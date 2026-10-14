https://sputniknews.uz/20261014/bojxona-yigimi-61179928.html
Халқаро курьерлик жўнатмалари учун божхона йиғими 20 фоизга камайтирилади
Халқаро курьерлик жўнатмалари учун божхона йиғими 20 фоизга камайтирилади
Sputnik Ўзбекистон
1 ноябрдан йиғими ставкаси бир кг учун 7 040 сўм бўлади. 14.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-14T14:31+0500
2026-10-14T14:31+0500
2026-10-14T14:31+0500
жамият
ўзбекистон
божхона божи
жўнатма
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0e/61180237_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_3a41333d0c50b8f66f6d9fad16ec2997.jpg
ТОШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Ўзбекистонда халқаро курьерлик жўнатмалари учун божхона йиғими ставкаси 20 фоизга пасайтирилади. Бу президент имзолаган тегишли қарорда кўзда тутилган.Амалдаги божхона йиғими ставкаси 1 кг брутто вазн учун базавий ҳисоблаш миқдорининг (БҲМ) 2 фоизини ташкил этади. 2026 йил 1 сентябрдан БҲМ 440 000 сўм этиб белгиланган, шу сабаб бу миқдор 1 кг учун 8 800 сўмга тенг.Ставка 20 фоизга пасайтирилгандан сўнг йиғим миқдори 1 кг учун БҲМнинг 1,6 фоизига (ҳозирги БҲМ бўйича бир кг учун 7 040 сўм) тушиши кутиляпти.
https://sputniknews.uz/20251107/xalqaro-pochta-jonatmalari-bojxona--53303010.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0e/61180237_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_61201c84deb001fbdc0a6602d3358667.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон, божхона божи, жўнатма
жамият, ўзбекистон, божхона божи, жўнатма
Халқаро курьерлик жўнатмалари учун божхона йиғими 20 фоизга камайтирилади
1 ноябрдан йиғими ставкаси бир кг учун 7 040 сўм бўлади.
ТОШКЕНТ, 14 окт – Sputnik.
Ўзбекистонда халқаро курьерлик жўнатмалари учун божхона йиғими ставкаси 20 фоизга пасайтирилади. Бу президент имзолаган тегишли қарорда кўзда тутилган.
“2026 йил 1 ноябрдан халқаро курьерлик жўнатмаларини божхона расмийлаштирувидан ўтказганлик учун амалдаги божхона йиғими ставкаси 20 фоизга пасайтирилади”, - дейилган ҳужжатда.
Амалдаги божхона йиғими ставкаси 1 кг брутто вазн учун базавий ҳисоблаш миқдорининг (БҲМ) 2 фоизини ташкил этади.
2026 йил 1 сентябрдан БҲМ 440 000 сўм этиб белгиланган, шу сабаб бу миқдор 1 кг учун 8 800 сўмга тенг.
Ставка 20 фоизга пасайтирилгандан сўнг йиғим миқдори 1 кг учун БҲМнинг 1,6 фоизига (ҳозирги БҲМ бўйича бир кг учун 7 040 сўм) тушиши кутиляпти.