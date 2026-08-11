https://sputniknews.uz/20260811/russia-suniy-yoldoshlar-ukraine-tahdid-59630042.html
Россиянинг “Рассвет” сунъий йўлдошлари Украина пайтавасига қурт туширди
Россиянинг “Рассвет” сунъий йўлдошлари Украина пайтавасига қурт туширди
Sputnik Ўзбекистон
Россиянинг “Рассвет” сунъий йўлдош тармоғи кенгаймоқда. Киев унинг ривожланиши Россия қўшинларининг алоқа ва дронларни бошқариш имкониятларини оширишидан хавотир билдирмоқда.
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ТОШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Россиянинг “Рассвет” сунъий йўлдош алоқа тизими такомиллашиб бормоқда ва келажакда Украина учун жиддий муаммога айланиши мумкин. Бу ҳақда Зеленский маслаҳатчиси Сергей Бескрестнов Telegram-каналида билдирди.Унинг сўзларига кўра, Россия қўшинларининг жанговар ҳаракатлар чизиғидаги алоқа имкониятлари изчил яхшиланмоқда. “Рассвет” тармоғи кенгайиши эса сунъий йўлдош алоқаси орқали учувчисиз учиш аппаратларини масофадан бошқариш имкониятларини ошириши мумкин.Шу сабабли у “Рассвет”га қарши чораларни ишлаб чиқишни устувор вазифалардан бири деб атади.Аввалроқ украиналик сунъий йўлдош алоқаси бўйича эксперт Владимир Степанец ҳам “Рассвет” тизимининг имкониятларига эътибор қаратган эди. Унинг маълум қилишича, сунъий йўлдошлар аллақачон ягона орбитал занжирни шакллантирган ва Украина ҳудуди устидан суткасига камида икки марта бир соатдан ортиқ алоқа ўрнатиш имконини бермоқда.“Бюро 1440” расмий маълумотига кўра, 23 март куни “Рассвет” алоқа гуруҳининг дастлабки 16 та сунъий йўлдоши орбитага чиқарилган. 20 июлда эса компания сунъий йўлдошларнинг иккинчи пакетини муваффақиятли орбитага жойлаштирганини хабар қилди.Компания келажакда юзлаб паст орбитали аппаратлардан иборат тармоқ яратишни режалаштирмоқда. “Бюро 1440” аввалроқ сунъий йўлдош ва ердаги абонент терминали ўртасида 5G NTN технологияси асосида алоқа синовларини ҳам ўтказган.
https://sputniknews.uz/20260806/ukraine-innovatsiya-resurs-tugashi-59530477.html
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дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия
дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия
Россиянинг “Рассвет” сунъий йўлдошлари Украина пайтавасига қурт туширди
Украина томони Россия сунъий йўлдош алоқасини такомиллаштираётганини ва бу дронларни масофадан бошқариш имкониятларини кенгайтириши мумкинлигини тан олди.
ТОШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Россиянинг “Рассвет” сунъий йўлдош алоқа тизими такомиллашиб бормоқда ва келажакда Украина учун жиддий муаммога айланиши мумкин. Бу ҳақда Зеленский маслаҳатчиси Сергей Бескрестнов Telegram-каналида билдирди.
Унинг сўзларига кўра, Россия қўшинларининг жанговар ҳаракатлар чизиғидаги алоқа имкониятлари изчил яхшиланмоқда. “Рассвет” тармоғи кенгайиши эса сунъий йўлдош алоқаси орқали учувчисиз учиш аппаратларини масофадан бошқариш имкониятларини ошириши мумкин.
Бескрестнов ҳозир "Starlink" Россия ҳудуди устида украин дронларини онлайн бошқариш учун ишламаслигини таъкидлади. Россия эса ўз сунъий йўлдош тармоғини тўлиқ шакллантирса, Украина ҳудуди узра бундай чекловга дуч келмаслиги мумкин.
Шу сабабли у “Рассвет”га қарши чораларни ишлаб чиқишни устувор вазифалардан бири деб атади.
Аввалроқ украиналик сунъий йўлдош алоқаси бўйича эксперт Владимир Степанец ҳам “Рассвет” тизимининг имкониятларига эътибор қаратган эди
.
Унинг маълум қилишича, сунъий йўлдошлар аллақачон ягона орбитал занжирни шакллантирган ва Украина ҳудуди устидан суткасига камида икки марта бир соатдан ортиқ алоқа ўрнатиш имконини бермоқда.
“Бюро 1440” расмий маълумотига
кўра, 23 март куни “Рассвет” алоқа гуруҳининг дастлабки 16 та сунъий йўлдоши орбитага чиқарилган. 20 июлда эса компания сунъий йўлдошларнинг иккинчи пакетини муваффақиятли орбитага жойлаштирганини хабар қилди.
Компания келажакда юзлаб паст орбитали аппаратлардан иборат тармоқ яратишни режалаштирмоқда. “Бюро 1440” аввалроқ сунъий йўлдош ва ердаги абонент терминали ўртасида 5G NTN технологияси асосида алоқа синовларини ҳам ўтказган.