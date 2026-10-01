Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20261001/kiev-rossiya-rassvet-60880284.html
“Бурилиш нуқтаси бўлиши мумкин”: Киев Россиянинг “Рассвет” йўлдошларидан қўрқмоқда
“Бурилиш нуқтаси бўлиши мумкин”: Киев Россиянинг “Рассвет” йўлдошларидан қўрқмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Украинанинг АҚШдаги муваққат ишлар вакили бу сунъий йўлдош дастурига қарши санкция киритишни сўрамоқда. 01.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-01T18:40+0500
2026-10-01T18:40+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
россия
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/0e/46115189_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b09b9bf398a48983b8e10d60cf7e0dde.jpg
ТОШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. Россиянинг “Рассвет” сунъий йўлдошлар гуруҳидан фойдаланиши Украина учун жиддий хавф туғдиради ва можарода бурилиш нуқтаси бўлиши мумкин. Бу ҳақда Украинанинг АҚШдаги муваққат ишлар вакили Денис Сеник маълум қилди.Март ойида Россиянинг “Бюро 1440” аэрокосмик компанияси “Рассвет” паст орбитал гуруҳининг 16 та сунъий йўлдошини орбитага чиқарди. Июль ойида космик кемаларнинг иккинчи пакетли учирилиши бўлиб ўтди. Паст орбитал гуруҳ асосида маълумотларни кенг полосали сунъий йўлдош орқали узатиш хизматидан тижорий фойдаланишни бошлашнинг мақсадли муддати – 2027 йил.Россия президенти Владимир Путин июнь ойида ҳарбий хизматчилар билан учрашув чоғида маҳаллий ишланма “Starlink”дан қолишмаслигини, балки баъзи жиҳатларда ундан устун эканини таъкидлаган эди.
https://sputniknews.uz/20260811/russia-suniy-yoldoshlar-ukraine-tahdid-59630042.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/0e/46115189_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_64c9841ea6f21ff441ba42d0087b2894.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунёда, дунё янгиликлари, россия, украина
дунёда, дунё янгиликлари, россия, украина

“Бурилиш нуқтаси бўлиши мумкин”: Киев Россиянинг “Рассвет” йўлдошларидан қўрқмоқда

18:40 01.10.2026
© Depositphotos / cookelmaКосмический спутник. Архивное фото
Космический спутник. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.10.2026
© Depositphotos / cookelma
Oбуна бўлиш
Украинанинг АҚШдаги муваққат ишлар вакили бу сунъий йўлдош дастурига қарши санкция киритишни сўрамоқда.
ТОШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. Россиянинг “Рассвет” сунъий йўлдошлар гуруҳидан фойдаланиши Украина учун жиддий хавф туғдиради ва можарода бурилиш нуқтаси бўлиши мумкин. Бу ҳақда Украинанинг АҚШдаги муваққат ишлар вакили Денис Сеник маълум қилди.

“Агар улар 2026 йил охиригача “Рассвет”ни ишга туширса, бизнинг ҳудудимиздаги Украина нишонларини реал вақт режимида йўқ қила олади. Агар бу ташкилотларга санкциялар қўлланилмаса, бу амалда Россия учун ушбу дастурни амалга ошириш имконини беради ва бу ўйин қоидаларини ўзгартиради”, - дея унинг сўзларини келтиради “Reuters” агентлиги.

Март ойида Россиянинг “Бюро 1440” аэрокосмик компанияси “Рассвет” паст орбитал гуруҳининг 16 та сунъий йўлдошини орбитага чиқарди. Июль ойида космик кемаларнинг иккинчи пакетли учирилиши бўлиб ўтди. Паст орбитал гуруҳ асосида маълумотларни кенг полосали сунъий йўлдош орқали узатиш хизматидан тижорий фойдаланишни бошлашнинг мақсадли муддати – 2027 йил.
Россия президенти Владимир Путин июнь ойида ҳарбий хизматчилар билан учрашув чоғида маҳаллий ишланма “Starlink”дан қолишмаслигини, балки баъзи жиҳатларда ундан устун эканини таъкидлаган эди.
Советник Зеленского назвал спутниковую систему РФ Рассвет угрозой для Украины - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.08.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россиянинг “Рассвет” сунъий йўлдошлари Украина пайтавасига қурт туширди
11 Август, 19:08
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0