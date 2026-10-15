https://sputniknews.uz/20261015/ukraina-energetika-sohasida-sulhga-erishishga-intilmayapti--novak-61200593.html
Украина энергетика соҳасида сулҳга эришишга интилмаяпти — Новак
Украина энергетика соҳасида сулҳга эришишга интилмаяпти — Новак
Sputnik Ўзбекистон
Украина Саратов ва Рязандаги нефтни қайта ишлаш заводларига ҳужум қилишга уринди. 15.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-15T10:24+0500
2026-10-15T10:24+0500
2026-10-15T10:36+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
александр новак
дунёда
дунё янгиликлари
энергетика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/08/32112879_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_9f4f39120222976704cf97d702b68392.jpg
ТОШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Чоршанба куни Украина Қуролли кучлари Россиянинг Саратов ва Рязань вилоятларидаги иккита нефтни қайта ишлаш заводига ҳужум қилишга уринди, деб хабар берди бош вазир ўринбосари Александр Новак.Аввалроқ АҚШ президенти Дональд Трамп Москва ва Киев орасида келишувга эришиш мумкинлиги ҳақида маълум қилган эди. Хабар қилинганидек, бир вақтнинг ўзида Трамп вакиллари, агар Украина Россия нефтни қайта ишлаш заводларига янги ҳужумлардан воз кечмаса, АҚШ Украинага разведка маълумотларини беришни тўхтатиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирган эди.Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков Кремль бу масала бўйича ҳозирча ҳеч қандай қарор эълон қилмаганини билдирган эди.Чоршанба куни Зеленский Украина кетма-кет иккинчи кун давомида шерикларидан Россия баллистик ракеталари учирилиши ҳақида маълумот олмаганидан шикоят қилди. Унинг маслаҳатчиси Сергей Бескрестнов "Starlink" Украина ҳарбийлари учун алоқа алмашиш тезлигини пасайтирганини айтди.Россия Қуролли кучлари, Владимир Путин тушунтирганидек, душманнинг Россия иқтисодиётини "ишдан чиқаришга" қаратилган ҳаракатларига жавобан Украина энергетика иншоотларига катта зарбалар беришни бошлади. Мудофаа вазирлиги бу Украинанинг ҳарбий ва иқтисодий салоҳиятини пасайтириш учун қилинаётганини таъкидлади.
https://sputniknews.uz/20261013/putin-tramp-61141546.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/08/32112879_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_59c2496d2f4c0f3959437c5c0e2c0428.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, александр новак, дунёда, дунё янгиликлари, энергетика
россия, украина, александр новак, дунёда, дунё янгиликлари, энергетика
Украина энергетика соҳасида сулҳга эришишга интилмаяпти — Новак
10:24 15.10.2026 (янгиланди: 10:36 15.10.2026)
Украина Саратов ва Рязандаги нефтни қайта ишлаш заводларига ҳужум қилишга уринди.
ТОШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Чоршанба куни Украина Қуролли кучлари Россиянинг Саратов ва Рязань вилоятларидаги иккита нефтни қайта ишлаш заводига ҳужум қилишга уринди, деб хабар берди бош вазир ўринбосари Александр Новак.
"Биз Украина томони энергетика соҳасидаги сулҳга эришиш учун ҳеч қандай ҳаракат кўрсатмаётганини кўрмоқдамиз", - деди у Россия энергетика ҳафталиги форуми доирасида.
Аввалроқ АҚШ президенти Дональд Трамп Москва ва Киев орасида келишувга эришиш мумкинлиги ҳақида маълум қилган эди.
Хабар қилинганидек, бир вақтнинг ўзида Трамп вакиллари, агар Украина Россия нефтни қайта ишлаш заводларига янги ҳужумлардан воз кечмаса, АҚШ Украинага разведка маълумотларини беришни тўхтатиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирган эди.
Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков Кремль бу масала бўйича ҳозирча ҳеч қандай қарор эълон қилмаганини билдирган эди.
Чоршанба куни Зеленский Украина кетма-кет иккинчи кун давомида шерикларидан Россия баллистик ракеталари учирилиши ҳақида маълумот олмаганидан шикоят қилди. Унинг маслаҳатчиси Сергей Бескрестнов "Starlink" Украина ҳарбийлари учун алоқа алмашиш тезлигини пасайтирганини айтди.
Россия Қуролли кучлари, Владимир Путин тушунтирганидек, душманнинг Россия иқтисодиётини "ишдан чиқаришга" қаратилган ҳаракатларига жавобан Украина энергетика иншоотларига катта зарбалар беришни бошлади. Мудофаа вазирлиги бу Украинанинг ҳарбий ва иқтисодий салоҳиятини пасайтириш учун қилинаётганини таъкидлади.