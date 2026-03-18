https://sputniknews.uz/20260318/suniy-intellekt-dipfeyk-uzbekistan-kiberstrategiya-56356012.html
Сунъий интеллект ҳужуми ва дипфейкдан ҳимоя: Ўзбекистоннинг янги киберстратегияси - видео
Sputnik Ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида 2030 йилгача мўлжалланган янги Киберхавфсизлик стратегияси, давлат ахборот тизимлари ҳимояси, СИга асосланган киберҳужумлар ва дипфейклар хавфи муҳокама қилинди
матбуот маркази
матбуот маркази видео
видео
россия
ўзбекистон
киберҳужум
киберхавфсизлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/12/56359890_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f2ec27e3981cae61a1e649cfadcd7b0b.jpg
ТОШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида президент томонидан 2026 йил 10 мартда тасдиқланган Ўзбекистоннинг 2030 йилгача мўлжалланган янги Киберхавфсизлик стратегиясига бағишланган Тошкент — Москва видеокўприги бўлиб ўтди.Тошкентда тадбирда “Киберхавфсизлик маркази” ДУКнинг Идоралараро ҳамкорлик бўлими бошлиғи Альберт Валиев ва Тошкент шаҳар ИИББ Ахборот технологиялари соҳасидаги жиноятларга қарши курашиш бошқармаси ходими Мадина Мамадалиева иштирок этди. Москва студиясида эса ахборот хавфсизлиги бўйича эксперт Алексей Лукацкий қатнашди.Кибержиноятчиликнинг олдини олиш, идоралараро ва халқаро ҳамкорликни ривожлантириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.Алексей Лукацкийнинг таъкидлашича, стратегияда бугунги кунда жаҳон стандарти ҳисобланган барча асосий йўналишлар инобатга олинган. Унда асосий эътибор кибертаҳдидларга жавоб қайтаришдан кўра, уларнинг олдини олишга қаратилган.Шунингдек, 2026 йилда, айниқса, ижтимоий тармоқлар ва рақамли муҳитда сунъий интеллектдан фойдаланган ҳолда яратилаётган дипфейклар ва киберҳужумлар асосий таҳдидлардан бири бўлиши мумкинлиги таъкидланди.Мутахассислар телефон орқали содир этилаётган фирибгарликларга ҳам алоҳида тўхталишди. Қайд этилишича, бундай қўнғироқларнинг катта қисми хориждан, жумладан, Украина, Польша ва бошқа давлатлар ҳудудидан амалга оширилмоқда.Бунга қарши кураш эса комплекс ёндашувни талаб қилади: операторлар даражасидаги техник фильтрлашдан тортиб, тезкор тергов ва халқаро ҳамкорликкача.Баътфсил Sputnik Ўзбекистон видеосида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/12/56359890_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a989fc0891427ffbed338e56de261ec3.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, киберхавфсизлик стратегияси, 2030, sputnik ўзбекистон, киберҳужумлар, дипфейк, сунъий интеллект, ахборот хавфсизлиги, кибержиноятчилик
Эксклюзив
Ўзбекистоннинг янги киберхавфсизлик стратегияси ҳамда рақамли даврнинг асосий таҳдидлари — сунъий интеллектга асосланган киберҳужумлар ва дипфейклар экспертлар томонидан муҳокама қилинди.
