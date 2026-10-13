https://sputniknews.uz/20261013/shifokor-kamilov-61145663.html
“Бу қаҳрамонлик эмас, вазифамиз”: самолётда йўловчи ҳаётини асраб қолган шифокор Камилов
“Бу қаҳрамонлик эмас, вазифамиз”: самолётда йўловчи ҳаётини асраб қолган шифокор Камилов
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент-Сеул йўналишида рейсда йўловчи кореялик аёлнинг ҳаётини сақлаб қолган самарқандлик оториноларинголог шифокор Ҳасан Камилов Sputnik мухбирига воқеа тафсилотларини сўзлаб берди.Аввало бу шифокор учун бу қаҳрамонлик эмас, балки унинг кундалик вазифаси эканини билдирди.
2026-10-13T14:01+0500
2026-10-13T14:01+0500
2026-10-13T14:08+0500
жамият
шифокор
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0d/61145269_0:176:554:488_1920x0_80_0_0_75453f36f408f8632305ae22f2c1cc37.png
ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Тошкент-Сеул йўналишидаги рейсда кореялик йўловчи ҳаётини сақлаб қолган самарқандлик оториноларинголог шифокор Ҳасан Камилов Sputnik мухбирига воқеа тафсилотларини сўзлаб берди.Аввало у бу шифокор учун аҳрамонлик эмас, балки унинг кундалик вазифаси эканини билдирди.Шифокорнинг сўзларига кўра, Тошкентдан Сеулга учган самолётда уч соатлик парвоздан сўнг шифокор ёрдами кераклиги эълон қилинган.Шифокор ўзи билан доимо олиб юрадиган тиббий сумкасидан фойдаланиб, аёлга шошилинч ёрдам кўрсатган. Тахминан 15 дақиқадан сўнг бемор ҳушига келган. Шунда у учувчига фавқулодда қўнишга ҳожат йўқлигини айтган ва самолёт парвозни ўз йўналишида давом эттирган.Шифокор ҳозир Жанубий Кореяда ҳам қаҳрамонга айланган. Маҳаллий телеканаллар Камиловнинг қаҳрамонлиги ҳақидаги лавҳаларни эфирга узатди.
https://sputniknews.uz/20261013/ozbekistonlik-shifokor-61138381.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0d/61145269_0:124:554:540_1920x0_80_0_0_75f4358562ac23db84866410746c24c9.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, шифокор
“Бу қаҳрамонлик эмас, вазифамиз”: самолётда йўловчи ҳаётини асраб қолган шифокор Камилов
14:01 13.10.2026 (янгиланди: 14:08 13.10.2026)
Эксклюзив
Шифокор ўзи билан доимо олиб юрадиган тиббий сумкасидан фойдаланиб, аёлга шошилинч ёрдам кўрсатган.
ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik.
Тошкент-Сеул йўналишидаги рейсда кореялик йўловчи ҳаётини сақлаб қолган
самарқандлик оториноларинголог шифокор Ҳасан Камилов Sputnik мухбирига воқеа тафсилотларини сўзлаб берди.
Аввало у бу шифокор учун аҳрамонлик эмас, балки унинг кундалик вазифаси эканини билдирди.
“Бу ҳолат шифокор учун бу қаҳрамонлик эмас. Бу бизнинг ҳар кун бажараётган машаққатли меҳнатимиздир. Чунки ҳар бир инсон, ҳар бир шифокор кишиларга яхшилик қилишни ният қилади”, - деди Камилов.
Шифокорнинг сўзларига кўра, Тошкентдан Сеулга учган самолётда уч соатлик парвоздан сўнг шифокор ёрдами кераклиги эълон қилинган.
“Дарҳол ўрнимдан туриб, аёлнинг ёнига бордим. Беморда на қон босими, на пульс аниқланди, шок ҳолатида эди, кўкариб қолганди”, - деди у.
Шифокор ўзи билан доимо олиб юрадиган тиббий сумкасидан фойдаланиб, аёлга шошилинч ёрдам кўрсатган. Тахминан 15 дақиқадан сўнг бемор ҳушига келган. Шунда у учувчига фавқулодда қўнишга ҳожат йўқлигини айтган ва самолёт парвозни ўз йўналишида давом эттирган.
“Қўлимдан келганча ҳаракат қилдим, чунки биз шифокорлар қасамёд қилганмиз. Ҳамиша халқимга хизмат қилишга, Ўзбекистоннинг содиқ фарзанди бўлишга ҳаракат қиламан”, - деди Камилов.
Шифокор ҳозир Жанубий Кореяда ҳам қаҳрамонга айланган. Маҳаллий телеканаллар Камиловнинг қаҳрамонлиги ҳақидаги лавҳаларни эфирга узатди.