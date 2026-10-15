https://sputniknews.uz/20261015/ukraina-ryazan-61210297.html
Украина Рязань нефт заводига оммавий ҳужум уюштирди
Украина Рязань нефт заводига оммавий ҳужум уюштирди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Ҳаво мудофаа кучлари тўртта "Фламинго" ракетаси ва 69 та дрон уриб туширди. 15.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-15T15:14+0500
2026-10-15T15:14+0500
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ТОШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Украина Қуролли кучлари ўтган тунда Рязандаги нефтни қайта ишлаш заводига оммавий ҳужум уюштиришга уринди, деб хабар қилди Россия Мудофаа вазирлиги. Дрон бўлаклари қулаб тушиши оқибатида нефтни қайта ишлаш заводи ҳудудида ёнғин содир бўлган. Фавқулодда вазиятлар хизматлари воқеа жойида ишламоқда ва ҳаво ҳужумидан етказилган зарарни баҳоламоқда.Вилоят губернатори Павел Малков ҳужумда қурбонлар йўқлигини хабар қилди.Куни кеча Россия бош вазири ўринбосари Александр Новак Киев режимининг нефтни қайта ишлаш заводларига ҳужуми — уларнинг энергетика соҳасида сулҳ тузишга интилмаётганидан дарак беришини маълум қилган эди. Бир неча кун олдин Дональд Трамп Владимир Зеленскийни нефтни қайта ишлаш заводларига кейинги ҳужумлардан тийилиш ҳақидаги илтимосларни эътиборсиз қолдирганликда ва тинчлик жараёнини саботаж қилганликда айблади. Шунингдек, АҚШ президенти Украинада янги раҳбар сайлаш учун сайловлар ўтказишни таклиф қилди. Кеча Киев режими раҳбарининг маслаҳатчиси Сергей Бескрестнов Украина Қуролли кучлари учун "Starlink" алоқаси чеклангани ҳақида баёнот берди. Зеленский, шунингдек, Украина Россия баллистик ракеталари учирилиши ҳақида разведка маълумотларини олишни тўхтатганидан шикоят қилди.
https://sputniknews.uz/20261015/ukraina-energetika-sohasida-sulhga-erishishga-intilmayapti--novak-61200593.html
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россия, украина, анти-дрон, ҳужум, россия мудофаа вазирлиги, нефть, ақш, дунёда, дунё янгиликлари
россия, украина, анти-дрон, ҳужум, россия мудофаа вазирлиги, нефть, ақш, дунёда, дунё янгиликлари
Украина Рязань нефт заводига оммавий ҳужум уюштирди
15:14 15.10.2026 (янгиланди: 15:32 15.10.2026)
Россия Ҳаво мудофаа кучлари тўртта "Фламинго" ракетаси ва 69 та дрон уриб туширди.
ТОШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Украина Қуролли кучлари ўтган тунда Рязандаги нефтни қайта ишлаш заводига оммавий ҳужум уюштиришга уринди, деб хабар қилди Россия Мудофаа вазирлиги.
Россия Ҳаво ҳужумидан мудофаа кучлари ва авиацияси ҳамда мобил ўт очиш гуруҳлари тўртта узоқ масофали қанотли ракета ва 69 та дронларни йўқ қилди.
Дрон бўлаклари қулаб тушиши оқибатида нефтни қайта ишлаш заводи ҳудудида ёнғин содир бўлган. Фавқулодда вазиятлар хизматлари воқеа жойида ишламоқда ва ҳаво ҳужумидан етказилган зарарни баҳоламоқда.
Вилоят губернатори Павел Малков ҳужумда қурбонлар йўқлигини хабар қилди.
Куни кеча Россия бош вазири ўринбосари Александр Новак Киев режимининг нефтни қайта ишлаш заводларига ҳужуми — уларнинг энергетика соҳасида сулҳ тузишга интилмаётганидан дарак беришини маълум қилган эди.
Бир неча кун олдин Дональд Трамп Владимир Зеленскийни нефтни қайта ишлаш заводларига кейинги ҳужумлардан тийилиш ҳақидаги илтимосларни эътиборсиз қолдирганликда ва тинчлик жараёнини саботаж қилганликда айблади. Шунингдек, АҚШ президенти Украинада янги раҳбар сайлаш учун сайловлар ўтказишни таклиф қилди.
Кеча Киев режими раҳбарининг маслаҳатчиси Сергей Бескрестнов Украина Қуролли кучлари учун "Starlink" алоқаси чеклангани ҳақида баёнот берди. Зеленский, шунингдек, Украина Россия баллистик ракеталари учирилиши ҳақида разведка маълумотларини олишни тўхтатганидан шикоят қилди.