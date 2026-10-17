Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261017/ozbekistonda-xorijiy-korxonalar-soni-boyicha-qaysi-davlat-etakchi--61286255.html
Ўзбекистонда хорижий корхоналар сони бўйича қайси давлат етакчи?
Ўзбекистонда хорижий корхоналар сони бўйича қайси давлат етакчи?
Sputnik Ўзбекистон
Россия, Хитой, Туркия ва Қозоғистон Ўзбекистоннинг энг йирик ташқи савдо ҳамкорллари ҳам. 17.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-17T19:26+0500
2026-10-17T19:26+0500
инфографика
иқтисод
хориж давлатлар
корхона
бизнес
хитой
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/11/61284116_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_afc4028977d8da85852a615f631f52d7.png
ТОШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Миллий статистика қўмитасига кўра, 2026 йил 1 октябрь ҳолатига Ўзбекистонда хорижий инвестициялар иштирокида фаолият юритаётган 22 029 та корхона мавжуд. Шундан 4 851 таси қўшма корхоналар ва 17178 таси хорижий корхоналар ҳиссасига тўғри келди.Қўшма корхоналар сони бўйича Россия етакчиРоссия иштирокида Ўзбекистонда 994та қўшма корхона ташкил этилган. Иккинчи ўринда — Хитой. Кейин Туркия , Қозоғистон ва Жанубий Корея. Хорижий компаниялар сони бўйича Хитой етакчиХорижий корхонала сони бўйича етакчи ўринни 6 649 та корхона билан Хитой эгаллади. Бу республикадаги хорижий инвестициялар иштирокидаги фаолият юритаётган корхоналар умумий сонининг 30,2 фоизини ташкил этди. 2026 йилнинг 1 октябрь ҳолатига кўра, хорижий инвестициялар иштирокида фаолият юритаётган корхоналарнинг сони 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 4 841 тага (28,2 %) ўсган. Ҳудудлар кесимида хорижий инвестициялар иштирокида фаолият юритаётган корхоналарнинг жами сонига нисбатан энг катта улуши Тошкент шаҳрига 62,4 %, Тошкент вилоятида – 14,0 %, Самарқандда – 3,6 % ва Фарғонада 3,2 %га тўғри келди.
хитой
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/11/61284116_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_ee44a94b177c110a9c0b53a9df3add02.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инфографика, иқтисод, хориж давлатлар, корхона, бизнес, хитой, россия, инфографика
инфографика, иқтисод, хориж давлатлар, корхона, бизнес, хитой, россия, инфографика

Ўзбекистонда хорижий корхоналар сони бўйича қайси давлат етакчи?

19:26 17.10.2026
Oбуна бўлиш
Россия, Хитой, Туркия ва Қозоғистон Ўзбекистоннинг энг йирик ташқи савдо ҳамкорллари ҳам.
ТОШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Миллий статистика қўмитасига кўра, 2026 йил 1 октябрь ҳолатига Ўзбекистонда хорижий инвестициялар иштирокида фаолият юритаётган 22 029 та корхона мавжуд. Шундан 4 851 таси қўшма корхоналар ва 17178 таси хорижий корхоналар ҳиссасига тўғри келди.

Қўшма корхоналар сони бўйича Россия етакчи

Хорижий ва қўшма корхоналар сони - Sputnik Ўзбекистон
Хорижий ва қўшма корхоналар сони - Sputnik Ўзбекистон
Россия иштирокида Ўзбекистонда 994та қўшма корхона ташкил этилган. Иккинчи ўринда — Хитой. Кейин Туркия , Қозоғистон ва Жанубий Корея.

Хорижий компаниялар сони бўйича Хитой етакчи

Хорижий ва қўшма корхоналар сони - Sputnik Ўзбекистон
Хорижий ва қўшма корхоналар сони - Sputnik Ўзбекистон
Хорижий корхонала сони бўйича етакчи ўринни 6 649 та корхона билан Хитой эгаллади. Бу республикадаги хорижий инвестициялар иштирокидаги фаолият юритаётган корхоналар умумий сонининг 30,2 фоизини ташкил этди.
Иккинчи ўринда Россия (16,8%), учинчи — Туркия (10,9 %). Кейинги ўринларда Қозоғистон (6,3 %), Жанубий Корея (3,4%) ва Афғонистон (3,4%) эгаллайди.
2026 йилнинг 1 октябрь ҳолатига кўра, хорижий инвестициялар иштирокида фаолият юритаётган корхоналарнинг сони 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 4 841 тага (28,2 %) ўсган.
Ҳудудлар кесимида хорижий инвестициялар иштирокида фаолият юритаётган корхоналарнинг жами сонига нисбатан энг катта улуши Тошкент шаҳрига 62,4 %, Тошкент вилоятида – 14,0 %, Самарқандда – 3,6 % ва Фарғонада 3,2 %га тўғри келди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0