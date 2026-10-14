Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20261014/eoii-61181603.html
ЕОИИнинг жозибадорлик формуласи айтилди
ЕОИИнинг жозибадорлик формуласи айтилди
Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИни шакллантириш асосида аъзо мамлакатларнинг хавфсиз ва суверен ривожланиш формуласи бор, деди Мартинов. 14.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-14T15:12+0500
2026-10-14T15:12+0500
ўзбекистон ва еоии
жамият
еоии
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/1d/49588101_0:67:1620:978_1920x0_80_0_0_3e1a66f1ac0448801e0f6229096af3e9.jpg
ТОШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) нафақат постсовет интеграция майдони сифатида шаклланган, балки Евроосиё минтақасининг бошқа давлатлари учун ҳам жозибадор бўлиб бормоқда,Энг янги давлатлар халқаро институти (Россия) директори Алексей Мартинов Sputnik мультимедиа матбуот марказида бўлиб ўтган “Ўзгарувчан дунёда ЕОИИ: интеграция истиқболлари ва янги чақириқлар” мавзусидаги видеокўприк чоғида шундай фикр билдирди.Унинг сўзларига кўра, ЕОИИ нафақат “улкан географияси”, балки унинг асосига қўйилган ноёб формуласи сабаб ҳам мамлакатлар учун жозибадор бўлиб қолди.Шу билан бирга, у ЕОИИ интеграция майдони сифатида минтақанинг турли мамлакатлари томонидан тобора кўпроқ қизиқиш уйғотаётганини қайд этди.“Бугунги кунда ЕОИИ ҳам постсовет макони мамлакатлари, ҳам, масалан, ШҲТ орқали бутун Евроосиё макони билан у ёки бу даражада кесишадиган мамлакатлар эканлигини кўраётганимиз бежиз эмас”, - деди Мартинов.
https://sputniknews.uz/20261014/ozbekiston-eoii-61176380.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/1d/49588101_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0521d1271048be8df839bbf4208332a0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, еоии
жамият, еоии

ЕОИИнинг жозибадорлик формуласи айтилди

15:12 14.10.2026
© Sputnik / Владислав Воднев / Медиабанкка ўтишПрезидент РФ В. Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент РФ В. Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.10.2026
© Sputnik / Владислав Воднев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
ЕОИИни шакллантириш асосида аъзо мамлакатларнинг хавфсиз ва суверен ривожланиш формуласи бор, деди Мартинов.
ТОШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) нафақат постсовет интеграция майдони сифатида шаклланган, балки Евроосиё минтақасининг бошқа давлатлари учун ҳам жозибадор бўлиб бормоқда,
Энг янги давлатлар халқаро институти (Россия) директори Алексей Мартинов Sputnik мультимедиа матбуот марказида бўлиб ўтган “Ўзгарувчан дунёда ЕОИИ: интеграция истиқболлари ва янги чақириқлар” мавзусидаги видеокўприк чоғида шундай фикр билдирди.
“ЕОИИ собиқ Совет Иттифоқи ҳудудидаги интеграция майдони сифатида шаклланди. Бундан ташқари, у постсовет ҳудудидан ташқарига чиқди, бу ҳам муҳим ва ривожланишнинг маълум йўналишини англатади”, - дея таъкидлади Мартинов.
Унинг сўзларига кўра, ЕОИИ нафақат “улкан географияси”, балки унинг асосига қўйилган ноёб формуласи сабаб ҳам мамлакатлар учун жозибадор бўлиб қолди.
“Улкан географиядан ташқари, мамлакатлар ва халқларни ЕОИИда иштирок этишга жалб қиладиган асосий нарса бу ўз вақтида президент Путин томонидан шакллантирилган формула – хавфсиз ва суверен ривожланиш формуласидир”, - деди Мартинов ва бу формуладаги ҳар бир сўз “чуқур маъно”га эга эканлигини таъкидлади.
Шу билан бирга, у ЕОИИ интеграция майдони сифатида минтақанинг турли мамлакатлари томонидан тобора кўпроқ қизиқиш уйғотаётганини қайд этди.
“Бугунги кунда ЕОИИ ҳам постсовет макони мамлакатлари, ҳам, масалан, ШҲТ орқали бутун Евроосиё макони билан у ёки бу даражада кесишадиган мамлакатлар эканлигини кўраётганимиз бежиз эмас”, - деди Мартинов.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Ўзбекистон ЕОИИ мамлакатлари билан қўшма ишлаб чиқаришлардан манфаатдор – эксперт - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.10.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Ўзбекистон ЕОИИ мамлакатлари билан қўшма ишлаб чиқаришлардан манфаатдор – эксперт
12:47
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0