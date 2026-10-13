https://sputniknews.uz/20261013/ozbekiston-kiberjinoyat-61142959.html
Ўзбекистонда қарийб 17 500 та кибержиноят фош этилди
Ўзбекистонда қарийб 17 500 та кибержиноят фош этилди
Sputnik Ўзбекистон
Кибермаконда тақиқланган материалларни 1 011 киши жиноий жавобгарликка тортилди. 13.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-13T13:14+0500
2026-10-13T13:14+0500
2026-10-13T13:14+0500
жамият
ўзбекистон
киберхавфсизлик
киберҳужум
иив
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/11/59095372_0:0:1449:815_1920x0_80_0_0_86df42d83d3185ac92bded9ce04e76cf.png
ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Ўзбекистонда жорий йилда жами 17 483 та кибержиноят фош этилди. Бу ҳақда Ички ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.ИИВда киберхавфсизликни таъминлаш, кибержиноятчиликнинг олдини олиш ҳамда бу борада белгиланган вазифалар ижросини таъминлаш масалаларига бағишланган тезкор йиғилиш бўлиб ўтди.Тадбирда ички ишлар вазири генерал-лейтенант Азиз Ташпулатов раҳбарлигида вазир ўринбосарлари ҳамда соҳавий хизматларнинг масъуллари иштирок этди.Маълум қилинишича, Марказий банк билан ҳамкорликда яратилган махсус тизим орқали банк картасидан ўзлаштирилган пулларни тўхтатиш (блоклаш) механизми йўлга қўйилгани натижасида жорий йилнинг 9 ой давомида 77 млрд 344 млн сўмнинг ноқонуний четга чиқиб кетишининг олди олинди ҳамда 43 001 та жиноятга алоқадор банк карталари блокланди.Фуқароларнинг банк ҳисоб варақларидан маблағларни ноқонуний ечиб олишга йўналтирилган 38 мингдан ортиқ “фишинг” зарарли дастурлари тўхтатилиб, 668 минг нафардан ортиқ фуқаронинг қурилмалари ҳамда пул маблағлари талон-торождан ҳимояланди.Қайд этилишича, интернет мониторинги натижасида 6 771 та маълумот ўрганилиб, 3 192 та хавфли ресурс блокланди, 1 446 та фирибгарликка ундовчи зарарли ҳаволалар фаолиятига чек қўйилди. Кибермаконда тақиқланган материалларни тарқатган 335 нафар шахс маъмурий ва 1 011 нафар шахс жиноий жавобгарликка тортилди.“APK Qo'riqchi” платформасини амалиётга кенг жорий этиш, унинг имкониятларидан самарали фойдаланиш ва аҳоли ўртасида киберхавфсизлик бўйича тарғибот ишларини мақсадли амалга ошириш, аҳолининг фирибгарлик усуллари ва шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш қоидалари ҳақида хабардор қилиш ва профилактик ишларини самарадорлигини ошириш талаб қилинди.Тошкент шаҳри, Тошкент, Андижон, Бухоро ва Самарқанд вилоятларида киберхавфсизликни таъминлаш борасидаги ишлар талаб даражасида ташкил этилмагани танқид қилинди. Ҳудудларда белгиланган вазифалар ижросини таъминлашдаги камчиликларни бартараф этиш, масъул раҳбарларнинг шахсий жавобгарлигини ошириш ҳамда профилактик тадбирлар самарадорлигини кучайтириш зарурлиги кўрсатиб ўтилди.Якунда мутасаддиларга кибержиноятчиликнинг олдини олиш борасида замонавий ахборот платформаларини амалиётга кенг жорий этиш ва аҳоли ўртасида тушунтириш ишларини кучайтириш ҳамда амалга оширилаётган чора-тадбирлар натижадорлигини мунтазам таҳлил қилиб бориш юзасидан аниқ топшириқлар берилди.
https://sputniknews.uz/20260318/suniy-intellekt-dipfeyk-uzbekistan-kiberstrategiya-56356012.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/11/59095372_0:0:1449:1086_1920x0_80_0_0_bb6ebfbce324da68165143ebceb98f00.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон, киберхавфсизлик, киберҳужум, иив
жамият, ўзбекистон, киберхавфсизлик, киберҳужум, иив
Ўзбекистонда қарийб 17 500 та кибержиноят фош этилди
Кибермаконда тақиқланган материалларни 1 011 киши жиноий жавобгарликка тортилди.
ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik.
Ўзбекистонда жорий йилда жами 17 483 та кибержиноят фош этилди. Бу ҳақда Ички ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
ИИВда киберхавфсизликни таъминлаш, кибержиноятчиликнинг олдини олиш ҳамда бу борада белгиланган вазифалар ижросини таъминлаш масалаларига бағишланган тезкор йиғилиш бўлиб ўтди.
Тадбирда ички ишлар вазири генерал-лейтенант Азиз Ташпулатов раҳбарлигида вазир ўринбосарлари ҳамда соҳавий хизматларнинг масъуллари иштирок этди.
Маълум қилинишича, Марказий банк билан ҳамкорликда яратилган махсус тизим орқали банк картасидан ўзлаштирилган пулларни тўхтатиш (блоклаш) механизми йўлга қўйилгани натижасида жорий йилнинг 9 ой давомида 77 млрд 344 млн сўмнинг ноқонуний четга чиқиб кетишининг олди олинди ҳамда 43 001 та жиноятга алоқадор банк карталари блокланди.
“Жорий йилда жами 17 483 та кибержиноят фош этилди, 5 600 та жиноят ташаббус асосида аниқланди ва 19 минг нафардан ортиқ фуқарога етказилган 209 млрд 934 млн сўмдан зиёд моддий зарар қайтарилди”, - дейилган хабарда.
Фуқароларнинг банк ҳисоб варақларидан маблағларни ноқонуний ечиб олишга йўналтирилган 38 мингдан ортиқ “фишинг” зарарли дастурлари тўхтатилиб, 668 минг нафардан ортиқ фуқаронинг қурилмалари ҳамда пул маблағлари талон-торождан ҳимояланди.
Қайд этилишича, интернет мониторинги натижасида 6 771 та маълумот ўрганилиб, 3 192 та хавфли ресурс блокланди, 1 446 та фирибгарликка ундовчи зарарли ҳаволалар фаолиятига чек қўйилди. Кибермаконда тақиқланган материалларни тарқатган 335 нафар шахс маъмурий ва 1 011 нафар шахс жиноий жавобгарликка тортилди.
“APK Qo'riqchi” платформасини амалиётга кенг жорий этиш, унинг имкониятларидан самарали фойдаланиш ва аҳоли ўртасида киберхавфсизлик бўйича тарғибот ишларини мақсадли амалга ошириш, аҳолининг фирибгарлик усуллари ва шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш қоидалари ҳақида хабардор қилиш ва профилактик ишларини самарадорлигини ошириш талаб қилинди.
Тошкент шаҳри, Тошкент, Андижон, Бухоро ва Самарқанд вилоятларида киберхавфсизликни таъминлаш борасидаги ишлар талаб даражасида ташкил этилмагани танқид қилинди. Ҳудудларда белгиланган вазифалар ижросини таъминлашдаги камчиликларни бартараф этиш, масъул раҳбарларнинг шахсий жавобгарлигини ошириш ҳамда профилактик тадбирлар самарадорлигини кучайтириш зарурлиги кўрсатиб ўтилди.
Якунда мутасаддиларга кибержиноятчиликнинг олдини олиш борасида замонавий ахборот платформаларини амалиётга кенг жорий этиш ва аҳоли ўртасида тушунтириш ишларини кучайтириш ҳамда амалга оширилаётган чора-тадбирлар натижадорлигини мунтазам таҳлил қилиб бориш юзасидан аниқ топшириқлар берилди.