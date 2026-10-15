https://sputniknews.uz/20261015/starlink-ilon-mask-61201766.html
"Starlink"дан ҳужумкор мақсадларда фойдаланиш мумкин эмас — Илон Маск
"Starlink"дан ҳужумкор мақсадларда фойдаланиш мумкин эмас — Илон Маск
Sputnik Ўзбекистон
Илон Маск "Starlink" фақат фуқаролик ва мудофаа мақсадлари учун мўлжалланганлигини айтди. 15.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-15T12:22+0500
2026-10-15T12:22+0500
2026-10-15T12:22+0500
россия
украина
илон маск
мобил алоқа
дрон
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/1d/39440158_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b42caecf8bc96343e394958a3ce8e13.jpg
ТОШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. "Starlink"дан ҳужумкор мақсадларда фойдаланиш мумкин эмас, деди америкалик тадбиркор Илон Маск.Маск, шунингдек, фуқаролик "Starlink" тармоғи ва ҳарбий "Starshield" сунъий йўлдош тизими ўртасидаги фарқни ҳам тушунтирди. Унинг сўзларига кўра, иккинчиси АҚШ ҳукуматига тегишли ва назорат қилинади. Ҳар қандай тезлик ёки дастурдан фойдаланиш чекловлари АҚШ Мудофаа вазирлиги ва президент томонидан белгиланади.Бизнесменнинг ушбу баёноти Украинанинг собиқ мудофаа вазири Михаил Фёдоровнинг Х ижтимоий тармоқ платформасидаги постига жавобан янгради. Унда Федоров Украина Қуролли кучлари учун алоқа тезлиги чеклангани ва "Starshield" ҳарбий версиясига қўйилган чекловларни бутунлай бекор қилишга чақирган.Владимир Зеленскийнинг маслаҳатчиси Сергей Бескрестнов "SpaceX" Украина ҳарбийлари учун "Starlink" алоқаси тезлигини пасайтирганидан шикоят қилди. Бу Украина Қуролли кучлари томонидан илгари режалаштирилган баъзи операцияларнинг бузилишига ва реактив дронларни уриб тушириш қобилиятининг пасайишига олиб келди.Киев режими раҳбари, шунингдек, Украина кетма-кет иккинчи кун давомида шерикларидан Россия баллистик ракеталари учирилиши ҳақида разведка маълумотларини олмаганидан шикоят қилди.Икки кун олдин Вашингтон Киевга разведка маълумотларни узатишни тўхтатишга тайёрлиги ҳақида огоҳлантириш юборганини маълум қилган эди. Аввалроқ Дональд Трамп Зеленскийни Россия нефтни қайта ишлаш заводларига ҳужум қилмаслик ҳақидаги илтимосларни эътиборсиз қолдирганликда айблаган эди. Президентнинг сўзларига кўра, у Москва билан анча олдин ярашиши керак эди, аммо "бунинг ўрнига у ҳамма учун муаммолар яратди". У Киев режими раҳбарига сайловлар ўтказишни таклиф қилди, токи украинлар музокара қилишга кўпроқ тайёр бўлган раҳбарни сайлашлари мумкин бўлсин.
https://sputniknews.uz/20261014/kiev-starlink-61184345.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/1d/39440158_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_67f3b449113d33325ca3a7c778c6ca5f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, илон маск, мобил алоқа, дрон, дунёда, дунё янгиликлари
россия, украина, илон маск, мобил алоқа, дрон, дунёда, дунё янгиликлари
"Starlink"дан ҳужумкор мақсадларда фойдаланиш мумкин эмас — Илон Маск
Илон Маск "Starlink" фақат фуқаролик ва мудофаа мақсадлари учун мўлжалланганлигини айтди.
ТОШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. "Starlink"дан ҳужумкор мақсадларда фойдаланиш мумкин эмас, деди америкалик тадбиркор Илон Маск.
"Starlink" тижорат хизматидир. <...> Ундан фойдаланиш фуқаролик ёки мудофаа операциялари билан чекланган ва ҳужумкор ҳарбий операциялар учун ишлатилиши мумкин эмас, чунки бундай фаолият тижорат компанияси учун қабул қилиниши мумкин эмас", - деб таъкидлади "SpaceХ" асосчиси.
Маск, шунингдек, фуқаролик "Starlink" тармоғи ва ҳарбий "Starshield" сунъий йўлдош тизими ўртасидаги фарқни ҳам тушунтирди. Унинг сўзларига кўра, иккинчиси АҚШ ҳукуматига тегишли ва назорат қилинади. Ҳар қандай тезлик ёки дастурдан фойдаланиш чекловлари АҚШ Мудофаа вазирлиги ва президент томонидан белгиланади.
Бизнесменнинг ушбу баёноти Украинанинг собиқ мудофаа вазири Михаил Фёдоровнинг Х ижтимоий тармоқ платформасидаги постига жавобан янгради. Унда Федоров Украина Қуролли кучлари учун алоқа тезлиги чеклангани ва "Starshield" ҳарбий версиясига қўйилган чекловларни бутунлай бекор қилишга чақирган.
Владимир Зеленскийнинг маслаҳатчиси Сергей Бескрестнов "SpaceX" Украина ҳарбийлари учун "Starlink" алоқаси тезлигини пасайтирганидан шикоят қилди. Бу Украина Қуролли кучлари томонидан илгари режалаштирилган баъзи операцияларнинг бузилишига ва реактив дронларни уриб тушириш қобилиятининг пасайишига олиб келди.
Киев режими раҳбари, шунингдек, Украина кетма-кет иккинчи кун давомида шерикларидан Россия баллистик ракеталари учирилиши ҳақида разведка маълумотларини олмаганидан шикоят қилди.
Икки кун олдин Вашингтон Киевга разведка маълумотларни узатишни тўхтатишга тайёрлиги ҳақида огоҳлантириш юборганини маълум қилган эди.
Аввалроқ Дональд Трамп Зеленскийни Россия нефтни қайта ишлаш заводларига ҳужум қилмаслик ҳақидаги илтимосларни эътиборсиз қолдирганликда айблаган эди. Президентнинг сўзларига кўра, у Москва билан анча олдин ярашиши керак эди, аммо "бунинг ўрнига у ҳамма учун муаммолар яратди". У Киев режими раҳбарига сайловлар ўтказишни таклиф қилди, токи украинлар музокара қилишга кўпроқ тайёр бўлган раҳбарни сайлашлари мумкин бўлсин.