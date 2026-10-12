Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261012/ozbekiston-markazlashgan-ichimlik-suvi-61128381.html
Ўзбекистонда 2030 йилгача марказлашган ичимлик суви таъминоти 90 фоизга етказилади
Ўзбекистонда 2030 йилгача марказлашган ичимлик суви таъминоти 90 фоизга етказилади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда бир кишига йилига ўртача 1 350 куб метр сув сарфланади. 12.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-12T16:18+0500
2026-10-12T18:01+0500
жамият
ўзбекистон
сув
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0c/61129869_0:151:2528:1573_1920x0_80_0_0_f6bb4384b44db2931cd615ef15d3dfd3.jpg
ТОШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Ўзбекистонда 2030 йилгача марказлашган ичимлик суви таъминоти билан қамровни 90 фоизга, марказлашган оқова сув хизматлари билан қамровни эса 28 фоизга етказиш, сув йўқотишлари даражасини 35 фоиздан 25 фоизгача камайтириш режалаштирилмоқда. Бу ҳақда Сув ресурслари, сув таъминоти ва санитария бўйича Тармоқлараро ишчи гуруҳининг 7-йиғилишида маълум қилинди, деб хабар берди Sputnik мухбири.Тадбирда Сув хўжалиги, Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирликлари, Сув соҳасида барқарор ривожланиш маркази, “Ўзсувтаъминот” АЖ ҳамда Швейцариянинг Ўзбекистондаги элчихонаси ва бошқа тегишли ташкилотлар вакиллари иштирок этди.Йиғилиш давомида 2027 йилги Сувни тежаш бўйича халқаро форумга тайёргарлик, ичимлик суви таъминоти ва оқова сув хизматларини 2030 йилгача такомиллаштириш стратегияси лойиҳаси, соҳада амалга оширилаётган лойиҳалар натижалари ҳамда миллий ташкилотлар ва халқаро ҳамкорлар ўртасидаги ҳамкорликни мувофиқлаштириш масалалари муҳокама қилинди.Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазири ўринбосари Озода Жўраеванинг айтишича, Ўзбекистонда бир кишига йилига ўртача 1 350 куб метр сув сарфланади. Прогнозларга кўра, 2030 йилга бориб мамлакатда сув олиш имкониятлари 7 миллиард куб метрга қисқариши мумкин.Тадбир давомида соҳани рақамлаштириш мақсадида сув иншоотлари ва тармоқларининг GIS-форматидаги рақамли хариталарини яратиш, SCADA тизимларини жорий этиш ҳамда 14 та ҳудудда ягона ситуацион марказ ташкил қилиш кўзда тутилгани маълум қилинди.Барча истеъмолчиларни сув ҳисоблагичлари билан тўлиқ таъминлаш, давлат-хусусий шериклик асосида 8 та лойиҳани амалга ошириш ва 13,6 миллион кВт/соат электр энергиясини тежаш мақсад қилинган.Шунингдек, хизмат кўрсатувчи ташкилотлар тушумларининг камида 20 фоизини иншоотлар ва тармоқларнинг амортизацияси, жорий ва капитал таъмирлаш ишларига йўналтириш назарда тутилган.2026 йил сентябрь ҳолатига Ўзбекистонда аҳолининг 83,3 фоизи марказлашган ичимлик суви таъминоти билан, 22,1 фоизи эса марказлашган оқова сув хизматлари билан қамраб олинган, дея аниқлик киритди "Ўзсувтаъминот" Sputnik мухбирига.
https://sputniknews.uz/20260725/rossiya-ozbekistonga-suv-strategiyasini-ishlab-chiqishda-qanday-yordam-bermoqda-59274369.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0c/61129869_181:0:2442:1696_1920x0_80_0_0_0992124a29f44d649923ef3bae002901.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, ўзбекистон, сув
жамият, ўзбекистон, сув

Ўзбекистонда 2030 йилгача марказлашган ичимлик суви таъминоти 90 фоизга етказилади

16:18 12.10.2026 (янгиланди: 18:01 12.10.2026)
© Sputnik / Сгенерировано ИИЦентрализованное водоснабжение в Узбекистане
Централизованное водоснабжение в Узбекистане - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.10.2026
© Sputnik / Сгенерировано ИИ
Oбуна бўлиш
Ўзбекистонда бир кишига йилига ўртача 1 350 куб метр сув сарфланади.
ТОШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Ўзбекистонда 2030 йилгача марказлашган ичимлик суви таъминоти билан қамровни 90 фоизга, марказлашган оқова сув хизматлари билан қамровни эса 28 фоизга етказиш, сув йўқотишлари даражасини 35 фоиздан 25 фоизгача камайтириш режалаштирилмоқда. Бу ҳақда Сув ресурслари, сув таъминоти ва санитария бўйича Тармоқлараро ишчи гуруҳининг 7-йиғилишида маълум қилинди, деб хабар берди Sputnik мухбири.

Тадбирда Сув хўжалиги, Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирликлари, Сув соҳасида барқарор ривожланиш маркази, “Ўзсувтаъминот” АЖ ҳамда Швейцариянинг Ўзбекистондаги элчихонаси ва бошқа тегишли ташкилотлар вакиллари иштирок этди.

Йиғилиш давомида 2027 йилги Сувни тежаш бўйича халқаро форумга тайёргарлик, ичимлик суви таъминоти ва оқова сув хизматларини 2030 йилгача такомиллаштириш стратегияси лойиҳаси, соҳада амалга оширилаётган лойиҳалар натижалари ҳамда миллий ташкилотлар ва халқаро ҳамкорлар ўртасидаги ҳамкорликни мувофиқлаштириш масалалари муҳокама қилинди.
© Sputnik
Заседание Межотраслевой рабочей группы по водным ресурсам, водоснабжению и санитарии. - Sputnik Ўзбекистон
1/3
© Sputnik
© Sputnik
Заседание Межотраслевой рабочей группы по водным ресурсам, водоснабжению и санитарии. - Sputnik Ўзбекистон
2/3
© Sputnik
© Sputnik
Заседание Межотраслевой рабочей группы по водным ресурсам, водоснабжению и санитарии. - Sputnik Ўзбекистон
3/3
© Sputnik
1/3
© Sputnik
2/3
© Sputnik
3/3
© Sputnik
Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазири ўринбосари Озода Жўраеванинг айтишича, Ўзбекистонда бир кишига йилига ўртача 1 350 куб метр сув сарфланади. Прогнозларга кўра, 2030 йилга бориб мамлакатда сув олиш имкониятлари 7 миллиард куб метрга қисқариши мумкин.

“Стратегия лойиҳаси доирасида 2 098 та ичимлик суви иншооти ва 37 та оқова сув иншоотини таъмирлаш, шунингдек, 15 080 км ичимлик суви ва 1 810 км оқова сув тармоқларини таъмирлаш режалаштирилган”, - деди у.

Тадбир давомида соҳани рақамлаштириш мақсадида сув иншоотлари ва тармоқларининг GIS-форматидаги рақамли хариталарини яратиш, SCADA тизимларини жорий этиш ҳамда 14 та ҳудудда ягона ситуацион марказ ташкил қилиш кўзда тутилгани маълум қилинди.
Барча истеъмолчиларни сув ҳисоблагичлари билан тўлиқ таъминлаш, давлат-хусусий шериклик асосида 8 та лойиҳани амалга ошириш ва 13,6 миллион кВт/соат электр энергиясини тежаш мақсад қилинган.

Шунингдек, хизмат кўрсатувчи ташкилотлар тушумларининг камида 20 фоизини иншоотлар ва тармоқларнинг амортизацияси, жорий ва капитал таъмирлаш ишларига йўналтириш назарда тутилган.
2026 йил сентябрь ҳолатига Ўзбекистонда аҳолининг 83,3 фоизи марказлашган ичимлик суви таъминоти билан, 22,1 фоизи эса марказлашган оқова сув хизматлари билан қамраб олинган, дея аниқлик киритди "Ўзсувтаъминот" Sputnik мухбирига.
Россия Ўзбекистон сув стратегиясини яратишга қандай ёрдам бермоқда - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.07.2026
Матбуот маркази
Россия Ўзбекистонга сув стратегиясини ишлаб чиқишда қандай ёрдам бермоқда
25 Июл, 16:54
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0