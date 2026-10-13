https://sputniknews.uz/20261013/toshkentd-issiqxonalar-61143902.html
Тошкентдаги иссиқхоналарга кўмирдан фойдаланишга рухсат берилиши мумкин
Тошкентдаги иссиқхоналарга кўмирдан фойдаланишга рухсат берилиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Бунда иссиқхоналар сертификатланган иситиш қозонлари, чиқиндиларни тозалаш фильтрлари ва онлайн мониторинг тизимларини ўрнатиши шарт бўлади. 13.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-13T15:10+0500
2026-10-13T15:10+0500
2026-10-13T15:10+0500
жамият
тошкент
иссиқхона
экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги
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ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Тошкент ҳудудидаги иссиқхоналарга экологик тоза технологиялар асосида “яшил иссиқхоналар"га айланиш шарти билан фаолиятини давом эттиришга рухсат бериш таклиф этилмоқда. Бу ҳақда Экология қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Хусусан, иситиш тизимларига эга бўлган ва давлат экологик экспертизасининг ижобий хулосасини олган иссиқхоналарга табиий ва суюлтирилган газ, электр, геотермал ва қуёш энергияси ҳамда иссиқлик электр станцияларининг иккиламчи иссиқлик энергиясидан фойдаланишга рухсат бериш таклиф этилмоқда.Бу энергия манбаларидан фойдаланиш имкони бўлмаган ҳолларда иссиқхоналар кўмир ёқилғисидан фойдаланишга ҳам рухсат беришни таклиф қилмоқда.Бунинг учун иссиқхоналар белгиланган стандартларга жавоб берадиган замонавий сертификатланган иситиш қозонлари, ифлослантирувчи моддаларни тозалаш ва фильтрлаш тизимлари ҳамда видеокузатув ускуналари билан жиҳозланиши керак.Тегишли маълумотлар ва видеотасвирлар Экология қўмитаси ҳузуридаги Миллий экологик мониторинг марказига узатилади.Ҳозир ишчи гуруҳ иссиқхона қозонхоналарининг фильтрлари учун хавфсиз ташлама стандартларини тасдиқлашга қаратилган ҳужжат лойиҳасини тайёрлаган. Шунингдек, “яшил иссиқхоналар"га ўтадиган тадбиркорлар учун субсидия ва солиқ имтиёзлари пакетини жорий этиш кўзда тутилмоқда.Экологик хавфсиз иситиш тизимлари билан жиҳозланмаган иссиқхоналарнинг пойтахт минтақасида фаолият юритишига қўйилган тақиқ эса сақланиб қолади.
https://sputniknews.uz/20260703/toshkent-viloyatida-issiqxonalarni-kochirish-boshlandi-58787618.html
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жамият, тошкент, иссиқхона, экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги
жамият, тошкент, иссиқхона, экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги
Тошкентдаги иссиқхоналарга кўмирдан фойдаланишга рухсат берилиши мумкин
Бунда иссиқхоналар сертификатланган иситиш қозонлари, чиқиндиларни тозалаш фильтрлари ва онлайн мониторинг тизимларини ўрнатиши шарт бўлади.
ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik.
Тошкент ҳудудидаги иссиқхоналарга экологик тоза технологиялар асосида “яшил иссиқхоналар"га айланиш шарти билан фаолиятини давом эттиришга рухсат бериш таклиф этилмоқда. Бу ҳақда Экология қўмитаси матбуот хизмати хабар берди
.
Хусусан, иситиш тизимларига эга бўлган ва давлат экологик экспертизасининг ижобий хулосасини олган иссиқхоналарга табиий ва суюлтирилган газ, электр, геотермал ва қуёш энергияси ҳамда иссиқлик электр станцияларининг иккиламчи иссиқлик энергиясидан фойдаланишга рухсат бериш таклиф этилмоқда.
Бу энергия манбаларидан фойдаланиш имкони бўлмаган ҳолларда иссиқхоналар кўмир ёқилғисидан фойдаланишга ҳам рухсат беришни таклиф қилмоқда.
Бунинг учун иссиқхоналар белгиланган стандартларга жавоб берадиган замонавий сертификатланган иситиш қозонлари, ифлослантирувчи моддаларни тозалаш ва фильтрлаш тизимлари ҳамда видеокузатув ускуналари билан жиҳозланиши керак.
Тегишли маълумотлар ва видеотасвирлар Экология қўмитаси ҳузуридаги Миллий экологик мониторинг марказига узатилади.
Ҳозир ишчи гуруҳ иссиқхона қозонхоналарининг фильтрлари учун хавфсиз ташлама стандартларини тасдиқлашга қаратилган ҳужжат лойиҳасини тайёрлаган. Шунингдек, “яшил иссиқхоналар"га ўтадиган тадбиркорлар учун субсидия ва солиқ имтиёзлари пакетини жорий этиш кўзда тутилмоқда.
Экологик хавфсиз иситиш тизимлари билан жиҳозланмаган иссиқхоналарнинг пойтахт минтақасида фаолият юритишига қўйилган тақиқ эса сақланиб қолади.