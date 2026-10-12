https://sputniknews.uz/20261012/putin-saylovlar-ukraina-61130523.html
Путин сайловлар куни Украинага зарба бермаслик бўйича буйруқ беришга тайёр – Песков
Путин сайловлар куни Украинага зарба бермаслик бўйича буйруқ беришга тайёр – Песков
Sputnik Ўзбекистон
Песков 60 кунлик сулҳ Украинага сайловлар ўтказиш учун эмас, балки “яраларни даволаш” ва урушни давом эттириш учун керак деб ҳисоблайди. 12.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-12T17:06+0500
2026-10-12T17:06+0500
2026-10-12T17:06+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
украина
россия
дмитрий песков
владимир путин
сайловлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1c/59322264_0:83:3074:1812_1920x0_80_0_0_1215b15b34cb1b1e6d92ab5f98bfcb6c.jpg
ТОШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин, агар Киев ҳақиқатан ҳам сайловлар ўтказишни истаса, сайловлар куни Украинага зарба бермаслик тўғрисида буйруқ беришга тайёр. Бу ҳақда Россия раҳбари матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.Песковнинг сўзларига кўра, 60 кунлик сулҳ Украинага сайловлар ўтказиш учун эмас, балки “яраларни даволаш” ва урушни давом эттириш учун керак.Владимир Зеленскийнинг 60 кунлик сулҳ шароитида президентлик сайловларини ўтказишга тайёрлиги ҳақидаги баёнотига Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров ҳам ливанлик ҳамкасби Юсуф Ражи билан музокаралар якунлари бўйича матбуот анжуманида муносабат билдирди.АҚШ президенти Дональд Трамп шанба куни журналистларга Владимир Зеленский Украина можаросини кўп марта ҳал қила олган бўлиши мумкинлигини, аммо бундай қилмаганини айтди. Шунинг учун, унинг сўзларига кўра, Украинага Россия билан келиша оладиган янги раҳбар керак. Кейинроқ у Украинада сайловлар ўтказишга чақирди. Зеленский эса Россия 60 кунлик тўлиқ ўт очишни тўхтатишга рози бўлса, президент сайловларини ўтказишга тайёрлигини маълум қилди.Зеленскийнинг ваколат муддати 2024 йил 20 майда тугаган. Ўша пайтда Украина президенти сайловлари ҳарбий ҳолат ва умумий сафарбарлик рўкач қилиниб бекор қилинди. Зеленский ҳозир сайловлар мавриди эмаслигини айтди. 2025 йил декабрь ойида Трамп уларнинг зарурлиги ҳақида гапирди, у Киев режими раҳбарини “сайловларсиз диктатор” деб атади ва унинг рейтинги тўрт фоизга тушганлигини таъкидлади.
https://sputniknews.uz/20261012/peskov-zelenskiy-61113654.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1c/59322264_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ae3edd1edd6e6362150d13c60e725d0e.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунёда, дунё янгиликлари, украина, россия, дмитрий песков, владимир путин, сайловлар
дунёда, дунё янгиликлари, украина, россия, дмитрий песков, владимир путин, сайловлар
Путин сайловлар куни Украинага зарба бермаслик бўйича буйруқ беришга тайёр – Песков
Песков 60 кунлик сулҳ Украинага сайловлар ўтказиш учун эмас, балки “яраларни даволаш” ва урушни давом эттириш учун керак деб ҳисоблайди.
ТОШКЕНТ, 12 окт – Sputnik.
Россия президенти Владимир Путин, агар Киев ҳақиқатан ҳам сайловлар ўтказишни истаса, сайловлар куни Украинага зарба бермаслик тўғрисида буйруқ беришга тайёр. Бу ҳақда Россия раҳбари матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.
“Президент бу ҳақда аллақачон гапирган, аммо мен унинг номидан тўлиқ масъулият билан айтишим мумкинки, агар у ерда, Киев ҳақиқатан ҳам сайловлар ўтказмоқчи бўлса, Россия Федерацияси президенти, олий бош қўмондон сайловлар куни Украинага зарба бермаслик тўғрисида кўрсатма беришга тайёр. Айнан сайлов куни. Бу жуда муҳим қўшимча”, - дея таъкидлади Кремль вакили.
Песковнинг сўзларига кўра, 60 кунлик сулҳ Украинага сайловлар ўтказиш учун эмас, балки “яраларни даволаш” ва урушни давом эттириш учун керак.
Владимир Зеленскийнинг 60 кунлик сулҳ шароитида президентлик сайловларини ўтказишга тайёрлиги ҳақидаги баёнотига Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров ҳам ливанлик ҳамкасби Юсуф Ражи билан музокаралар якунлари бўйича матбуот анжуманида муносабат билдирди.
“У танаффусга лойиқ деб ўйламайман. Биз галдаги ишонтириш ва ваъдаларга учмаймиз. Президент [Россия президенти Владимир Путин] буни жуда аниқ айтди. Махсус ҳарбий операция мақсадларига эришишда давом этамиз. Улар ҳаммага яхши маълум. Биз уларни Зеленский ва унинг европалик хўжайинларидан фарқли ўлароқ, ҳеч қачон ўзгартирмаганмиз”, - деди Лавров.
АҚШ президенти Дональд Трамп шанба куни журналистларга Владимир Зеленский Украина можаросини кўп марта ҳал қила олган бўлиши мумкинлигини, аммо бундай қилмаганини айтди. Шунинг учун, унинг сўзларига кўра, Украинага Россия билан келиша оладиган янги раҳбар керак. Кейинроқ у Украинада сайловлар ўтказишга чақирди. Зеленский эса Россия 60 кунлик тўлиқ ўт очишни тўхтатишга рози бўлса, президент сайловларини ўтказишга тайёрлигини маълум қилди.
Зеленскийнинг ваколат муддати 2024 йил 20 майда тугаган. Ўша пайтда Украина президенти сайловлари ҳарбий ҳолат ва умумий сафарбарлик рўкач қилиниб бекор қилинди. Зеленский ҳозир сайловлар мавриди эмаслигини айтди. 2025 йил декабрь ойида Трамп уларнинг зарурлиги ҳақида гапирди, у Киев режими раҳбарини “сайловларсиз диктатор” деб атади ва унинг рейтинги тўрт фоизга тушганлигини таъкидлади.