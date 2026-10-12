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https://sputniknews.uz/20261012/doniyor-qodirov-61134902.html
Дониёр Қодиров Сирдарё вилояти ҳокими вазифасини бажарувчи этиб тайинланди
Дониёр Қодиров Сирдарё вилояти ҳокими вазифасини бажарувчи этиб тайинланди
Sputnik Ўзбекистон
У 2025 йил 14 июлдан буён Президент администрациясининг Жамоат хавфсизлиги ва қонун устуворлиги масалалари департаменти раҳбари эди. 12.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-12T20:13+0500
2026-10-12T20:13+0500
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ТОШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Дониёр Қодиров Сирдарё вилояти ҳокими вазифасини бажарувчи этиб тайинланди. Бу ҳақда президент матбуот котиби Шерзод Асадов хабар берди.У 2025 йил 14 июлдан буён Президент администрациясининг Жамоат хавфсизлиги ва қонун устуворлиги масалалари департаменти раҳбари лавозимида ишлаб келаётган эди.Ундан олдин эса қарийб икки йил давомида президентнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва назорат органлари фаолиятини мувофиқлаштириш масалалари бўйича маслаҳатчиси бўлган.Қодиров янги лавозимда ўтган ҳафта бош вазирнинг биринчи ўринбосари — таълим ва илм-фан вазири этиб тайинланган Эркинжон Турдимов ўрнини эгаллади.
https://sputniknews.uz/20261010/erkinjon-turdimov-talim-va-ilm-fan-vaziri-lavozimiga-tayinlandi-61087692.html
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сиёсат, сирдарё, янги тайинлов
сиёсат, сирдарё, янги тайинлов

Дониёр Қодиров Сирдарё вилояти ҳокими вазифасини бажарувчи этиб тайинланди

20:13 12.10.2026
© Sputnik / Алексей Никольский / Медиабанкка ўтишВ зале заседаний
В зале заседаний - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.10.2026
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У 2025 йил 14 июлдан буён Президент администрациясининг Жамоат хавфсизлиги ва қонун устуворлиги масалалари департаменти раҳбари эди.
ТОШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Дониёр Қодиров Сирдарё вилояти ҳокими вазифасини бажарувчи этиб тайинланди. Бу ҳақда президент матбуот котиби Шерзод Асадов хабар берди.
У 2025 йил 14 июлдан буён Президент администрациясининг Жамоат хавфсизлиги ва қонун устуворлиги масалалари департаменти раҳбари лавозимида ишлаб келаётган эди.
Ундан олдин эса қарийб икки йил давомида президентнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва назорат органлари фаолиятини мувофиқлаштириш масалалари бўйича маслаҳатчиси бўлган.
Қодиров янги лавозимда ўтган ҳафта бош вазирнинг биринчи ўринбосари — таълим ва илм-фан вазири этиб тайинланган Эркинжон Турдимов ўрнини эгаллади.
Эркинжон Турдимов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.10.2026
Эркинжон Турдимов таълим ва илм-фан вазири лавозимига тайинланди
10 Октябр, 09:17
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