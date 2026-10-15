https://sputniknews.uz/20261015/mdhda-xavfsizlikni-taminlash-uchun-birgalikda-harakat-qilish-kerak-belousov-61208261.html
МДҲда хавфсизлик учун биргаликда ҳаракат қилиш керак — Белоусов
МДҲда хавфсизлик учун биргаликда ҳаракат қилиш керак — Белоусов
Sputnik Ўзбекистон
Қирғизистондаги учрашувнинг асосий мавзуси қўшинларни тайёрлашни ташкил этиш бўлди. 15.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-15T14:09+0500
2026-10-15T14:09+0500
2026-10-15T14:25+0500
мдҳ
қирғизистон
ўзбекистон
россия
мудофаа вазирлиги
андрей белоусов
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0f/61209264_0:9:933:533_1920x0_80_0_0_a32cefe9bd7a4ce555e9d4e5d9084b7f.jpg
ТОШКЕНТ, 15 окт – Sputnik. Глобал миқёсда ва МДҲ чегараларида вазият мураккаблиги туфайли Ҳамдўстлик давлатлари хавфсизликни таъминлаш учун биргаликда ҳаракат қилиш керак, деди Россия мудофаа вазири Андрей Белоусов Чўлпонотада бўлиб ўтган МДҲ мудофаа вазирлари йиғилишида. Россия мудофаа вазирининг сўзларига кўра, йиғилишда “жанговар тайёргарликни режалаштириш амалиёти муҳокама қилинди ва замонавий шароитларда бу ишнинг устувор йўналишлари аниқланди, замонавий жанговар операцияларда учувчисиз аппаратлар ва робот тизимларидан фойдаланиш усуллари ва техникалари таҳлил қилинди”.Шунингдек, Белоусов йиғилиш якунида МДҲда ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш ва миллий қуролли кучларнинг жанговар қобилиятини оширишга қаратилган қарорлар имзоланганини маълум қилди. Йиғилиш якунида Россия мудофаа вазири кенгаш "умумий ишчан ва конструктив муҳитда" ўтганини таъкидлади.Унинг сўзларига кўра, ўтган йиғилиш Ҳамдўстликда барқарорликни сақлаш учун Мудофаа вазирлари кенгаши форматида ҳамкорликни ривожлантиришнинг долзарблиги ва зарурлигини яна бир бор тасдиқлаган.
https://sputniknews.uz/20261015/mdh-mudofaa-vazirlari-qirgizistonga-etib-kelishdi-video-61202194.html
қирғизистон
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0f/61209264_0:0:851:638_1920x0_80_0_0_3b560f2b2ee81e79b28d929467e8cbf6.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мдҳ, қирғизистон, ўзбекистон, россия, мудофаа вазирлиги, андрей белоусов, жамият
мдҳ, қирғизистон, ўзбекистон, россия, мудофаа вазирлиги, андрей белоусов, жамият
МДҲда хавфсизлик учун биргаликда ҳаракат қилиш керак — Белоусов
14:09 15.10.2026 (янгиланди: 14:25 15.10.2026)
Қирғизистондаги учрашувнинг асосий мавзуси қўшинларни тайёрлашни ташкил этиш бўлди.
ТОШКЕНТ, 15 окт – Sputnik. Глобал миқёсда ва МДҲ чегараларида вазият мураккаблиги туфайли Ҳамдўстлик давлатлари хавфсизликни таъминлаш учун биргаликда ҳаракат қилиш керак, деди Россия мудофаа вазири Андрей Белоусов Чўлпонотада бўлиб ўтган МДҲ мудофаа вазирлари йиғилишида.
"Хавфсизликни таъминлаш учун умумий саъй-ҳаракатлар зарур, шунинг учун кун тартибида турган асосий масала — армияларнинг чақириқларга тайёрлигини ошириш", — деди Белоусов.
Россия мудофаа вазирининг сўзларига кўра, йиғилишда “жанговар тайёргарликни режалаштириш амалиёти муҳокама қилинди ва замонавий шароитларда бу ишнинг устувор йўналишлари аниқланди, замонавий жанговар операцияларда учувчисиз аппаратлар ва робот тизимларидан фойдаланиш усуллари ва техникалари таҳлил қилинди”.
“Махсус ҳарбий операция давомида олинган жанговар тажрибани қўшинларни ўқув дастурига киритиш бўйича кўрсатмалар аниқланди. Қўшинларнинг жанговар тайёргарлигини ошириш ва қўшма ҳарбий машқлар ўтказиш масалалари кўриб чиқилди”, — деди Россия мудофаа вазири.
Шунингдек, Белоусов йиғилиш якунида МДҲда ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш ва миллий қуролли кучларнинг жанговар қобилиятини оширишга қаратилган қарорлар имзоланганини маълум қилди.
Йиғилиш якунида Россия мудофаа вазири кенгаш "умумий ишчан ва конструктив муҳитда" ўтганини таъкидлади.
"Кун тартибига мувофиқ, биз армияларимизнинг жанговар қобилиятини янада ошириш ва ҳарбий ҳамкорликни ривожлантиришга қаратилган бир қатор масалаларни кўриб чиқдик. Халқаро вазиятни ҳисобга олган ҳолда, Евроосиё ва минтақавий хавфсизлик манфаатларида қўшма ҳарбий ҳамкорлик фаолияти натижалари ва устуворликларини таҳлил қилдик. Бундан ташқари, кенгаш ҳарбий таълим ва армия спорти соҳасида қўшма лойиҳаларни ишлаб чиқиш, шунингдек, ҳарбий тадбирларни режалаштириш ва ташкил этиш бўйича натижалар ва таклифларни маъқуллади", - деди Белоусов.
Унинг сўзларига кўра, ўтган йиғилиш Ҳамдўстликда барқарорликни сақлаш учун Мудофаа вазирлари кенгаши форматида ҳамкорликни ривожлантиришнинг долзарблиги ва зарурлигини яна бир бор тасдиқлаган.