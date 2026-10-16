https://sputniknews.uz/20261016/surxondaryo-viloyati-paxta-terish-rejasini-bajardi-61254960.html
Сурхондарё вилояти пахта режасини бажарди
Сурхондарё вилояти пахта режасини бажарди
Sputnik Ўзбекистон
Республика бўйича ҳозирга қадар жами 3,4 миллион тонна пахта хом-ашёси ёки режадаги кўрсаткичнинг 76 фоизи йиғиб олинди. 16.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-16T17:36+0500
2026-10-16T17:36+0500
2026-10-16T18:01+0500
инфографика
пахта
сурхондарё
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/10/61254434_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_85247629d60c455bee1805b6ad7d8aa1.png
ТОШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Сурхондарё вилояти Ўзбекистонда биринчибўлиб пахта терими режасини бажарди. 2026 йил 12 октябрь ҳолатига кўра, вилоятда 330,3 минг тонна пахта хом-ашёси йиғиб олиниб, режа 101 фоизга бажарилди. Бу ҳақда Қишлоқ хўжалиги вазирлиги матбуот котиби Дилшод Назиров Sputnik мухбирига маълум қилди.Мамлакат бўйича, ҳозирга қадар жами 3,4 миллион тонна пахта хомашёси йиғиб олинди. Бу фермер хўжаликлари ва кластерлар учун белгиланган 4,5 миллион тоннали шартномавий кўрсаткичнинг 76 фоизини ташкил этади.Йиғиб олинган ҳосилнинг 848 минг тоннаси қўл терими орқали, 2,6 миллион тоннаси эса пахта териш машиналари ёрдамида йиғиб олинди. Шундай қилиб, жами ҳосилнинг қарийб 75 фоизи механизациялашган терим ҳиссасига тўғри келмоқда.Айни пайтда терим жараёнларига қарийб 3 мингта юқори унумли пахта териш машинаси жалб этилган. Жорий йилда фермер хўжаликлари ва агрокластерларга лизинг асосида 1 мингдан ортиқ замонавий пахта териш машинаси етказиб берилган.12 октябрь куни пахта териш машиналари ёрдамида 147 минг тонна пахта хомашёси териб олинди. Бир кунда битта машинага ўртача 50 тоннадан ҳосил тўғри келди.Қишлоқ хўжалиги вазирлиги маълумотига кўра, ҳудудларда режа бажарилиши кўрсаткичлари экин майдонлари, иқлим шароитлари ва бошқа омилларга боғлиқ. Шу сабабли ушбу кўрсаткичлар ҳудудлардаги иш самарадорлигини бевосита акс эттирмайди.
сурхондарё
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/10/61254434_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_bef5053ef09962c1ee1cd577fa18978d.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, пахта, сурхондарё, иқтисод, инфографика
инфографика, пахта, сурхондарё, иқтисод, инфографика
Сурхондарё вилояти пахта режасини бажарди
17:36 16.10.2026 (янгиланди: 18:01 16.10.2026)
Эксклюзив
Республика бўйича ҳозирга қадар жами 3,4 миллион тонна пахта хом-ашёси ёки режадаги кўрсаткичнинг 76 фоизи йиғиб олинди.
ТОШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Сурхондарё вилояти Ўзбекистонда биринчибўлиб пахта терими режасини бажарди. 2026 йил 12 октябрь ҳолатига кўра, вилоятда 330,3 минг тонна пахта хом-ашёси йиғиб олиниб, режа 101 фоизга бажарилди. Бу ҳақда Қишлоқ хўжалиги вазирлиги матбуот котиби Дилшод Назиров Sputnik мухбирига маълум қилди.
Мамлакат бўйича, ҳозирга қадар жами 3,4 миллион тонна пахта хомашёси йиғиб олинди. Бу фермер хўжаликлари ва кластерлар учун белгиланган 4,5 миллион тоннали шартномавий кўрсаткичнинг 76 фоизини ташкил этади.
Режа бажарилиши бўйича иккинчи ўринда Хоразм вилояти 96,9 фоиз (350,8 минг тонна), учинчи ўринда эса Сирдарё вилояти 89,3 фоиз (348,3 минг тонна) кўрсаткич билан бормоқда.
Йиғиб олинган ҳосилнинг 848 минг тоннаси қўл терими орқали, 2,6 миллион тоннаси эса пахта териш машиналари ёрдамида йиғиб олинди. Шундай қилиб, жами ҳосилнинг қарийб 75 фоизи механизациялашган терим ҳиссасига тўғри келмоқда.
Айни пайтда терим жараёнларига қарийб 3 мингта юқори унумли пахта териш машинаси жалб этилган. Жорий йилда фермер хўжаликлари ва агрокластерларга лизинг асосида 1 мингдан ортиқ замонавий пахта териш машинаси етказиб берилган.
12 октябрь куни пахта териш машиналари ёрдамида 147 минг тонна пахта хомашёси териб олинди. Бир кунда битта машинага ўртача 50 тоннадан ҳосил тўғри келди.
Қишлоқ хўжалиги вазирлиги маълумотига кўра, ҳудудларда режа бажарилиши кўрсаткичлари экин майдонлари, иқлим шароитлари ва бошқа омилларга боғлиқ. Шу сабабли ушбу кўрсаткичлар ҳудудлардаги иш самарадорлигини бевосита акс эттирмайди.