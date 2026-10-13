https://sputniknews.uz/20261013/peskov-putin-zelenskiy-61155847.html
Песков Путин ва Зеленский учрашуви эҳтимоли борасидаги Россия позициясини эслатди
Песков Путин ва Зеленский учрашуви эҳтимоли борасидаги Россия позициясини эслатди
Sputnik Ўзбекистон
Россия президент матбуот котиби у яхши маълумлиги, унда ҳеч қандай янгилик йўқлигини таъкидлади. 13.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-13T17:02+0500
2026-10-13T17:02+0500
2026-10-13T17:02+0500
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ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Россия президенти Владимир Путиннинг Владимир Зеленский билан учрашуви эҳтимоли ҳамда Украинада сайловлар ўтказиш зарурати бўйича Москванинг позицияси яхши маълум, унда ҳеч қандай янгилик йўқ. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков АҚШ раҳбари Дональд Трампнинг бу мавзулар бўйича баёнотларига муносабат билдириш саволига жавобан маълум қилди.Аввалроқ Трамп Украина можаросини ҳал қилиш учун Путин ва Зеленский учрашуви зарур деган фикрни билдирган эди. Шунингдек, у Украинада сайловлар ўтказиш зарурлигини маълум қилди.Кремль бир неча бор Зеленский, агар учрашувни хоҳласа, Москвага келиши мумкинлигини таъкидлаган.
https://sputniknews.uz/20261012/putin-saylovlar-ukraina-61130523.html
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дунёда, дунё янгиликлари, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, украина
дунёда, дунё янгиликлари, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, украина
Песков Путин ва Зеленский учрашуви эҳтимоли борасидаги Россия позициясини эслатди
Россия президент матбуот котиби у яхши маълумлиги, унда ҳеч қандай янгилик йўқлигини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Россия президенти Владимир Путиннинг Владимир Зеленский билан учрашуви эҳтимоли ҳамда Украинада сайловлар ўтказиш зарурати бўйича Москванинг позицияси яхши маълум, унда ҳеч қандай янгилик йўқ. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков АҚШ раҳбари Дональд Трампнинг бу мавзулар бўйича баёнотларига муносабат билдириш саволига жавобан маълум қилди.
“Кеча бу ҳақда бир неча марта гапирдик. Қўшимча қиладиган гапим йўқ. Бунда янгилик йўқ. Бизнинг позициямиз бу масалаларнинг барчаси бўйича жуда яхши маълум”, - деди Кремль вакили.
Аввалроқ Трамп Украина можаросини ҳал қилиш учун Путин ва Зеленский учрашуви зарур деган фикрни билдирган эди. Шунингдек, у Украинада сайловлар ўтказиш зарурлигини маълум қилди.
Кремль бир неча бор Зеленский, агар учрашувни хоҳласа, Москвага келиши мумкинлигини таъкидлаган.