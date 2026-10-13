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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20261013/peskov-putin-zelenskiy-61155847.html
Песков Путин ва Зеленский учрашуви эҳтимоли борасидаги Россия позициясини эслатди
Песков Путин ва Зеленский учрашуви эҳтимоли борасидаги Россия позициясини эслатди
Sputnik Ўзбекистон
Россия президент матбуот котиби у яхши маълумлиги, унда ҳеч қандай янгилик йўқлигини таъкидлади. 13.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-13T17:02+0500
2026-10-13T17:02+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Россия президенти Владимир Путиннинг Владимир Зеленский билан учрашуви эҳтимоли ҳамда Украинада сайловлар ўтказиш зарурати бўйича Москванинг позицияси яхши маълум, унда ҳеч қандай янгилик йўқ. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков АҚШ раҳбари Дональд Трампнинг бу мавзулар бўйича баёнотларига муносабат билдириш саволига жавобан маълум қилди.Аввалроқ Трамп Украина можаросини ҳал қилиш учун Путин ва Зеленский учрашуви зарур деган фикрни билдирган эди. Шунингдек, у Украинада сайловлар ўтказиш зарурлигини маълум қилди.Кремль бир неча бор Зеленский, агар учрашувни хоҳласа, Москвага келиши мумкинлигини таъкидлаган.
https://sputniknews.uz/20261012/putin-saylovlar-ukraina-61130523.html
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дунёда, дунё янгиликлари, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, украина
дунёда, дунё янгиликлари, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, украина

Песков Путин ва Зеленский учрашуви эҳтимоли борасидаги Россия позициясини эслатди

17:02 13.10.2026
© Sputnik / Сергей Гунеев / Медиабанкка ўтишПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.10.2026
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Россия президент матбуот котиби у яхши маълумлиги, унда ҳеч қандай янгилик йўқлигини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Россия президенти Владимир Путиннинг Владимир Зеленский билан учрашуви эҳтимоли ҳамда Украинада сайловлар ўтказиш зарурати бўйича Москванинг позицияси яхши маълум, унда ҳеч қандай янгилик йўқ. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков АҚШ раҳбари Дональд Трампнинг бу мавзулар бўйича баёнотларига муносабат билдириш саволига жавобан маълум қилди.
“Кеча бу ҳақда бир неча марта гапирдик. Қўшимча қиладиган гапим йўқ. Бунда янгилик йўқ. Бизнинг позициямиз бу масалаларнинг барчаси бўйича жуда яхши маълум”, - деди Кремль вакили.
Аввалроқ Трамп Украина можаросини ҳал қилиш учун Путин ва Зеленский учрашуви зарур деган фикрни билдирган эди. Шунингдек, у Украинада сайловлар ўтказиш зарурлигини маълум қилди.
Кремль бир неча бор Зеленский, агар учрашувни хоҳласа, Москвага келиши мумкинлигини таъкидлаган.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил на форуме Территория смыслов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.10.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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Кеча, 17:06
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