Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261012/toshkent-sovet-memorchiligi-61115234.html
Бетондаги панжара: Тошкент совет меъморчилигининг шарқона нафосати — фото
Бетондаги панжара: Тошкент совет меъморчилигининг шарқона нафосати — фото
Sputnik Ўзбекистон
1960–1980 йиллардаги Тошкент модернизми — бетон, миллий нақшлар ва қуёшдан ҳимоя уйғунлиги. Пойтахтнинг салобатли дурдоналари шакл ва ёруғлик нигоҳида.
2026-10-12T19:26+0500
2026-10-12T19:26+0500
фото
тошкент
совет иттифоқи
ўзбекистон
мултимедиа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0c/61116986_0:390:2282:1673_1920x0_80_0_0_c63f854fb1a159c5c5dcaa893179cb94.jpg
Бугунги Тошкентнинг ўзига хос меъморий қиёфаси 1966 йилги кучли зилзиладан сўнг шаҳарнинг қайта тикланиши даврида шаклланди. Ўша йилларда Ўзбекистон пойтахти бутун дунё меъморлари ва рассомлари учун ижодий тажриба майдонига айланиб, жаҳонга "шарқона ва сейсмик модернизм" номини олган бетакрор услубни тақдим этди.Тошкент модернизмини ҳеч бир бошқа шаҳар меъморчилиги билан адаштириб бўлмайди: у маҳаллий иқлим, табиат ва кўп асрлик миллий урф-одатларни чуқур англашдан туғилган. Бу ерда совуқ темир-бетон қуёш нурларидан асровчи нафис панжараларга, мовий гумбазларга ва миллий ҳовлиларнинг шинам кайфиятига айланди.Ушбу даврнинг ҳар бир салобатли биноси нафақат муҳандислик, балки чуқур фалсафий вазифаларни ҳам ҳал этган:Бугунги кунда Тошкент модернизм ёдгорликлари жаҳон маданий мероси сифатида эътироф этилиб, дадил муҳандислик ва миллий қадриятларнинг уйғунлигига ёрқин мисол бўлиб хизмат қилмоқда.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0c/61116986_0:96:2261:1792_1920x0_80_0_0_9ad1474390f0f85e4b38266ed5601c24.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, фото, тошкент, совет иттифоқи, ўзбекистон, мултимедиа
фото, фото, тошкент, совет иттифоқи, ўзбекистон, мултимедиа

Бетондаги панжара: Тошкент совет меъморчилигининг шарқона нафосати — фото

19:26 12.10.2026
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
1960–1980 йиллардаги Тошкент модернизми — бетон, миллий нақшлар ва қуёшдан ҳимоя уйғунлиги. Пойтахтнинг салобатли дурдоналари шакл ва ёруғлик нигоҳида.
Бугунги Тошкентнинг ўзига хос меъморий қиёфаси 1966 йилги кучли зилзиладан сўнг шаҳарнинг қайта тикланиши даврида шаклланди. Ўша йилларда Ўзбекистон пойтахти бутун дунё меъморлари ва рассомлари учун ижодий тажриба майдонига айланиб, жаҳонга "шарқона ва сейсмик модернизм" номини олган бетакрор услубни тақдим этди.
Тошкент модернизмини ҳеч бир бошқа шаҳар меъморчилиги билан адаштириб бўлмайди: у маҳаллий иқлим, табиат ва кўп асрлик миллий урф-одатларни чуқур англашдан туғилган. Бу ерда совуқ темир-бетон қуёш нурларидан асровчи нафис панжараларга, мовий гумбазларга ва миллий ҳовлиларнинг шинам кайфиятига айланди.

"Тошкент меъморчилигидаги модернизм — бу шунчаки бетон ва ойналар йиғиндиси эмас, балки меъморий шаклларнинг жануб қуёши билан жонли мулоқотидир. Бу ерда панжара ва рельеф ҳайкалтарошлик нур-сояси сифатида хизмат қилиб, ҳар бир бинони муаззам санъат асарига айлантиради", — дейди Ўзбекистон Бадиий академияси академиги Марина Бородина.

Ушбу даврнинг ҳар бир салобатли биноси нафақат муҳандислик, балки чуқур фалсафий вазифаларни ҳам ҳал этган:
Гумбазли иншоотлар ва бозорлар (Чорсу бозори, Давлат цирки) анъанавий сардоба ва қадимий шарқ бозорларининг руҳини сақлаб, минглаб одамларни мовий кошинли ягона улкан гумбаз остида жамлади.
Қуёшдан ҳимояловчи фасадлар ("Ўзбекистон" меҳмонхонаси, собиқ Алоқа вазирлиги / Mobiuz биноси) хоналарни жазирама иссиқдан ҳимоя қилувчи қабариқ панжаралари орқали шаҳарнинг такрорланмас тимсолига айланди.
Маданият саройлари ва санъат масканлари ("Туркистон" санъат саройи, Ўзбекистон тарихи давлат музейи, Бадиий академиянинг Марказий кўргазмалар зали) мармар, ганчкорлик ва замонавий конструктив ечимларнинг юксак уйғунлигини кўрсатди.
Ноёб турар жой лойиҳалари (О. Қаландаровнинг "Марварид" (Жемчуг) уйи) ҳар уч қаватда очиқ ҳовли-айвонларга эга бўлган "вертикал маҳалла" ғоясини муваффақиятли намоён этди.

"Модернизм даври Тошкентини асраб-авайлаш — бу Шарқ анъаналари жаҳон миқёсидаги янги ва жасур меъморий тилга эга бўлган буюк ижодий давр хотирасини сақлаб қолиш демакдир", — дея ҳисоблайди Марина Бородина.

Бугунги кунда Тошкент модернизм ёдгорликлари жаҳон маданий мероси сифатида эътироф этилиб, дадил муҳандислик ва миллий қадриятларнинг уйғунлигига ёрқин мисол бўлиб хизмат қилмоқда.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент давлат цирки: шарқона чодир ва гумбазлар услубида бунёд этилган, мовий рангли айлана шаклидаги замонавий иншоот.

Тошкент давлат цирки: шарқона чодир ва гумбазлар услубида бунёд этилган, мовий рангли айлана шаклидаги замонавий иншоот. - Sputnik Ўзбекистон
1/9
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент давлат цирки: шарқона чодир ва гумбазлар услубида бунёд этилган, мовий рангли айлана шаклидаги замонавий иншоот.

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Марварид" (Жемчуг) 16 қаватли экспериментал турар-жой биноси: меъмор Опол Қаландаров томонидан лойиҳаланган, кўп қаватли очиқ ҳовлилар ва шамоллатиш тизимига эга "вертикал маҳалла" дурдонаси.

&quot;Марварид&quot; (Жемчуг) 16 қаватли экспериментал турар-жой биноси: меъмор Опол Қаландаров томонидан лойиҳаланган, кўп қаватли очиқ ҳовлилар ва шамоллатиш тизимига эга &quot;вертикал маҳалла&quot; дурдонаси. - Sputnik Ўзбекистон
2/9
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Марварид" (Жемчуг) 16 қаватли экспериментал турар-жой биноси: меъмор Опол Қаландаров томонидан лойиҳаланган, кўп қаватли очиқ ҳовлилар ва шамоллатиш тизимига эга "вертикал маҳалла" дурдонаси.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Маъмурий бино (ҳозирги Mobiuz, собиқ Алоқа вазирлиги): бинони қизиб кетишдан асровчи саккиз қиррали юлдузсимон геометрик металл панжаралар намунаси.

Маъмурий бино (ҳозирги Mobiuz, собиқ Алоқа вазирлиги): бинони қизиб кетишдан асровчи саккиз қиррали юлдузсимон геометрик металл панжаралар намунаси. - Sputnik Ўзбекистон
3/9
© Sputnik / Бахром Хатамов

Маъмурий бино (ҳозирги Mobiuz, собиқ Алоқа вазирлиги): бинони қизиб кетишдан асровчи саккиз қиррали юлдузсимон геометрик металл панжаралар намунаси.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон Бадиий академияси Марказий кўргазмалар зали: миллий нақшли тўлқинсимон фасад ва пастки қаватдаги баланд равоқли аркалар синтези.

Ўзбекистон Бадиий академияси Марказий кўргазмалар зали: миллий нақшли тўлқинсимон фасад ва пастки қаватдаги баланд равоқли аркалар синтези. - Sputnik Ўзбекистон
4/9
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон Бадиий академияси Марказий кўргазмалар зали: миллий нақшли тўлқинсимон фасад ва пастки қаватдаги баланд равоқли аркалар синтези.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Чорсу бозорининг бош гумбази: миллий мозаика ва кошинлар билан безатилган, эски шаҳар марказидаги улкан яхлит темир-бетон гумбаз.

Чорсу бозорининг бош гумбази: миллий мозаика ва кошинлар билан безатилган, эски шаҳар марказидаги улкан яхлит темир-бетон гумбаз. - Sputnik Ўзбекистон
5/9
© Sputnik / Бахром Хатамов

Чорсу бозорининг бош гумбази: миллий мозаика ва кошинлар билан безатилган, эски шаҳар марказидаги улкан яхлит темир-бетон гумбаз.

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Халқлар дўстлиги" санъат саройи: бино ҳайкалтарошлик услубидаги улкан яхлит блок сифатида барпо этилган бўлиб, унинг маҳобатли қиёфаси Ўрта Осиёнинг қадимий ёдгорликлари ҳамда поғонали тарихий иншоотларини ёдга солади.

&quot;Халқлар дўстлиги&quot; санъат саройи: бино ҳайкалтарошлик услубидаги улкан яхлит блок сифатида барпо этилган бўлиб, унинг маҳобатли қиёфаси Ўрта Осиёнинг қадимий ёдгорликлари ҳамда поғонали тарихий иншоотларини ёдга солади. - Sputnik Ўзбекистон
6/9
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Халқлар дўстлиги" санъат саройи: бино ҳайкалтарошлик услубидаги улкан яхлит блок сифатида барпо этилган бўлиб, унинг маҳобатли қиёфаси Ўрта Осиёнинг қадимий ёдгорликлари ҳамда поғонали тарихий иншоотларини ёдга солади.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи (собиқ В. И. Ленин музейи): ойнаванд асос устида муаллақ тургандек таассурот уйғотувчи, оқ мармар ва миллий нақшли бетон панжара билан ўралган муаззам куб.

Ўзбекистон тарихи давлат музейи (собиқ В. И. Ленин музейи): ойнаванд асос устида муаллақ тургандек таассурот уйғотувчи, оқ мармар ва миллий нақшли бетон панжара билан ўралган муаззам куб. - Sputnik Ўзбекистон
7/9
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон тарихи давлат музейи (собиқ В. И. Ленин музейи): ойнаванд асос устида муаллақ тургандек таассурот уйғотувчи, оқ мармар ва миллий нақшли бетон панжара билан ўралган муаззам куб.

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Туркистон" санъат саройи: мутаносиб композицияга эга бўлган маҳобатли, оппоқ бино. Бош фасад анъанавий сталактитсимон равоқлар (муқарнаслар)ни эслатувчи қуёшдан ҳимояловчи соябонлар ва рельефли модулларнинг бир маромдаги қатори билан безатилган.

&quot;Туркистон&quot; санъат саройи: мутаносиб композицияга эга бўлган маҳобатли, оппоқ бино. Бош фасад анъанавий сталактитсимон равоқлар (муқарнаслар)ни эслатувчи қуёшдан ҳимояловчи соябонлар ва рельефли модулларнинг бир маромдаги қатори билан безатилган. - Sputnik Ўзбекистон
8/9
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Туркистон" санъат саройи: мутаносиб композицияга эга бўлган маҳобатли, оппоқ бино. Бош фасад анъанавий сталактитсимон равоқлар (муқарнаслар)ни эслатувчи қуёшдан ҳимояловчи соябонлар ва рельефли модулларнинг бир маромдаги қатори билан безатилган.

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Ўзбекистон" меҳмонхонаси: эгилган фасад шакли ва миллий панжарани эслатувчи қуёшдан ҳимояловчи бетон нақшлари билан машҳур Тошкент рамзи.

&quot;Ўзбекистон&quot; меҳмонхонаси: эгилган фасад шакли ва миллий панжарани эслатувчи қуёшдан ҳимояловчи бетон нақшлари билан машҳур Тошкент рамзи. - Sputnik Ўзбекистон
9/9
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Ўзбекистон" меҳмонхонаси: эгилган фасад шакли ва миллий панжарани эслатувчи қуёшдан ҳимояловчи бетон нақшлари билан машҳур Тошкент рамзи.

Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0