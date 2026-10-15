Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261015/mdhda-xavfsizlikni-taminlash-uchun-birgalikda-harakat-qilish-kerak-belousov-61208261.html
МДҲда хавфсизлик учун биргаликда ҳаракат қилиш керак — Белоусов
МДҲда хавфсизлик учун биргаликда ҳаракат қилиш керак — Белоусов
Sputnik Ўзбекистон
Қирғизистондаги учрашувнинг асосий мавзуси қўшинларни тайёрлашни ташкил этиш бўлди. 15.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-15T14:09+0500
2026-10-15T14:25+0500
мдҳ
қирғизистон
ўзбекистон
россия
мудофаа вазирлиги
андрей белоусов
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0f/61209264_0:9:933:533_1920x0_80_0_0_a32cefe9bd7a4ce555e9d4e5d9084b7f.jpg
ТОШКЕНТ, 15 окт – Sputnik. Глобал миқёсда ва МДҲ чегараларида вазият мураккаблиги туфайли Ҳамдўстлик давлатлари хавфсизликни таъминлаш учун биргаликда ҳаракат қилиш керак, деди Россия мудофаа вазири Андрей Белоусов Чўлпонотада бўлиб ўтган МДҲ мудофаа вазирлари йиғилишида. Россия мудофаа вазирининг сўзларига кўра, йиғилишда “жанговар тайёргарликни режалаштириш амалиёти муҳокама қилинди ва замонавий шароитларда бу ишнинг устувор йўналишлари аниқланди, замонавий жанговар операцияларда учувчисиз аппаратлар ва робот тизимларидан фойдаланиш усуллари ва техникалари таҳлил қилинди”.Шунингдек, Белоусов йиғилиш якунида МДҲда ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш ва миллий қуролли кучларнинг жанговар қобилиятини оширишга қаратилган қарорлар имзоланганини маълум қилди. Йиғилиш якунида Россия мудофаа вазири кенгаш "умумий ишчан ва конструктив муҳитда" ўтганини таъкидлади.Унинг сўзларига кўра, ўтган йиғилиш Ҳамдўстликда барқарорликни сақлаш учун Мудофаа вазирлари кенгаши форматида ҳамкорликни ривожлантиришнинг долзарблиги ва зарурлигини яна бир бор тасдиқлаган.
https://sputniknews.uz/20261015/mdh-mudofaa-vazirlari-qirgizistonga-etib-kelishdi-video-61202194.html
қирғизистон
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0f/61209264_0:0:851:638_1920x0_80_0_0_3b560f2b2ee81e79b28d929467e8cbf6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мдҳ, қирғизистон, ўзбекистон, россия, мудофаа вазирлиги, андрей белоусов, жамият
мдҳ, қирғизистон, ўзбекистон, россия, мудофаа вазирлиги, андрей белоусов, жамият

МДҲда хавфсизлик учун биргаликда ҳаракат қилиш керак — Белоусов

14:09 15.10.2026 (янгиланди: 14:25 15.10.2026)
© FOTO пресс-служба Минобороны КРВ Кыргызстан прибыли делегации во главе с министрами обороны ряда стран СНГ для участия в заседании Совета министров обороны содружества
В Кыргызстан прибыли делегации во главе с министрами обороны ряда стран СНГ для участия в заседании Совета министров обороны содружества - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.10.2026
© FOTO пресс-служба Минобороны КР
Oбуна бўлиш
Қирғизистондаги учрашувнинг асосий мавзуси қўшинларни тайёрлашни ташкил этиш бўлди.
ТОШКЕНТ, 15 окт – Sputnik. Глобал миқёсда ва МДҲ чегараларида вазият мураккаблиги туфайли Ҳамдўстлик давлатлари хавфсизликни таъминлаш учун биргаликда ҳаракат қилиш керак, деди Россия мудофаа вазири Андрей Белоусов Чўлпонотада бўлиб ўтган МДҲ мудофаа вазирлари йиғилишида.
"Хавфсизликни таъминлаш учун умумий саъй-ҳаракатлар зарур, шунинг учун кун тартибида турган асосий масала — армияларнинг чақириқларга тайёрлигини ошириш", — деди Белоусов.
Россия мудофаа вазирининг сўзларига кўра, йиғилишда “жанговар тайёргарликни режалаштириш амалиёти муҳокама қилинди ва замонавий шароитларда бу ишнинг устувор йўналишлари аниқланди, замонавий жанговар операцияларда учувчисиз аппаратлар ва робот тизимларидан фойдаланиш усуллари ва техникалари таҳлил қилинди”.

“Махсус ҳарбий операция давомида олинган жанговар тажрибани қўшинларни ўқув дастурига киритиш бўйича кўрсатмалар аниқланди. Қўшинларнинг жанговар тайёргарлигини ошириш ва қўшма ҳарбий машқлар ўтказиш масалалари кўриб чиқилди”, — деди Россия мудофаа вазири.

© FOTO пресс-служба Минобороны КРЗаседание Совета министров обороны государств — участников СНГ в Чолпон-Ате
Заседание Совета министров обороны государств — участников СНГ в Чолпон-Ате - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.10.2026
Заседание Совета министров обороны государств — участников СНГ в Чолпон-Ате
© FOTO пресс-служба Минобороны КР
Шунингдек, Белоусов йиғилиш якунида МДҲда ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш ва миллий қуролли кучларнинг жанговар қобилиятини оширишга қаратилган қарорлар имзоланганини маълум қилди.
Йиғилиш якунида Россия мудофаа вазири кенгаш "умумий ишчан ва конструктив муҳитда" ўтганини таъкидлади.

"Кун тартибига мувофиқ, биз армияларимизнинг жанговар қобилиятини янада ошириш ва ҳарбий ҳамкорликни ривожлантиришга қаратилган бир қатор масалаларни кўриб чиқдик. Халқаро вазиятни ҳисобга олган ҳолда, Евроосиё ва минтақавий хавфсизлик манфаатларида қўшма ҳарбий ҳамкорлик фаолияти натижалари ва устуворликларини таҳлил қилдик. Бундан ташқари, кенгаш ҳарбий таълим ва армия спорти соҳасида қўшма лойиҳаларни ишлаб чиқиш, шунингдек, ҳарбий тадбирларни режалаштириш ва ташкил этиш бўйича натижалар ва таклифларни маъқуллади", - деди Белоусов.

Унинг сўзларига кўра, ўтган йиғилиш Ҳамдўстликда барқарорликни сақлаш учун Мудофаа вазирлари кенгаши форматида ҳамкорликни ривожлантиришнинг долзарблиги ва зарурлигини яна бир бор тасдиқлаган.
Министры обороны стран СНГ почтили память погибших в Великой Отечественной войне - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.10.2026
МДҲ мудофаа вазирлари Қирғизистонга етиб келишди — видео
11:28
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0