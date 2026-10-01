https://sputniknews.uz/20261001/kiev-rossiya-rassvet-60880284.html
“Бурилиш нуқтаси бўлиши мумкин”: Киев Россиянинг “Рассвет” йўлдошларидан қўрқмоқда
“Бурилиш нуқтаси бўлиши мумкин”: Киев Россиянинг “Рассвет” йўлдошларидан қўрқмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Украинанинг АҚШдаги муваққат ишлар вакили бу сунъий йўлдош дастурига қарши санкция киритишни сўрамоқда. 01.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-01T18:40+0500
2026-10-01T18:40+0500
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ТОШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. Россиянинг “Рассвет” сунъий йўлдошлар гуруҳидан фойдаланиши Украина учун жиддий хавф туғдиради ва можарода бурилиш нуқтаси бўлиши мумкин. Бу ҳақда Украинанинг АҚШдаги муваққат ишлар вакили Денис Сеник маълум қилди.Март ойида Россиянинг “Бюро 1440” аэрокосмик компанияси “Рассвет” паст орбитал гуруҳининг 16 та сунъий йўлдошини орбитага чиқарди. Июль ойида космик кемаларнинг иккинчи пакетли учирилиши бўлиб ўтди. Паст орбитал гуруҳ асосида маълумотларни кенг полосали сунъий йўлдош орқали узатиш хизматидан тижорий фойдаланишни бошлашнинг мақсадли муддати – 2027 йил.Россия президенти Владимир Путин июнь ойида ҳарбий хизматчилар билан учрашув чоғида маҳаллий ишланма “Starlink”дан қолишмаслигини, балки баъзи жиҳатларда ундан устун эканини таъкидлаган эди.
https://sputniknews.uz/20260811/russia-suniy-yoldoshlar-ukraine-tahdid-59630042.html
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дунёда, дунё янгиликлари, россия, украина
дунёда, дунё янгиликлари, россия, украина
“Бурилиш нуқтаси бўлиши мумкин”: Киев Россиянинг “Рассвет” йўлдошларидан қўрқмоқда
Украинанинг АҚШдаги муваққат ишлар вакили бу сунъий йўлдош дастурига қарши санкция киритишни сўрамоқда.
ТОШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. Россиянинг “Рассвет” сунъий йўлдошлар гуруҳидан фойдаланиши Украина учун жиддий хавф туғдиради ва можарода бурилиш нуқтаси бўлиши мумкин. Бу ҳақда Украинанинг АҚШдаги муваққат ишлар вакили Денис Сеник маълум қилди.
“Агар улар 2026 йил охиригача “Рассвет”ни ишга туширса, бизнинг ҳудудимиздаги Украина нишонларини реал вақт режимида йўқ қила олади. Агар бу ташкилотларга санкциялар қўлланилмаса, бу амалда Россия учун ушбу дастурни амалга ошириш имконини беради ва бу ўйин қоидаларини ўзгартиради”, - дея унинг сўзларини келтиради “Reuters” агентлиги.
Март ойида Россиянинг “Бюро 1440” аэрокосмик компанияси “Рассвет” паст орбитал гуруҳининг 16 та сунъий йўлдошини орбитага чиқарди. Июль ойида космик кемаларнинг иккинчи пакетли учирилиши бўлиб ўтди. Паст орбитал гуруҳ асосида маълумотларни кенг полосали сунъий йўлдош орқали узатиш хизматидан тижорий фойдаланишни бошлашнинг мақсадли муддати – 2027 йил.
Россия президенти Владимир Путин июнь ойида ҳарбий хизматчилар билан учрашув чоғида маҳаллий ишланма “Starlink”дан қолишмаслигини, балки баъзи жиҳатларда ундан устун эканини таъкидлаган эди.