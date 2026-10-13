Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261013/mirziyoev-robototexnika-61152675.html
Мирзиёев робототехника бўйича жаҳон чемпиони бўлган ёшларни тақдирлади
Мирзиёев робототехника бўйича жаҳон чемпиони бўлган ёшларни тақдирлади
Sputnik Ўзбекистон
Жанубий Кореянинг Инчхон шаҳрида 190 та яқин давлат вакиллари иштирокида ўтган “FIRST Global Challenge 2026” халқаро робототехника мусобақасида Ўзбекистон терма жамоаси тарихий натижага эришди. Терма жамоа 3 та олтин медални қўлга киритиб, мутлақ чемпион бўлди. Ёш ўзбекистонлик муҳандислар 16 та ўйиннинг барчасида ғалаба қозониб, 637 балл билан мусобақа рекордини қайд этди.
2026-10-13T16:07+0500
2026-10-13T16:07+0500
жамият
ўзбекистон
робот
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0d/61153460_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b5b3a7811353a63000d1fe12b66ba0cf.jpg
ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев робототехника бўйича халқаро мусобақа ғолиблари ва уларнинг мураббийларини мукофотлаш тўғрисидаги фармонни имзолади.Президент фармони билан робототехника бўйича Ўзбекистон терма жамоаси бош мураббийси Зиёдулла Бўтахонов “Содиқ хизматлари учун” медали билан мукофотланди.Робототехника бўйича Ўзбекистон терма жамоаси сардори, жамоа аъзолари, техник мураббийси, менежерлари “Келажак бунёдкори” медали билан тақдиранди.Жанубий Кореянинг Инчхон шаҳрида 190 та яқин давлат вакиллари иштирокида ўтган “FIRST Global Challenge 2026” халқаро робототехника мусобақасида Ўзбекистон терма жамоаси тарихий натижага эришди. Терма жамоа 3 та олтин медални қўлга киритиб, мутлақ чемпион бўлди.Ёш ўзбекистонлик муҳандислар 16 та ўйиннинг барчасида ғалаба қозониб, 637 балл билан мусобақа рекордини қайд этди.
https://sputniknews.uz/20260929/mirziyoev-shaxmatchilar-taqdirlash-rejalar-60829834.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0d/61153460_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e04866789dc3a08a74dc75a59b60ee91.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, ўзбекистон, робот
жамият, ўзбекистон, робот

Мирзиёев робототехника бўйича жаҳон чемпиони бўлган ёшларни тақдирлади

16:07 13.10.2026
© Yoshlar ishlari agentligiРобототехника бўйича жаҳон чемпиони бўлган ёшлар
Робототехника бўйича жаҳон чемпиони бўлган ёшлар - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.10.2026
© Yoshlar ishlari agentligi
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон жамоаси робототехника бўйича халқаро мусобақасининг мутлақ чемпионига айланди.
ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев робототехника бўйича халқаро мусобақа ғолиблари ва уларнинг мураббийларини мукофотлаш тўғрисидаги фармонни имзолади.
Президент фармони билан робототехника бўйича Ўзбекистон терма жамоаси бош мураббийси Зиёдулла Бўтахонов “Содиқ хизматлари учун” медали билан мукофотланди.
Робототехника бўйича Ўзбекистон терма жамоаси сардори, жамоа аъзолари, техник мураббийси, менежерлари “Келажак бунёдкори” медали билан тақдиранди.
“...Том маънода тарихий ғалабани қўлга киритгани ва жаҳон чемпиони деган улкан шарафли номга сазовор бўлгани, шу тариқа Янги Ўзбекистоннинг халқаро обрў-эътибори ва нуфузини оширишга муносиб ҳисса қўшгани, ёш авлодни илм-фан, илғор технологиялар, ихтиро ва инновацияларга кенг жалб этиш, уларнинг қалбида Ватанга муҳаббат ва садоқат, миллий ғурур туйғуларини камол топтириш борасида алоҳида намуна кўрсатиб келаётгани учун мукофотлансин”, - дейилган ҳужжат матнида.
© Ёшлар ишлари агентлиги
Ўзбекистон робототехника бўйича жаҳон чемпионига айланди - Sputnik Ўзбекистон
1/6
© Ёшлар ишлари агентлиги
© Yoshlar ishlari agentligi
Робототехника бўйича жаҳон чемпиони бўлган ёшлар - Sputnik Ўзбекистон
2/6
© Yoshlar ishlari agentligi
© Yoshlar ishlari agentligi
Робототехника бўйича жаҳон чемпиони бўлган ёшлар - Sputnik Ўзбекистон
3/6
© Yoshlar ishlari agentligi
© Yoshlar ishlari agentligi
Робототехника бўйича жаҳон чемпиони бўлган ёшлар - Sputnik Ўзбекистон
4/6
© Yoshlar ishlari agentligi
© Yoshlar ishlari agentligi
Робототехника бўйича жаҳон чемпиони бўлган ёшлар - Sputnik Ўзбекистон
5/6
© Yoshlar ishlari agentligi
© Yoshlar ishlari agentligi
Робототехника бўйича жаҳон чемпиони бўлган ёшлар - Sputnik Ўзбекистон
6/6
© Yoshlar ishlari agentligi
1/6
© Ёшлар ишлари агентлиги
2/6
© Yoshlar ishlari agentligi
3/6
© Yoshlar ishlari agentligi
4/6
© Yoshlar ishlari agentligi
5/6
© Yoshlar ishlari agentligi
6/6
© Yoshlar ishlari agentligi
Жанубий Кореянинг Инчхон шаҳрида 190 та яқин давлат вакиллари иштирокида ўтган “FIRST Global Challenge 2026” халқаро робототехника мусобақасида Ўзбекистон терма жамоаси тарихий натижага эришди.
Терма жамоа 3 та олтин медални қўлга киритиб, мутлақ чемпион бўлди.

Ёш ўзбекистонлик муҳандислар 16 та ўйиннинг барчасида ғалаба қозониб, 637 балл билан мусобақа рекордини қайд этди.
Шавкат Мирзиёев встретился с членами сборных Узбекистана по шахматам и парашахматам - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.09.2026
Мирзиёев шахматчиларни тақдирлади ва соҳани ривожлантириш режаларини маълум қилди
29 Сентябр, 18:41
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0