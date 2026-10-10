Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261010/erkinjon-turdimov-talim-va-ilm-fan-vaziri-lavozimiga-tayinlandi-61087692.html
Эркинжон Турдимов таълим ва илм-фан вазири лавозимига тайинланди
Эркинжон Турдимов таълим ва илм-фан вазири лавозимига тайинланди
Sputnik Ўзбекистон
Бош вазирнинг биринчи ўринбосари – таълим ва илм-фан соаҳасида вазирликлар, қўмиталар, агентликлар ва инспекциялар фаолиятига умумий раҳбарлик қилади. 10.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-10T09:17+0500
2026-10-10T09:33+0500
ўзбекистон
таълим
янги тайинлов
эркинжон турдимов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0a/61087526_0:63:2049:1215_1920x0_80_0_0_f0b02571310bb877817f7b61459c7d56.jpg
ТОШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Эркинжон Турдимов Бош вазирининг биринчи ўринбосари – таълим ва илм-фан вазири лавозимига тайинланди. Бу ҳақида президент фармонида айтиб ўтилган. Бундан илгарироқ Эркинжон Турдимов номзоди Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатлари томонидан маъқулланган эди.Шунингдек, тегишли фармон билан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ижро этувчи тузилмасида Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари – таълим ва илм-фан вазири лавозими киритилди. Таълим, илм-фан ва соғлиқни сақлаш масалалари котибияти ташкил қилинди.Бош вазирнинг биринчи ўринбосари – таълим ва илм-фан вазири республика ижро этувчи ҳокимият органлари – вазирликлар, қўмиталар, агентликлар ва инспекциялар раҳбарлари ҳамда Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимларининг таълим, илм-фан ва соғлиқни сақлаш соҳаларида зиммасига юклатилган вазифа ва функцияларни амалга ошириш бўйича фаолиятига ваколати доирасида умумий раҳбарлик қилиши, уларни мувофиқлаштириши белгиланди.Эркинжон Турдимов 1969 йил, Самарқанд вилоятида туғилган. Мутахассислиги: иқтисодчи. Олий Мажлис Сенатида Халқаро муносабатлар, ташқи иқтисодий алоқалар, хорижий инвестициялар ва туризм масалалари қўмитаси аъзоси. 2016 йилда “Меҳнат шуҳрати” ордени, 2024 йилда эса, “Фидокорона хизматлари учун” ордени билан мукофотланган.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0a/61087526_0:0:2049:1537_1920x0_80_0_0_c1d3aafc3bc6c4f2f46109cdf56302b8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон, таълим, янги тайинлов, эркинжон турдимов
ўзбекистон, таълим, янги тайинлов, эркинжон турдимов

Эркинжон Турдимов таълим ва илм-фан вазири лавозимига тайинланди

09:17 10.10.2026 (янгиланди: 09:33 10.10.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаЭркинжон Турдимов
Эркинжон Турдимов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.10.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Бош вазирнинг биринчи ўринбосари – таълим ва илм-фан соаҳасида вазирликлар, қўмиталар, агентликлар ва инспекциялар фаолиятига умумий раҳбарлик қилади.
ТОШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Эркинжон Турдимов Бош вазирининг биринчи ўринбосари – таълим ва илм-фан вазири лавозимига тайинланди. Бу ҳақида президент фармонида айтиб ўтилган.
"Ўзбекистон президентининг фармони билан Турдимов Эркинжон Оқбутаевич Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари – таълим ва илм-фан вазири лавозимига тайинланди ва шу муносабат билан Сирдарё вилояти ҳокими лавозимидан озод этилди", - дейилади фармонда.
Бундан илгарироқ Эркинжон Турдимов номзоди Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатлари томонидан маъқулланган эди.
Шунингдек, тегишли фармон билан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ижро этувчи тузилмасида Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари – таълим ва илм-фан вазири лавозими киритилди. Таълим, илм-фан ва соғлиқни сақлаш масалалари котибияти ташкил қилинди.
Бош вазирнинг биринчи ўринбосари – таълим ва илм-фан вазири республика ижро этувчи ҳокимият органлари – вазирликлар, қўмиталар, агентликлар ва инспекциялар раҳбарлари ҳамда Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимларининг таълим, илм-фан ва соғлиқни сақлаш соҳаларида зиммасига юклатилган вазифа ва функцияларни амалга ошириш бўйича фаолиятига ваколати доирасида умумий раҳбарлик қилиши, уларни мувофиқлаштириши белгиланди.
Эркинжон Турдимов 1969 йил, Самарқанд вилоятида туғилган.
Мутахассислиги: иқтисодчи.
Олий Мажлис Сенатида Халқаро муносабатлар, ташқи иқтисодий алоқалар, хорижий инвестициялар ва туризм масалалари қўмитаси аъзоси.
1991 — 2000 Турли банкларда турли лавозимларда ишлаган.
2000 — 2008 Навойи вилояти Хатирчи тумани ҳокими.
2008 — 2016 Навоий вилояти ҳокими.
2016 — 2018 Сурхондарё вилояти ҳокими.
2018 — 2024 Самарқанд вилояти ҳокими.
2025 — 2026 Сирдарё вилояти ҳокими.
2016 йилда “Меҳнат шуҳрати” ордени, 2024 йилда эса, “Фидокорона хизматлари учун” ордени билан мукофотланган.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0