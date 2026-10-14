Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20261014/kiev-starlink-61184345.html
Киев “Starlink” иши чеклангани сабаб логистика муаммоларидан шикоят қилмоқда – FT
Киев “Starlink” иши чеклангани сабаб логистика муаммоларидан шикоят қилмоқда – FT
Sputnik Ўзбекистон
Украина мудофаа вазирининг собиқ ўринбосари Сергей Стерненко “Starlink” сунъий йўлдош алоқа терминалларининг ишлаши тунда чекланганини айтди. Унинг сўзларига кўра, соатига 160 километрдан ортиқ тезликда ҳаракатланаётганда алоқа йўқола бошлаган, бу эса Украина Қуролли кучлари учун қатор операцияларни амалга оширишда муаммо туғдирган.
2026-10-14T18:49+0500
2026-10-14T18:49+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0e/61184324_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_faf6f15096f4ef2e2bf053803f6d706d.jpg
ТОШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Киев “Starlink” сунъий йўлдош алоқа терминаллари фаолияти чеклангани сабаб фронтнинг олдинги чизиқларида логистика билан боғлиқ муаммолардан шикоят қилмоқда. Бу ҳақда “Financial Times” газетаси исми ошкор этилмаган юқори мартабали украиналик амалдорга таянган ҳолда ёзмоқда.Чоршанба куни Украина мудофаа вазирининг собиқ ўринбосари Сергей Стерненко “Starlink” сунъий йўлдош алоқа терминалларининг ишлаши тунда чекланганини айтди. Унинг сўзларига кўра, соатига 160 километрдан ортиқ тезликда ҳаракатланаётганда алоқа йўқола бошлаган, бу эса Украина Қуролли кучлари учун муаммо туғдирган.Душанба куни CNN телеканали Пентагон ва АҚШ Давлат департаменти дам олиш кунлари Вашингтоннинг разведка маълумотларини узатишни тўхтатишга тайёрлиги ҳақида Киевга огоҳлантиришлар юборганини хабар қилди. Кейинчалик Владимир Зеленский Украинанинг ғарбий ҳамкорлари сешанбага ўтар кечаси Киевга ракета учирилиши ҳақидаги разведка маълумотларини тақдим этмаганини тасдиқлади. Шу билан бирга, сешанба куни АҚШ президенти Дональд Трамп АҚШ Украинага разведка маълумотларини узатишда давом этаётганини айтди.Москва Ғарбнинг Украина режимига қурол етказиб бериши можарони чўзишини бир неча бор таъкидлаган ва қурол ортилган ҳар қандай транспорт Россия армиясининг қонуний нишонига айланишидан огоҳлантирган.
https://sputniknews.uz/20261001/kiev-rossiya-rassvet-60880284.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0e/61184324_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_7067e0946ce295081eee1d9d8553f90e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунёда, дунё янгиликлари, украина
дунёда, дунё янгиликлари, украина

Киев “Starlink” иши чеклангани сабаб логистика муаммоларидан шикоят қилмоқда – FT

18:49 14.10.2026
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие во время тренировки на военной базе
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.10.2026
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Oбуна бўлиш
Украинада сунъий йўлдош алоқа терминаллари ишидаги чекловлар Украина армиясининг бир нечта операцияларини барбод қилди.
ТОШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Киев “Starlink” сунъий йўлдош алоқа терминаллари фаолияти чеклангани сабаб фронтнинг олдинги чизиқларида логистика билан боғлиқ муаммолардан шикоят қилмоқда. Бу ҳақда “Financial Times” газетаси исми ошкор этилмаган юқори мартабали украиналик амалдорга таянган ҳолда ёзмоқда.
“Олдинги чизиқда ва ўрта масофада логистика жуда чекланган”, - деди расмий нашрга.
Чоршанба куни Украина мудофаа вазирининг собиқ ўринбосари Сергей Стерненко “Starlink” сунъий йўлдош алоқа терминалларининг ишлаши тунда чекланганини айтди. Унинг сўзларига кўра, соатига 160 километрдан ортиқ тезликда ҳаракатланаётганда алоқа йўқола бошлаган, бу эса Украина Қуролли кучлари учун муаммо туғдирган.
Душанба куни CNN телеканали Пентагон ва АҚШ Давлат департаменти дам олиш кунлари Вашингтоннинг разведка маълумотларини узатишни тўхтатишга тайёрлиги ҳақида Киевга огоҳлантиришлар юборганини хабар қилди. Кейинчалик Владимир Зеленский Украинанинг ғарбий ҳамкорлари сешанбага ўтар кечаси Киевга ракета учирилиши ҳақидаги разведка маълумотларини тақдим этмаганини тасдиқлади. Шу билан бирга, сешанба куни АҚШ президенти Дональд Трамп АҚШ Украинага разведка маълумотларини узатишда давом этаётганини айтди.
Москва Ғарбнинг Украина режимига қурол етказиб бериши можарони чўзишини бир неча бор таъкидлаган ва қурол ортилган ҳар қандай транспорт Россия армиясининг қонуний нишонига айланишидан огоҳлантирган.
Космический спутник. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.10.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
“Бурилиш нуқтаси бўлиши мумкин”: Киев Россиянинг “Рассвет” йўлдошларидан қўрқмоқда
1 Октябр, 18:40
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0