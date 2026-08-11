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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260811/russia-suniy-yoldoshlar-ukraine-tahdid-59630042.html
Россиянинг “Рассвет” сунъий йўлдошлари Украина пайтавасига қурт туширди
Россиянинг “Рассвет” сунъий йўлдошлари Украина пайтавасига қурт туширди
Sputnik Ўзбекистон
Россиянинг “Рассвет” сунъий йўлдош тармоғи кенгаймоқда. Киев унинг ривожланиши Россия қўшинларининг алоқа ва дронларни бошқариш имкониятларини оширишидан хавотир билдирмоқда.
2026-08-11T19:08+0500
2026-08-11T19:08+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Россиянинг “Рассвет” сунъий йўлдош алоқа тизими такомиллашиб бормоқда ва келажакда Украина учун жиддий муаммога айланиши мумкин. Бу ҳақда Зеленский маслаҳатчиси Сергей Бескрестнов Telegram-каналида билдирди.Унинг сўзларига кўра, Россия қўшинларининг жанговар ҳаракатлар чизиғидаги алоқа имкониятлари изчил яхшиланмоқда. “Рассвет” тармоғи кенгайиши эса сунъий йўлдош алоқаси орқали учувчисиз учиш аппаратларини масофадан бошқариш имкониятларини ошириши мумкин.Шу сабабли у “Рассвет”га қарши чораларни ишлаб чиқишни устувор вазифалардан бири деб атади.Аввалроқ украиналик сунъий йўлдош алоқаси бўйича эксперт Владимир Степанец ҳам “Рассвет” тизимининг имкониятларига эътибор қаратган эди. Унинг маълум қилишича, сунъий йўлдошлар аллақачон ягона орбитал занжирни шакллантирган ва Украина ҳудуди устидан суткасига камида икки марта бир соатдан ортиқ алоқа ўрнатиш имконини бермоқда.“Бюро 1440” расмий маълумотига кўра, 23 март куни “Рассвет” алоқа гуруҳининг дастлабки 16 та сунъий йўлдоши орбитага чиқарилган. 20 июлда эса компания сунъий йўлдошларнинг иккинчи пакетини муваффақиятли орбитага жойлаштирганини хабар қилди.Компания келажакда юзлаб паст орбитали аппаратлардан иборат тармоқ яратишни режалаштирмоқда. “Бюро 1440” аввалроқ сунъий йўлдош ва ердаги абонент терминали ўртасида 5G NTN технологияси асосида алоқа синовларини ҳам ўтказган.
https://sputniknews.uz/20260806/ukraine-innovatsiya-resurs-tugashi-59530477.html
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дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия
дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия

Россиянинг “Рассвет” сунъий йўлдошлари Украина пайтавасига қурт туширди

19:08 11.08.2026
© РоскосмосСоветник Зеленского назвал спутниковую систему РФ "Рассвет" угрозой для Украины
Советник Зеленского назвал спутниковую систему РФ Рассвет угрозой для Украины - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.08.2026
© Роскосмос
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Украина томони Россия сунъий йўлдош алоқасини такомиллаштираётганини ва бу дронларни масофадан бошқариш имкониятларини кенгайтириши мумкинлигини тан олди.
ТОШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Россиянинг “Рассвет” сунъий йўлдош алоқа тизими такомиллашиб бормоқда ва келажакда Украина учун жиддий муаммога айланиши мумкин. Бу ҳақда Зеленский маслаҳатчиси Сергей Бескрестнов Telegram-каналида билдирди.
Унинг сўзларига кўра, Россия қўшинларининг жанговар ҳаракатлар чизиғидаги алоқа имкониятлари изчил яхшиланмоқда. “Рассвет” тармоғи кенгайиши эса сунъий йўлдош алоқаси орқали учувчисиз учиш аппаратларини масофадан бошқариш имкониятларини ошириши мумкин.

Бескрестнов ҳозир "Starlink" Россия ҳудуди устида украин дронларини онлайн бошқариш учун ишламаслигини таъкидлади. Россия эса ўз сунъий йўлдош тармоғини тўлиқ шакллантирса, Украина ҳудуди узра бундай чекловга дуч келмаслиги мумкин.

Шу сабабли у “Рассвет”га қарши чораларни ишлаб чиқишни устувор вазифалардан бири деб атади.
Аввалроқ украиналик сунъий йўлдош алоқаси бўйича эксперт Владимир Степанец ҳам “Рассвет” тизимининг имкониятларига эътибор қаратган эди.
Унинг маълум қилишича, сунъий йўлдошлар аллақачон ягона орбитал занжирни шакллантирган ва Украина ҳудуди устидан суткасига камида икки марта бир соатдан ортиқ алоқа ўрнатиш имконини бермоқда.
“Бюро 1440” расмий маълумотига кўра, 23 март куни “Рассвет” алоқа гуруҳининг дастлабки 16 та сунъий йўлдоши орбитага чиқарилган. 20 июлда эса компания сунъий йўлдошларнинг иккинчи пакетини муваффақиятли орбитага жойлаштирганини хабар қилди.
Компания келажакда юзлаб паст орбитали аппаратлардан иборат тармоқ яратишни режалаштирмоқда. “Бюро 1440” аввалроқ сунъий йўлдош ва ердаги абонент терминали ўртасида 5G NTN технологияси асосида алоқа синовларини ҳам ўтказган.
Экс командующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.08.2026
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