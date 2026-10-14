https://sputniknews.uz/20261014/kiev-starlink-61184345.html
Киев “Starlink” иши чеклангани сабаб логистика муаммоларидан шикоят қилмоқда – FT
Киев “Starlink” иши чеклангани сабаб логистика муаммоларидан шикоят қилмоқда – FT
Sputnik Ўзбекистон
Украина мудофаа вазирининг собиқ ўринбосари Сергей Стерненко “Starlink” сунъий йўлдош алоқа терминалларининг ишлаши тунда чекланганини айтди. Унинг сўзларига кўра, соатига 160 километрдан ортиқ тезликда ҳаракатланаётганда алоқа йўқола бошлаган, бу эса Украина Қуролли кучлари учун қатор операцияларни амалга оширишда муаммо туғдирган.
2026-10-14T18:49+0500
2026-10-14T18:49+0500
2026-10-14T18:49+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0e/61184324_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_faf6f15096f4ef2e2bf053803f6d706d.jpg
ТОШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Киев “Starlink” сунъий йўлдош алоқа терминаллари фаолияти чеклангани сабаб фронтнинг олдинги чизиқларида логистика билан боғлиқ муаммолардан шикоят қилмоқда. Бу ҳақда “Financial Times” газетаси исми ошкор этилмаган юқори мартабали украиналик амалдорга таянган ҳолда ёзмоқда.Чоршанба куни Украина мудофаа вазирининг собиқ ўринбосари Сергей Стерненко “Starlink” сунъий йўлдош алоқа терминалларининг ишлаши тунда чекланганини айтди. Унинг сўзларига кўра, соатига 160 километрдан ортиқ тезликда ҳаракатланаётганда алоқа йўқола бошлаган, бу эса Украина Қуролли кучлари учун муаммо туғдирган.Душанба куни CNN телеканали Пентагон ва АҚШ Давлат департаменти дам олиш кунлари Вашингтоннинг разведка маълумотларини узатишни тўхтатишга тайёрлиги ҳақида Киевга огоҳлантиришлар юборганини хабар қилди. Кейинчалик Владимир Зеленский Украинанинг ғарбий ҳамкорлари сешанбага ўтар кечаси Киевга ракета учирилиши ҳақидаги разведка маълумотларини тақдим этмаганини тасдиқлади. Шу билан бирга, сешанба куни АҚШ президенти Дональд Трамп АҚШ Украинага разведка маълумотларини узатишда давом этаётганини айтди.Москва Ғарбнинг Украина режимига қурол етказиб бериши можарони чўзишини бир неча бор таъкидлаган ва қурол ортилган ҳар қандай транспорт Россия армиясининг қонуний нишонига айланишидан огоҳлантирган.
https://sputniknews.uz/20261001/kiev-rossiya-rassvet-60880284.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0e/61184324_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_7067e0946ce295081eee1d9d8553f90e.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунёда, дунё янгиликлари, украина
дунёда, дунё янгиликлари, украина
Киев “Starlink” иши чеклангани сабаб логистика муаммоларидан шикоят қилмоқда – FT
Украинада сунъий йўлдош алоқа терминаллари ишидаги чекловлар Украина армиясининг бир нечта операцияларини барбод қилди.
ТОШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Киев “Starlink” сунъий йўлдош алоқа терминаллари фаолияти чеклангани сабаб фронтнинг олдинги чизиқларида логистика билан боғлиқ муаммолардан шикоят қилмоқда. Бу ҳақда “Financial Times” газетаси исми ошкор этилмаган юқори мартабали украиналик амалдорга таянган ҳолда ёзмоқда.
“Олдинги чизиқда ва ўрта масофада логистика жуда чекланган”, - деди расмий нашрга.
Чоршанба куни Украина мудофаа вазирининг собиқ ўринбосари Сергей Стерненко “Starlink” сунъий йўлдош алоқа терминалларининг ишлаши тунда чекланганини айтди. Унинг сўзларига кўра, соатига 160 километрдан ортиқ тезликда ҳаракатланаётганда алоқа йўқола бошлаган, бу эса Украина Қуролли кучлари учун муаммо туғдирган.
Душанба куни CNN телеканали Пентагон ва АҚШ Давлат департаменти дам олиш кунлари Вашингтоннинг разведка маълумотларини узатишни тўхтатишга тайёрлиги ҳақида Киевга огоҳлантиришлар юборганини хабар қилди. Кейинчалик Владимир Зеленский Украинанинг ғарбий ҳамкорлари сешанбага ўтар кечаси Киевга ракета учирилиши ҳақидаги разведка маълумотларини тақдим этмаганини тасдиқлади. Шу билан бирга, сешанба куни АҚШ президенти Дональд Трамп АҚШ Украинага разведка маълумотларини узатишда давом этаётганини айтди.
Москва Ғарбнинг Украина режимига қурол етказиб бериши можарони чўзишини бир неча бор таъкидлаган ва қурол ортилган ҳар қандай транспорт Россия армиясининг қонуний нишонига айланишидан огоҳлантирган.