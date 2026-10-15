https://sputniknews.uz/20261015/mdh-mudofaa-vazirlari-qirgizistonga-etib-kelishdi-video-61202194.html
МДҲ мудофаа вазирлари Қирғизистонга етиб келишди — видео
МДҲ мудофаа вазирлари Қирғизистонга етиб келишди — видео
Sputnik Ўзбекистон
Бугун Чўлпонотада МДҲ мудофаа вазирлари кенгаши йиғилиши бўлиб ўтади. 15.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-15T11:28+0500
2026-10-15T11:28+0500
2026-10-15T11:40+0500
мдҳ
мудофаа вазирлиги
видео
қирғизистон
ботир қудратхўжаев
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ТОШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. МДҲ мамлакатлари мудофаа вазирлари Чўлпонота шаҳридаги Марказий маданият ва истироҳат боғидаги Улуғ Ватан уруши ёдгорлиги пойига гул қўйишди.Маросимда Ўзбекистоннинг янги мудофаа вазири Ботир Қудратхўжаев ҳам иштирок этди.Пайшанба куни Чўлпонота шаҳрида МДҲ Мудофаа вазирлари кенгашининг йиғилиши бўлиб ўтади. Йиғилишда МДҲ мамлакатлари ўртасида мудофаа соҳасидаги ҳамкорликни ривожлантириш, ўзаро ҳамкорликнинг долзарб йўналишларини муҳокама қилиш ва тегишли ҳужжатларни имзолаш режалаштирилган.14 октябрь куни Иссиқкўл халқаро аэропортида Озарбайжон, Беларусь, Россия, Қозоғистон, Ўзбекистон ва Тожикистон делегациялари, шунингдек, МДҲ котибияти вакиллари кутиб олинди.
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Министры обороны стран СНГ почтили память погибших в Великой Отечественной войне
Sputnik Ўзбекистон
Министры обороны стран СНГ почтили память погибших в Великой Отечественной войне.
Главы оборонных ведомств возложили цветы к памятнику в Центральном парке культуры и отдыха в Чолпон-Ате.
В церемонии также принял участие новый глава МО Узбекистана Ботир Кудратходжаев, сообщает Минобороны РФ.
В Чолпон-Ате в четверг состоится заседание Совета министров обороны государств–участников СНГ.
2026-10-15T11:28+0500
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мдҳ, мудофаа вазирлиги, видео, видео, қирғизистон, ботир қудратхўжаев
мдҳ, мудофаа вазирлиги, видео, видео, қирғизистон, ботир қудратхўжаев
МДҲ мудофаа вазирлари Қирғизистонга етиб келишди — видео
11:28 15.10.2026 (янгиланди: 11:40 15.10.2026)
Бугун Чўлпонотада МДҲ мудофаа вазирлари кенгаши йиғилиши бўлиб ўтади.
ТОШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. МДҲ мамлакатлари мудофаа вазирлари Чўлпонота шаҳридаги Марказий маданият ва истироҳат боғидаги Улуғ Ватан уруши ёдгорлиги пойига гул қўйишди.
Маросим иштирокчилари Улуғ Ватан уруши пайтида ҳалок бўлган аскарлар хотирасини бир дақиқа сукут билан ёд этишди. Маросим Фахрий қоровул сафининг тантанали юриши билан якунланди.
Маросимда Ўзбекистоннинг янги мудофаа вазири Ботир Қудратхўжаев ҳам иштирок этди.
Пайшанба куни Чўлпонота шаҳрида МДҲ Мудофаа вазирлари кенгашининг йиғилиши бўлиб ўтади. Йиғилишда МДҲ мамлакатлари ўртасида мудофаа соҳасидаги ҳамкорликни ривожлантириш, ўзаро ҳамкорликнинг долзарб йўналишларини муҳокама қилиш ва тегишли ҳужжатларни имзолаш режалаштирилган.
14 октябрь куни Иссиқкўл халқаро аэропортида Озарбайжон, Беларусь, Россия, Қозоғистон, Ўзбекистон ва Тожикистон делегациялари, шунингдек, МДҲ котибияти вакиллари кутиб олинди.