир Путин ва Доналд Трамп телефон орқали суҳбатлашишди. Суҳбатдан сўнг, АҚШ президенти энергетика соҳасидаги йирик келишувни эълон қилди: Россия АҚШ ва глобал бозорларга уч миллион тоннагача дизель ёқилғиси етказиб беради. Шу мақсадда АҚШ Молия вазирлиги 7 апрелгача амал қиладиган санкциялардан воз кечиш тўғрисидаги фармонни эълон қилди.
* Марҳум сенатор Линдси Грем ташаббуси билан қабул қилинган Россия ва Эронга қарши санкциялар ҳақидаги қонун.