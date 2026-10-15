Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20261015/starlink-ilon-mask-61201766.html
"Starlink"дан ҳужумкор мақсадларда фойдаланиш мумкин эмас — Илон Маск
"Starlink"дан ҳужумкор мақсадларда фойдаланиш мумкин эмас — Илон Маск
Sputnik Ўзбекистон
Илон Маск "Starlink" фақат фуқаролик ва мудофаа мақсадлари учун мўлжалланганлигини айтди. 15.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-15T12:22+0500
2026-10-15T12:22+0500
россия
украина
илон маск
мобил алоқа
дрон
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/1d/39440158_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b42caecf8bc96343e394958a3ce8e13.jpg
ТОШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. "Starlink"дан ҳужумкор мақсадларда фойдаланиш мумкин эмас, деди америкалик тадбиркор Илон Маск.Маск, шунингдек, фуқаролик "Starlink" тармоғи ва ҳарбий "Starshield" сунъий йўлдош тизими ўртасидаги фарқни ҳам тушунтирди. Унинг сўзларига кўра, иккинчиси АҚШ ҳукуматига тегишли ва назорат қилинади. Ҳар қандай тезлик ёки дастурдан фойдаланиш чекловлари АҚШ Мудофаа вазирлиги ва президент томонидан белгиланади.Бизнесменнинг ушбу баёноти Украинанинг собиқ мудофаа вазири Михаил Фёдоровнинг Х ижтимоий тармоқ платформасидаги постига жавобан янгради. Унда Федоров Украина Қуролли кучлари учун алоқа тезлиги чеклангани ва "Starshield" ҳарбий версиясига қўйилган чекловларни бутунлай бекор қилишга чақирган.Владимир Зеленскийнинг маслаҳатчиси Сергей Бескрестнов "SpaceX" Украина ҳарбийлари учун "Starlink" алоқаси тезлигини пасайтирганидан шикоят қилди. Бу Украина Қуролли кучлари томонидан илгари режалаштирилган баъзи операцияларнинг бузилишига ва реактив дронларни уриб тушириш қобилиятининг пасайишига олиб келди.Киев режими раҳбари, шунингдек, Украина кетма-кет иккинчи кун давомида шерикларидан Россия баллистик ракеталари учирилиши ҳақида разведка маълумотларини олмаганидан шикоят қилди.Икки кун олдин Вашингтон Киевга разведка маълумотларни узатишни тўхтатишга тайёрлиги ҳақида огоҳлантириш юборганини маълум қилган эди. Аввалроқ Дональд Трамп Зеленскийни Россия нефтни қайта ишлаш заводларига ҳужум қилмаслик ҳақидаги илтимосларни эътиборсиз қолдирганликда айблаган эди. Президентнинг сўзларига кўра, у Москва билан анча олдин ярашиши керак эди, аммо "бунинг ўрнига у ҳамма учун муаммолар яратди". У Киев режими раҳбарига сайловлар ўтказишни таклиф қилди, токи украинлар музокара қилишга кўпроқ тайёр бўлган раҳбарни сайлашлари мумкин бўлсин.
https://sputniknews.uz/20261014/kiev-starlink-61184345.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/1d/39440158_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_67f3b449113d33325ca3a7c778c6ca5f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, илон маск, мобил алоқа, дрон, дунёда, дунё янгиликлари
россия, украина, илон маск, мобил алоқа, дрон, дунёда, дунё янгиликлари

"Starlink"дан ҳужумкор мақсадларда фойдаланиш мумкин эмас — Илон Маск

12:22 15.10.2026
© AFP 2023 / ALAIN JOCARDИлон Маск во время своего визита на ярмарку технологических стартапов и инноваций Vivatech в Париже 16 июня 2023 года.
Илон Маск во время своего визита на ярмарку технологических стартапов и инноваций Vivatech в Париже 16 июня 2023 года. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.10.2026
© AFP 2023 / ALAIN JOCARD
Oбуна бўлиш
Илон Маск "Starlink" фақат фуқаролик ва мудофаа мақсадлари учун мўлжалланганлигини айтди.
ТОШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. "Starlink"дан ҳужумкор мақсадларда фойдаланиш мумкин эмас, деди америкалик тадбиркор Илон Маск.

"Starlink" тижорат хизматидир. <...> Ундан фойдаланиш фуқаролик ёки мудофаа операциялари билан чекланган ва ҳужумкор ҳарбий операциялар учун ишлатилиши мумкин эмас, чунки бундай фаолият тижорат компанияси учун қабул қилиниши мумкин эмас", - деб таъкидлади "SpaceХ" асосчиси.

Маск, шунингдек, фуқаролик "Starlink" тармоғи ва ҳарбий "Starshield" сунъий йўлдош тизими ўртасидаги фарқни ҳам тушунтирди. Унинг сўзларига кўра, иккинчиси АҚШ ҳукуматига тегишли ва назорат қилинади. Ҳар қандай тезлик ёки дастурдан фойдаланиш чекловлари АҚШ Мудофаа вазирлиги ва президент томонидан белгиланади.
Бизнесменнинг ушбу баёноти Украинанинг собиқ мудофаа вазири Михаил Фёдоровнинг Х ижтимоий тармоқ платформасидаги постига жавобан янгради. Унда Федоров Украина Қуролли кучлари учун алоқа тезлиги чеклангани ва "Starshield" ҳарбий версиясига қўйилган чекловларни бутунлай бекор қилишга чақирган.
Владимир Зеленскийнинг маслаҳатчиси Сергей Бескрестнов "SpaceX" Украина ҳарбийлари учун "Starlink" алоқаси тезлигини пасайтирганидан шикоят қилди. Бу Украина Қуролли кучлари томонидан илгари режалаштирилган баъзи операцияларнинг бузилишига ва реактив дронларни уриб тушириш қобилиятининг пасайишига олиб келди.
Киев режими раҳбари, шунингдек, Украина кетма-кет иккинчи кун давомида шерикларидан Россия баллистик ракеталари учирилиши ҳақида разведка маълумотларини олмаганидан шикоят қилди.
Икки кун олдин Вашингтон Киевга разведка маълумотларни узатишни тўхтатишга тайёрлиги ҳақида огоҳлантириш юборганини маълум қилган эди.
Аввалроқ Дональд Трамп Зеленскийни Россия нефтни қайта ишлаш заводларига ҳужум қилмаслик ҳақидаги илтимосларни эътиборсиз қолдирганликда айблаган эди. Президентнинг сўзларига кўра, у Москва билан анча олдин ярашиши керак эди, аммо "бунинг ўрнига у ҳамма учун муаммолар яратди". У Киев режими раҳбарига сайловлар ўтказишни таклиф қилди, токи украинлар музокара қилишга кўпроқ тайёр бўлган раҳбарни сайлашлари мумкин бўлсин.
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.10.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Киев “Starlink” иши чеклангани сабаб логистика муаммоларидан шикоят қилмоқда – FT
Кеча, 18:49
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0