Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261013/ozbekistonlik-shifokor-61138381.html
Ўзбекистонлик шифокор самолётда йўловчи аёлнинг ҳаётини сақлаб қолди
Ўзбекистонлик шифокор самолётда йўловчи аёлнинг ҳаётини сақлаб қолди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонлик шифокор Ҳасан Камилов самолётда йўловчи аёлнинг ҳаётини сақлаб қолди. Камилов 11 октябрь куни Тошкент-Сеул йўналишидаги HY511 рейсида аҳволи бирдан ёмонлашиб қолган кореялик аёлга ёрдам берган. Учувчи шифокор борми деб сўраган, фавқулодда қўниш имконияти ҳам кўриб чиқилган.
2026-10-13T09:36+0500
2026-10-13T09:36+0500
жамият
ўзбекистон
шифокор
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0d/61138218_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_e02dde9e1aa23a1b657c6be34530350a.jpg
ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Ўзбекистонлик шифокор Ҳасан Камилов самолётда йўловчи аёлнинг ҳаётини сақлаб қолди. Бу ҳақда Корея ОАВ ва шикофорнинг ўзи ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида маълум қилди.Шифокор Камилов 11 октябрь куни Тошкент-Сеул йўналишидаги HY511 рейсида аҳволи бирдан ёмонлашиб қолган кореялик аёлга ёрдам берган. Учувчи шифокор борми деб сўраган, фавқулодда қўниш имконияти ҳам кўриб чиқилган.Таъкидланишича, аёлнинг қон босими кескин тушиб, ҳушидан кетган. Шундан сўнг ўзбекистонлик шифокор борткузатувчилар билан бирга қарийб бир соат давомида унга ёрдам кўрсатган. Натижада йўловчи ҳушига келиб, нафас олиши тикланган.
https://sputniknews.uz/20260614/ozbekiston-egzulik-kongillilari-58333867.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0d/61138218_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_2a9f2353cbf0274bc4f405d127821543.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, ўзбекистон, шифокор
жамият, ўзбекистон, шифокор

Ўзбекистонлик шифокор самолётда йўловчи аёлнинг ҳаётини сақлаб қолди

09:36 13.10.2026
© СоцсетиВрач Хасан Камилов
Врач Хасан Камилов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.10.2026
© Соцсети
Oбуна бўлиш
Камилов Тошкент-Сеул йўналишидаги учаётган йўловчига биринчи ёрдам кўрсатиб, унинг ҳаётини сақлаб қолди.
ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Ўзбекистонлик шифокор Ҳасан Камилов самолётда йўловчи аёлнинг ҳаётини сақлаб қолди. Бу ҳақда Корея ОАВ ва шикофорнинг ўзи ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида маълум қилди.

Шифокор Камилов 11 октябрь куни Тошкент-Сеул йўналишидаги HY511 рейсида аҳволи бирдан ёмонлашиб қолган кореялик аёлга ёрдам берган. Учувчи шифокор борми деб сўраган, фавқулодда қўниш имконияти ҳам кўриб чиқилган.

Таъкидланишича, аёлнинг қон босими кескин тушиб, ҳушидан кетган. Шундан сўнг ўзбекистонлик шифокор борткузатувчилар билан бирга қарийб бир соат давомида унга ёрдам кўрсатган. Натижада йўловчи ҳушига келиб, нафас олиши тикланган.
“Шикофор ҳар ерда шифокорлигича қолади – ҳатто ўнг минг метр баландликда. Инсон ҳаёти хавф остида қолганда, четда қолиб бўлмайди”, - дея ҳисоблайди Камилов.
“28 илгак” клуби чала туғилган болаларни парвариш қилишда қандай ёрдам бермоқда - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.06.2026
Ўзбекистонда эгзулик кўнгиллилари болалар ҳаётини қутқаришга қандай ҳисса қўшмоқда
14 Июн, 19:03
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0