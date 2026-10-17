https://sputniknews.uz/20261017/parijda-politsiya-namoyishchilarga-qarshi-kozdan-yosh-oqizuvchi-gaz-qolladi--video-61282499.html
Парижда полиция намойишчиларга қарши кўздан ёш оқизувчи газ қўллади — видео
Парижда полиция намойишчиларга қарши кўздан ёш оқизувчи газ қўллади — видео
Sputnik Ўзбекистон
Бугунги намойишларда нафақат мактаб ўқувчилари ва талабалари, балки "сариқ нимчалилар" фаоллари ҳам қўшилган. 17.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-17T18:26+0500
2026-10-17T18:26+0500
2026-10-17T18:36+0500
видео
париж
франция
полиция
митинг
намойиш
норозилик намойиши
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/11/61282332_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_37c80d78a909993bbdf83a696ad049c0.jpg
ТОШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Париждаги асосий талабалар юришидан олдин полиция намойишчиларга қарши кўздан ёш оқизувчи газ қўллади, жароҳатланганлар ҳақида хабар берилган, деб хабар беради РИА Новости мухбири воқеа жойидан.Иштирокчилар тушдан кейин Республика майдонида тўплана бошладилар, кейин эса Клиши майдонига юришди. Намойиш бошланишидан олдин турли полиция бўлинмалари, жумладан, мобил жандарм бўлинмалари майдон яқинида жойлаштирилди.Намойишчилар вақти-вақти билан полицияга тошлар ва мушаклар отишади. Баъзи ёшлар полиция ходимларига тош ва шишаларни отишди, полиция эса кўздан ёш оқизувчи газ билан жавоб беришди.Бир аёл яраланиб, катта намойишларда қатнашган кўнгилли тиббиёт ходимлари томонидан оломон орасидан олиб кетилди.Кейинчалик ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари илгари ҳам жароҳатларга сабаб бўлган шовқинли гранаталардан фойдаланишди.Тўқнашувлар янада кучайиб бормоқда ва кўздан ёш оқизувчи газнинг тез-тез ишлатилиши туфайли бутун майдон оқ булут билан қопланмоқда.Франциядаги ўрта мактаб ўқувчилари бир неча ҳафта давомида жадвалда дарслар кўплиги, ўқитувчиларнинг етишмаслиги ва таълим соҳасидаги бошқа муаммолар туфайли оммавий норозилик намойишларини ўтказмоқда. Баъзи норозилик намойишлари тартибсизликларга айланиб кетди. Шу кунга қадар Франция бўйлаб ўрта мактаб ўқувчиларининг норозилик намойишларида 1300 дан ортиқ одам жароҳат олди.
париж
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Полиция применила гранаты со слезоточивым газом против демонстрантов в Париже
Sputnik Ўзбекистон
Полиция применила гранаты со слезоточивым газом против демонстрантов еще до главного шествия учащихся в Париже, есть пострадавшие
2026-10-17T18:26+0500
true
PT2M17S
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/11/61282332_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fd337aa9a9ff735d44aa0124348c70b3.jpg
Стычки между полицией и демонстрантами произошли на стихийной акции учащихся в Париже
Sputnik Ўзбекистон
Стычки между полицией и демонстрантами произошли на стихийной акции учащихся в Париже, полиция применила слезоточивый газ.
2026-10-17T18:26+0500
true
PT0M53S
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, париж, франция, полиция, митинг, намойиш, норозилик намойиши, видео
видео, париж, франция, полиция, митинг, намойиш, норозилик намойиши, видео
Парижда полиция намойишчиларга қарши кўздан ёш оқизувчи газ қўллади — видео
18:26 17.10.2026 (янгиланди: 18:36 17.10.2026)
Бугунги намойишларда нафақат мактаб ўқувчилари ва талабалари, балки "сариқ нимчалилар" фаоллари ҳам қўшилган.
ТОШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Париждаги асосий талабалар юришидан олдин полиция намойишчиларга қарши кўздан ёш оқизувчи газ қўллади, жароҳатланганлар ҳақида хабар берилган, деб хабар беради РИА Новости мухбири воқеа жойидан.
Шанба куни Парижда ўрта мактаб ва университет талабаларининг катта намойиши бўлиб ўтмоқда. Бугунги намойишларда нафақат ўрта мактаб ўқувчилари ва университет талабалари, балки "сариқ нимчалилар" ҳаракати тарафдорлари ҳам қўшилган.
Иштирокчилар тушдан кейин Республика майдонида тўплана бошладилар, кейин эса Клиши майдонига юришди. Намойиш бошланишидан олдин турли полиция бўлинмалари, жумладан, мобил жандарм бўлинмалари майдон яқинида жойлаштирилди.
Намойишчилар вақти-вақти билан полицияга тошлар ва мушаклар отишади. Баъзи ёшлар полиция ходимларига тош ва шишаларни отишди, полиция эса кўздан ёш оқизувчи газ билан жавоб беришди.
Бир аёл яраланиб, катта намойишларда қатнашган кўнгилли тиббиёт ходимлари томонидан оломон орасидан олиб кетилди.
Кейинчалик ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари илгари ҳам жароҳатларга сабаб бўлган шовқинли гранаталардан фойдаланишди.
Тўқнашувлар янада кучайиб бормоқда ва кўздан ёш оқизувчи газнинг тез-тез ишлатилиши туфайли бутун майдон оқ булут билан қопланмоқда.
Франциядаги ўрта мактаб ўқувчилари бир неча ҳафта давомида жадвалда дарслар кўплиги, ўқитувчиларнинг етишмаслиги ва таълим соҳасидаги бошқа муаммолар туфайли оммавий норозилик намойишларини ўтказмоқда. Баъзи норозилик намойишлари тартибсизликларга айланиб кетди. Шу кунга қадар Франция бўйлаб ўрта мактаб ўқувчиларининг норозилик намойишларида 1300 дан ортиқ одам жароҳат олди.