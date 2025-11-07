https://sputniknews.uz/20251107/xalqaro-pochta-jonatmalari-bojxona--53303010.html
Халқаро почта жўнатмаларини божхона расмийлаштирувидан ўтказиш тартиби белгиланди
Халқаро почта жўнатмаларини божхона расмийлаштирувидан ўтказиш тартиби белгиланди
Sputnik Ўзбекистон
Низомга кўра, почта ва курьерлик жўнатмаларида юбориладиган ҳамда божхона чегараси орқали олиб ўтиладиган товарлар божхона назоратидан ўтказилиши керак. Почта ва курьерлик жўнатмаси божхона органлари томонидан хавфни бошқариш тизимини қўллаган ҳолда “қизил”, “сариқ” ва “яшил” йўлаклар орқали рўйхатга олинган жўнатмалар декларацияси асосида божхона назоратидан ўтказилади.
2025-11-07T14:01+0500
2025-11-07T14:01+0500
2025-11-07T14:01+0500
жамият
ўзбекистон
почта
жўнатма
божхона
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0a/0b/15158415_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_e62b588908597d2f433c27da1d210ffa.jpg
ТОШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Ўзбекистонда халқаро почта жўнатмаларини божхона расмийлаштирувидан ўтказиш тартиби белгиланди. Ҳукумат 6 ноябрь куни тегишли низомни тасдиқлади.Низомга кўра, почта ва курьерлик жўнатмаларида юбориладиган ҳамда божхона чегараси орқали олиб ўтиладиган товарлар божхона назоратидан ўтказилиши керак.Ушбу жўнатмалар орқали олиб кириладиган ва юбориладиган товарлар божхона назоратида ташиш шартларига риоя этган ҳолда манзил божхона постига етказилади.Жўнатмаларни ташиш, юклаш (қайта юклаш), тушириш, сақлаш ва бошқа шу каби юк операцияларини амалга оширишда юзага келадиган харажатлар почта алоқаси оператори ёки экспресс ташувчи ҳисобидан қопланади.Почта ва курьерлик жўнатмаси божхона органлари томонидан хавфни бошқариш тизимини қўллаган ҳолда “қизил”, “сариқ” ва “яшил” йўлаклар орқали рўйхатга олинган жўнатмалар декларацияси асосида божхона назоратидан ўтказилади.
https://sputniknews.uz/20240102/pochta-aloqasi-41903443.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0a/0b/15158415_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_607270dad3fe6c431bcdc08a3a9f8fed.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
почта курьерлик жўнатмаси божхона расмийлаштируви тартиби
почта курьерлик жўнатмаси божхона расмийлаштируви тартиби
Халқаро почта жўнатмаларини божхона расмийлаштирувидан ўтказиш тартиби белгиланди
Почта ва курьерлик жўнатмаси “қизил”, “сариқ” ва “яшил” йўлаклар орқали рўйхатга олинган жўнатмалар декларацияси асосида божхона назоратидан ўтказилади.
ТОШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik.
Ўзбекистонда халқаро почта жўнатмаларини божхона расмийлаштирувидан ўтказиш тартиби белгиланди. Ҳукумат 6 ноябрь куни тегишли низомни тасдиқлади.
Низомга кўра, почта ва курьерлик жўнатмаларида юбориладиган ҳамда божхона чегараси орқали олиб ўтиладиган товарлар божхона назоратидан ўтказилиши керак.
Почта алоқаси оператори ва экспресс ташувчи томонидан почта ва курьерлик жўнатмалари божхона кўздан кечируви ҳамда божхона кўригини ўтказиш учун божхона органларига тақдим этилади.
Ушбу жўнатмалар орқали олиб кириладиган ва юбориладиган товарлар божхона назоратида ташиш шартларига риоя этган ҳолда манзил божхона постига етказилади.
Жўнатмаларни ташиш, юклаш (қайта юклаш), тушириш, сақлаш ва бошқа шу каби юк операцияларини амалга оширишда юзага келадиган харажатлар почта алоқаси оператори ёки экспресс ташувчи ҳисобидан қопланади.
Почта ва курьерлик жўнатмаси божхона органлари томонидан хавфни бошқариш тизимини қўллаган ҳолда “қизил”, “сариқ” ва “яшил” йўлаклар орқали рўйхатга олинган жўнатмалар декларацияси асосида божхона назоратидан ўтказилади.