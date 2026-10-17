https://sputniknews.uz/20261017/ozbekistonda-xorijiy-korxonalar-soni-boyicha-qaysi-davlat-etakchi--61286255.html
Ўзбекистонда хорижий корхоналар сони бўйича қайси давлат етакчи?
Ўзбекистонда хорижий корхоналар сони бўйича қайси давлат етакчи?
Sputnik Ўзбекистон
Россия, Хитой, Туркия ва Қозоғистон Ўзбекистоннинг энг йирик ташқи савдо ҳамкорллари ҳам. 17.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-17T19:26+0500
2026-10-17T19:26+0500
2026-10-17T19:26+0500
инфографика
иқтисод
хориж давлатлар
корхона
бизнес
хитой
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/11/61284116_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_afc4028977d8da85852a615f631f52d7.png
ТОШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Миллий статистика қўмитасига кўра, 2026 йил 1 октябрь ҳолатига Ўзбекистонда хорижий инвестициялар иштирокида фаолият юритаётган 22 029 та корхона мавжуд. Шундан 4 851 таси қўшма корхоналар ва 17178 таси хорижий корхоналар ҳиссасига тўғри келди.Қўшма корхоналар сони бўйича Россия етакчиРоссия иштирокида Ўзбекистонда 994та қўшма корхона ташкил этилган. Иккинчи ўринда — Хитой. Кейин Туркия , Қозоғистон ва Жанубий Корея. Хорижий компаниялар сони бўйича Хитой етакчиХорижий корхонала сони бўйича етакчи ўринни 6 649 та корхона билан Хитой эгаллади. Бу республикадаги хорижий инвестициялар иштирокидаги фаолият юритаётган корхоналар умумий сонининг 30,2 фоизини ташкил этди. 2026 йилнинг 1 октябрь ҳолатига кўра, хорижий инвестициялар иштирокида фаолият юритаётган корхоналарнинг сони 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 4 841 тага (28,2 %) ўсган. Ҳудудлар кесимида хорижий инвестициялар иштирокида фаолият юритаётган корхоналарнинг жами сонига нисбатан энг катта улуши Тошкент шаҳрига 62,4 %, Тошкент вилоятида – 14,0 %, Самарқандда – 3,6 % ва Фарғонада 3,2 %га тўғри келди.
хитой
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/11/61284116_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_ee44a94b177c110a9c0b53a9df3add02.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, иқтисод, хориж давлатлар, корхона, бизнес, хитой, россия, инфографика
инфографика, иқтисод, хориж давлатлар, корхона, бизнес, хитой, россия, инфографика
Ўзбекистонда хорижий корхоналар сони бўйича қайси давлат етакчи?
Россия, Хитой, Туркия ва Қозоғистон Ўзбекистоннинг энг йирик ташқи савдо ҳамкорллари ҳам.
ТОШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Миллий статистика қўмитасига кўра, 2026 йил 1 октябрь ҳолатига Ўзбекистонда хорижий инвестициялар иштирокида фаолият юритаётган 22 029 та корхона мавжуд. Шундан 4 851 таси қўшма корхоналар ва 17178 таси хорижий корхоналар ҳиссасига тўғри келди.
Қўшма корхоналар сони бўйича Россия етакчи
Россия иштирокида Ўзбекистонда 994та қўшма корхона ташкил этилган. Иккинчи ўринда — Хитой. Кейин Туркия , Қозоғистон ва Жанубий Корея.
Хорижий компаниялар сони бўйича Хитой етакчи
Хорижий корхонала сони бўйича етакчи ўринни 6 649 та корхона билан Хитой эгаллади. Бу республикадаги хорижий инвестициялар иштирокидаги фаолият юритаётган корхоналар умумий сонининг 30,2 фоизини ташкил этди.
Иккинчи ўринда Россия (16,8%), учинчи — Туркия (10,9 %). Кейинги ўринларда Қозоғистон (6,3 %), Жанубий Корея (3,4%) ва Афғонистон (3,4%) эгаллайди.
2026 йилнинг 1 октябрь ҳолатига кўра, хорижий инвестициялар иштирокида фаолият юритаётган корхоналарнинг сони 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 4 841 тага (28,2 %) ўсган.
Ҳудудлар кесимида хорижий инвестициялар иштирокида фаолият юритаётган корхоналарнинг жами сонига нисбатан энг катта улуши Тошкент шаҳрига 62,4 %, Тошкент вилоятида – 14,0 %, Самарқандда – 3,6 % ва Фарғонада 3,2 %га тўғри келди.