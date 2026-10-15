https://sputniknews.uz/20261015/rossiya-odesa-viloyatidagi-port-infratuzilmasiga-hujum-qildi-61201388.html
Россия Одесса вилоятидаги порт инфратузилмасига ҳужум қилди
Россия Одесса вилоятидаги порт инфратузилмасига ҳужум қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Қуролли кучлари УҚКга хизмат кўрсатувчи "Измаил" портининг инфратузилмасига ҳужум қилди. 15.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-15T10:45+0500
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ТОШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Россия кучлари ўтган тунда Украина Қуролли кучларига хизмат кўрсатувчи "Измаил" портига ҳужум қилди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.Шунингдек, Қора денгизда УҚК учун ҳарбий юкларни ташиётган иккита кемага ҳужум қилинди. Юк кемалари Одесса томон ҳаракатланаётган бўлган. Россия Мудофаа вазирлиги душманнинг ҳарбий ва иқтисодий салоҳиятини пасайтириш учун логистика ва энергетика инфратузилмаларини нишонга олаётганини бир неча бор таъкидлаган. Бунда қўшинлар Украина ҳудуди бўйлаб ҳар қандай нишонни йўқ қилишга қодир бўлган ҳужум дронлари ва узоқ масофали аниқ нишонга олувчи қуроллардан фойдаланмоқда.
https://sputniknews.uz/20261015/ukraina-energetika-sohasida-sulhga-erishishga-intilmayapti--novak-61200593.html
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россия, украина, қуролли кучлар, одесса, россия мудофаа вазирлиги, дунёда, дунё янгиликлари
россия, украина, қуролли кучлар, одесса, россия мудофаа вазирлиги, дунёда, дунё янгиликлари
Россия Одесса вилоятидаги порт инфратузилмасига ҳужум қилди
10:45 15.10.2026 (янгиланди: 10:50 15.10.2026)
Россия Қуролли кучлари УҚКга хизмат кўрсатувчи "Измаил" портининг инфратузилмасига ҳужум қилди.
ТОШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Россия кучлари ўтган тунда Украина Қуролли кучларига хизмат кўрсатувчи "Измаил" портига ҳужум қилди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.
"Одеса вилоятида Украина Қуролли Кучлари учун мўлжалланган ҳарбий ва икки томонлама юкларни тушириш ва сақлаш учун ишлатиладиган Измаил портининг порт инфратузилмаси шикастланган", - дейилади хабарда.
Шунингдек, Қора денгизда УҚК учун ҳарбий юкларни ташиётган иккита кемага ҳужум қилинди. Юк кемалари Одесса томон ҳаракатланаётган бўлган.
Россия Мудофаа вазирлиги душманнинг ҳарбий ва иқтисодий салоҳиятини пасайтириш учун логистика ва энергетика инфратузилмаларини нишонга олаётганини бир неча бор таъкидлаган. Бунда қўшинлар Украина ҳудуди бўйлаб ҳар қандай нишонни йўқ қилишга қодир бўлган ҳужум дронлари ва узоқ масофали аниқ нишонга олувчи қуроллардан фойдаланмоқда.