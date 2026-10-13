Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261013/toshkent-biennalesi-61146361.html
XI Тошкент биенналеси: "Воқеалар горизонти" кўргазмаси очилди
XI Тошкент биенналеси: "Воқеалар горизонти" кўргазмаси очилди
Sputnik Ўзбекистон
Бугун Тошкент фотосуратлар уйида Ўзбекистон ва 12 хорижий давлат ижодкорларини бирлаштирган "Воқеалар горизонти" кўргазмаси иш бошлади.
2026-10-13T19:22+0500
2026-10-13T19:22+0500
фото
тошкент
санъат
расм
рассом
картина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0d/61147788_0:120:2300:1414_1920x0_80_0_0_4eee470c440582ba2f91e25ef3910a90.jpg
ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. 2026 йил 13 октябрь куни Ўзбекистон Бадиий академияси ҳамда Бадиий кўргазмалар дирекцияси ташаббуси билан Тошкент фотосуратлар уйида XI Тошкент халқаро замонавий санъат биенналесининг "Воқеалар горизонти" кўргазмаси ташриф буюрувчиларни қабул қила бошлади. Экспозицияда рангтасвир, инсталляция, коллаж, фотосурат ҳамда видеоарт жанрларидаги кўп қиррали бадиий ёндашувлар ва муаллифлик ечимлари намойиш этилмоқда.Ўзбекистон санъатини Сарсенбай Байбосинов, Хуршид Зияхонов, Гуля Громова, Лана Лим, Али Бабаев, Назира Кузиева, Алишер Ҳамдамов, Юрий Виденин ва Беҳзод Болтаевлар намоён этмоқда. Халқаро иштирокчилар сафидан Озарбайжон, Франция, Тожикистон, Қозоғистон, Арманистон, Сербия, Беларусь, Россия, Италия, Венгрия, Германия ва Болгария вакиллари ўрин олган. Залларда Рамина Саадатхан, Наоми Лотье, Абдураҳмон Абдураҳими, Мария Петрова Мичи, Арман Варданян, Ирина Чернявский Сантрич, Анна Силивончик, Елена Пешкова асарлари, шунингдек, Агдес Багирзаде, Аран Косентино, Тамаш Янош Молнар, Абдул-Ганиу Дермани, Ольга Володина ва Гулмарал Таттибайларнинг фотографик ишлари тақдим этилмоқда.Биеннале куратори, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) Зуҳра Зайнутдинова кўргазма ҳақида шундай деди:Кўргазма иштирокчилари эса лойиҳаларнинг концептуал мазмунига тўхталиб, қуйидагича фикр билдирдилар:Томошабинлар учун кўргазма залларида ижодкорларнинг касбий йўли ва ўзига хос ёндашувлари ҳақида батафсил маълумот берувчи махсус видеоматериаллар ҳам тақдим этилган.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0d/61147788_128:0:2173:1534_1920x0_80_0_0_7f509ee8b0b12c0ca97dddc200c89378.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, тошкент, санъат, расм, рассом, картина, фото
фото, тошкент, санъат, расм, рассом, картина, фото

XI Тошкент биенналеси: "Воқеалар горизонти" кўргазмаси очилди

19:22 13.10.2026
Oбуна бўлиш
Тошкент фотосуратлар уйида Ўзбекистон ва 12 хорижий давлат ижодкорларини бирлаштирган "Воқеалар горизонти" кўргазмаси иш бошлади.
ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. 2026 йил 13 октябрь куни Ўзбекистон Бадиий академияси ҳамда Бадиий кўргазмалар дирекцияси ташаббуси билан Тошкент фотосуратлар уйида XI Тошкент халқаро замонавий санъат биенналесининг "Воқеалар горизонти" кўргазмаси ташриф буюрувчиларни қабул қила бошлади.
Экспозицияда рангтасвир, инсталляция, коллаж, фотосурат ҳамда видеоарт жанрларидаги кўп қиррали бадиий ёндашувлар ва муаллифлик ечимлари намойиш этилмоқда.
Ўзбекистон санъатини Сарсенбай Байбосинов, Хуршид Зияхонов, Гуля Громова, Лана Лим, Али Бабаев, Назира Кузиева, Алишер Ҳамдамов, Юрий Виденин ва Беҳзод Болтаевлар намоён этмоқда.
Халқаро иштирокчилар сафидан Озарбайжон, Франция, Тожикистон, Қозоғистон, Арманистон, Сербия, Беларусь, Россия, Италия, Венгрия, Германия ва Болгария вакиллари ўрин олган. Залларда Рамина Саадатхан, Наоми Лотье, Абдураҳмон Абдураҳими, Мария Петрова Мичи, Арман Варданян, Ирина Чернявский Сантрич, Анна Силивончик, Елена Пешкова асарлари, шунингдек, Агдес Багирзаде, Аран Косентино, Тамаш Янош Молнар, Абдул-Ганиу Дермани, Ольга Володина ва Гулмарал Таттибайларнинг фотографик ишлари тақдим этилмоқда.
Биеннале куратори, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) Зуҳра Зайнутдинова кўргазма ҳақида шундай деди:

"Тошкент фотосуратлар уйидаги экспозиция турли бадиий анъаналар, муаллифлик услублари ва замонавий дунёни англаш усулларини бир маконда жамлайди. Намойиш этилаётган асарлар томошабинларга турли мамлакатлар рассомлари ижоди билан танишиш ва бугунги санъат амалиётининг кенг кўламини кўриш имконини беради".

Кўргазма иштирокчилари эса лойиҳаларнинг концептуал мазмунига тўхталиб, қуйидагича фикр билдирдилар:

"Экспозицияда инсон, маданий хотира ва атрофимиздаги оламнинг ранг-баранглигига бағишланган фотографик туркумлар алоҳида ўрин тутади".

Томошабинлар учун кўргазма залларида ижодкорларнинг касбий йўли ва ўзига хос ёндашувлари ҳақида батафсил маълумот берувчи махсус видеоматериаллар ҳам тақдим этилган.
© Sputnik / Бахром Хатамов

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида - Sputnik Ўзбекистон
1/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида

© Sputnik / Бахром Хатамов

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида - Sputnik Ўзбекистон
2/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида

© Sputnik / Бахром Хатамов

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида - Sputnik Ўзбекистон
3/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида

© Sputnik / Бахром Хатамов

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида - Sputnik Ўзбекистон
4/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида

© Sputnik / Бахром Хатамов

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида - Sputnik Ўзбекистон
5/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида

© Sputnik / Бахром Хатамов

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида - Sputnik Ўзбекистон
6/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида

© Sputnik / Бахром Хатамов

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида - Sputnik Ўзбекистон
7/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида

© Sputnik / Бахром Хатамов

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида - Sputnik Ўзбекистон
8/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида

© Sputnik / Бахром Хатамов

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида - Sputnik Ўзбекистон
9/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида

© Sputnik / Бахром Хатамов

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида - Sputnik Ўзбекистон
10/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида

© Sputnik / Бахром Хатамов

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида - Sputnik Ўзбекистон
11/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида

© Sputnik / Бахром Хатамов

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида - Sputnik Ўзбекистон
12/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида

© Sputnik / Бахром Хатамов

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида - Sputnik Ўзбекистон
13/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида

© Sputnik / Бахром Хатамов

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида - Sputnik Ўзбекистон
14/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида

© Sputnik / Бахром Хатамов

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида - Sputnik Ўзбекистон
15/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида

© Sputnik / Бахром Хатамов

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида - Sputnik Ўзбекистон
16/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида

© Sputnik / Бахром Хатамов

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида - Sputnik Ўзбекистон
17/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида

© Sputnik / Бахром Хатамов

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида - Sputnik Ўзбекистон
18/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида

© Sputnik / Бахром Хатамов

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида - Sputnik Ўзбекистон
19/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида

© Sputnik / Бахром Хатамов

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида - Sputnik Ўзбекистон
20/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида

© Sputnik / Бахром Хатамов

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида - Sputnik Ўзбекистон
21/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

XI Тошкент биенналеси Фотосуратлар уйида

Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0