https://sputniknews.uz/20261012/rossiya-eoii-tibbiy-buyumlar-61131429.html
Россия ЕОИИда тиббий буюмлар муомаласи тўғрисидаги баённомани ратификация қилди
Россия ЕОИИда тиббий буюмлар муомаласи тўғрисидаги баённомани ратификация қилди
Sputnik Ўзбекистон
Ҳужжат, жумладан, иттифоқ доирасида рўйхатдан ўтказилмайдиган тиббий буюмлар рўйхатини кенгайтиришни назарда тутади. 12.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-12T18:47+0500
2026-10-12T18:47+0500
2026-10-12T18:47+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
владимир путин
россия
тиббиёт муассаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/12/55787622_0:14:1536:878_1920x0_80_0_0_0906c19fcc67f40748f38a097302143a.png
ТОШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) доирасида тиббий буюмлар муомаласининг ягона тамойиллари ва қоидалари тўғрисидаги битимга ўзгартиришлар киритиш тўғрисидаги баённомани ратификация қилиш тўғрисидаги қонунни имзолади. Қонун Россиянинг ҳуқуқий ҳужжатлари расмий сайтида жойлаштирилган.Баённома 9 февраль куни Москвада имзоланган.Хусусан, протокол ЕОИИ доирасида рўйхатдан ўтказилмайдиган тиббий буюмлар рўйхатини кенгайтиради.Ўзгартиришларнинг асосий мақсади шифокорлар, беморлар ва тиббий буюмлар ишлаб чиқарувчиларни ортиқча қоғозбозликдан халос этишдир.Шифокор рецепт ёзади ва бемор ўзи учун ноёб қурилмани буюртма қилиши мумкин бўлади. Бундан ташқари, агар илгари у уни фақат ЕОИИ доирасида буюртма қилиши мумкин бўлган бўлса, энди бу чеклов олиб ташланди – тиббий буюмларни бирлашмага кирмайдиган мамлакатларда ҳам буюртма қилиш мумкин бўлади.Шунингдек, ҳаётни зудлик билан сақлаб қолиш учун мўлжалланган товарлар ҳам рўйхатдан ўтказилмайди. Агар маълум бир беморга шошилинч равишда ноёб мослама ёки имплант керак бўлса, шифокорлар ва шифохоналар уни махсус рухсатнома билан тезда мамлакатга олиб кириши мумкин.Агар ЕОИИ мамлакатидаги завод тиббий товарларни фақат иттифоқдан ташқарига сотиш учун ишлаб чиқарса, уларни ЕОИИда рўйхатдан ўтказиш шарт эмас.
https://sputniknews.uz/20261002/aripov-eoii-60922024.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/12/55787622_112:0:1477:1024_1920x0_80_0_0_4c11c592c7818eb7f5c82f7dc518d8d2.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еоии, владимир путин, россия, тиббиёт муассаси
еоии, владимир путин, россия, тиббиёт муассаси
Россия ЕОИИда тиббий буюмлар муомаласи тўғрисидаги баённомани ратификация қилди
Ҳужжат, жумладан, иттифоқ доирасида рўйхатдан ўтказилмайдиган тиббий буюмлар рўйхатини кенгайтиришни назарда тутади.
ТОШКЕНТ, 12 окт – Sputnik.
Россия президенти Владимир Путин Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) доирасида тиббий буюмлар муомаласининг ягона тамойиллари ва қоидалари тўғрисидаги битимга ўзгартиришлар киритиш тўғрисидаги баённомани ратификация қилиш тўғрисидаги қонунни имзолади. Қонун Россиянинг ҳуқуқий ҳужжатлари расмий сайтида жойлаштирилган.
Баённома 9 февраль куни Москвада имзоланган.
Хусусан, протокол ЕОИИ доирасида рўйхатдан ўтказилмайдиган тиббий буюмлар рўйхатини кенгайтиради.
Ўзгартиришларнинг асосий мақсади шифокорлар, беморлар ва тиббий буюмлар ишлаб чиқарувчиларни ортиқча қоғозбозликдан халос этишдир.
Шифокор рецепт ёзади ва бемор ўзи учун ноёб қурилмани буюртма қилиши мумкин бўлади. Бундан ташқари, агар илгари у уни фақат ЕОИИ доирасида буюртма қилиши мумкин бўлган бўлса, энди бу чеклов олиб ташланди – тиббий буюмларни бирлашмага кирмайдиган мамлакатларда ҳам буюртма қилиш мумкин бўлади.
Шунингдек, ҳаётни зудлик билан сақлаб қолиш учун мўлжалланган товарлар ҳам рўйхатдан ўтказилмайди. Агар маълум бир беморга шошилинч равишда ноёб мослама ёки имплант керак бўлса, шифокорлар ва шифохоналар уни махсус рухсатнома билан тезда мамлакатга олиб кириши мумкин.
Агар ЕОИИ мамлакатидаги завод тиббий товарларни фақат иттифоқдан ташқарига сотиш учун ишлаб чиқарса, уларни ЕОИИда рўйхатдан ўтказиш шарт эмас.