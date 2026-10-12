https://sputniknews.uz/20261012/ozbekistonda-mudofaa-vaziri-ozgardi-61135030.html
Ўзбекистонда мудофаа вазири ўзгарди
Ўзбекистонда мудофаа вазири ўзгарди
Sputnik Ўзбекистон
Генерал-майор Ботир Қудратхўжаев жорий йил январидан ббуён ички ишлар вазирининг биринчи ўринбосари — ИИВ Оператив-қидирув департаменти бошлиғи лавозимида ишлаб келаётган эди.Аввал у Фавқулодда вазиятлар вазирлигини бошқарган, Ўзбекистон бош прокурорининг ўринбосари — ҳарбий прокурор бўлиб ишлаган. 2020 йилдан Хоразм вилояти прокурори, 2017 йилдан Бош прокуратура ҳузуридаги Мажбурий ижро бюроси директори бўлган. 2016−2017 йилларда Тошкент шаҳри прокурори, 2014−2016 йилларда эса Сурхондарё вилояти прокурори лавозимларида ишлаган.
2026-10-12T20:19+0500
2026-10-12T20:19+0500
2026-10-12T20:19+0500
сиёсат
мудофаа вазирлиги
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/475/91/4759108_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_851bb0a024a7dd43759c89cc0ca30321.jpg
ТОШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Ботир Қудратхўжаев Ўзбекистон мудофаа вазири этиб тайинланди. Президент Шавкат Мирзиёев тегишли фармонни имзолади.Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатлари 12 октябрь куни бўлиб ўтган мажлисда Қудратхўжаев номзодини мудофаа вазири лавозимига маъқуллади.Генерал-майор Ботир Қудратхўжаев жорий йил январидан ббуён ички ишлар вазирининг биринчи ўринбосари — ИИВ Оператив-қидирув департаменти бошлиғи лавозимида ишлаб келаётган эди.Аввал у Фавқулодда вазиятлар вазирлигини бошқарган, Ўзбекистон бош прокурорининг ўринбосари — ҳарбий прокурор бўлиб ишлаган. 2020 йилдан Хоразм вилояти прокурори, 2017 йилдан Бош прокуратура ҳузуридаги Мажбурий ижро бюроси директори бўлган. 2016−2017 йилларда Тошкент шаҳри прокурори, 2014−2016 йилларда эса Сурхондарё вилояти прокурори лавозимларида ишлаган.Ботир Қудратхўжаев мудофаа вазири лавозимида 2024 йил ноябридан бери ишлаб келган генерал-лейтенант Шуҳрат Холмуҳамедовнинг ўрнини эгаллайди.
https://sputniknews.uz/20261012/doniyor-qodirov-61134902.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/475/91/4759108_139:0:1039:675_1920x0_80_0_0_0b8b8c566007ccb72102d50c560b19e2.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сиёсат, мудофаа вазирлиги, ўзбекистон
сиёсат, мудофаа вазирлиги, ўзбекистон
Ўзбекистонда мудофаа вазири ўзгарди
Бошқа ишга ўтиши муносабати билан Шуҳрат Халмуҳамедов мудофаа вазири лавозимидан озод этилди.
ТОШКЕНТ, 12 окт – Sputnik.
Ботир Қудратхўжаев Ўзбекистон мудофаа вазири этиб тайинланди. Президент Шавкат Мирзиёев тегишли фармонни имзолади.
Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатлари 12 октябрь куни бўлиб ўтган мажлисда Қудратхўжаев номзодини мудофаа вазири лавозимига маъқуллади.
Генерал-майор Ботир Қудратхўжаев жорий йил январидан ббуён ички ишлар вазирининг биринчи ўринбосари — ИИВ Оператив-қидирув департаменти бошлиғи лавозимида ишлаб келаётган эди.
Аввал у Фавқулодда вазиятлар вазирлигини бошқарган, Ўзбекистон бош прокурорининг ўринбосари — ҳарбий прокурор бўлиб ишлаган. 2020 йилдан Хоразм вилояти прокурори, 2017 йилдан Бош прокуратура ҳузуридаги Мажбурий ижро бюроси директори бўлган. 2016−2017 йилларда Тошкент шаҳри прокурори, 2014−2016 йилларда эса Сурхондарё вилояти прокурори лавозимларида ишлаган.
Ботир Қудратхўжаев мудофаа вазири лавозимида 2024 йил ноябридан бери ишлаб келган генерал-лейтенант Шуҳрат Холмуҳамедовнинг ўрнини эгаллайди.