https://sputniknews.uz/20260725/rossiya-ozbekistonga-suv-strategiyasini-ishlab-chiqishda-qanday-yordam-bermoqda-59274369.html
Россия Ўзбекистонга сув стратегиясини ишлаб чиқишда қандай ёрдам бермоқда
Россия Ўзбекистонга сув стратегиясини ишлаб чиқишда қандай ёрдам бермоқда
Sputnik Ўзбекистон
Россия ва Ўзбекистон 2050 йилгача сувдан оқилона фойдаланиш стратегиясини ишлаб чиқмоқдалар. 25.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-25T16:54+0500
2026-07-25T16:54+0500
2026-07-25T16:55+0500
матбуот маркази
видео
ўзбекистон
россия
сув
сув хўжалиги вазирлиги
москва давлат университети (мгу)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/19/59274134_95:0:1899:1015_1920x0_80_0_0_077d73ec7a9b74768889a5335608d335.jpg
Москва давлат университети олимлари ўзбекистонлик мутахассислар билан сув таъминоти, кадрлар тайёрлаш ва атроф-муҳитни бошқариш соҳасидаги тажрибалари билан ўртоқлашмоқдалар.Sputnik матбуот марказида Ўзбекистоннинг 2050 йилгача сув стратегиясини ишлаб чиқишга бағишланган Москва-Тошкент видеоконференцияси бўлиб ўтди.Москва давлат университети академиги Владимир Квинтнинг айтишича, МДУ олимлари бир неча йиллардан бери ўзбекистонлик ҳамкорлари билан ҳамкорлик қилиб келмоқда. Улар илгари ичимлик суви таъминоти стратегиясини ишлаб чиқишда иштирок этишган, бу стратегия "Ўзсувтаъминоти" АЖни ташкил этиш учун асос бўлиб хизмат қилган, шунингдек, Навоий кон-металлургия комбинати учун саноат сувидан фойдаланиш стратегиясини ишлаб чиққан.Квинтнинг сўзларига кўра, стратегияни муваффақиятли амалга ошириш учун мутахассисларни тайёрлаш, университетларда ихтисослашган кафедраларни ривожлантириш ва мактабдан бошлаб сувни тежаш маданиятини шакллантириш муҳимдир.Москва давлат университетининг стратегияни ишлаб чиқиш бўйича дарсликлари аллақачон ўзбек тилига таржима қилинган ва нашр этилган. Бу Ўзбекистон университетларида мутахассисларни тайёрлаш имконини берди.Яна бир ташаббус Ўзбекистонда сув стратегиясининг амалга оширилишини мунтазам равишда баҳолайдиган ва зарур бўлганда тузатишлар киритадиган экологик ва иқтисодий кенгашни ташкил этиш бўлиши мумкин."Ўзсувтаъминот" бошқаруви раиси ўринбосари Хуршид Раҳматуллаев Ўзбекистонда сув таъминоти тизимини модернизация қилиш давом этаётганини таъкидлади. Сувни тежайдиган технологиялар ва замонавий сув тозалаш иншоотларини қуришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.Бундан ташқари, мамлакат ичимлик суви сифатини текшириш лабораторияларини модернизация қилмоқда. Ҳозирда уларнинг сони 85 тани ташкил этади ва аҳоли қандай сув олаётганини ва унинг сифат стандартларига жавоб беришини билишлари учун синов натижаларини онлайн тарзда тақдим этиш режалаштирилмоқда.Матбуот тадбирининг тўлиқ видеоси ушбу ҳаволада мавжуд.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/19/59274134_546:0:1899:1015_1920x0_80_0_0_cba6d07dc7440aec142a4fb586678295.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, ўзбекистон, россия, сув, сув хўжалиги вазирлиги, москва давлат университети (мгу), видео
видео, ўзбекистон, россия, сув, сув хўжалиги вазирлиги, москва давлат университети (мгу), видео
Россия Ўзбекистонга сув стратегиясини ишлаб чиқишда қандай ёрдам бермоқда
16:54 25.07.2026 (янгиланди: 16:55 25.07.2026)
Эксклюзив
Россия ва Ўзбекистон 2050 йилгача сувдан оқилона фойдаланиш стратегиясини ишлаб чиқмоқдалар.
Москва давлат университети олимлари ўзбекистонлик мутахассислар билан сув таъминоти, кадрлар тайёрлаш ва атроф-муҳитни бошқариш соҳасидаги тажрибалари билан ўртоқлашмоқдалар.
Sputnik матбуот марказида Ўзбекистоннинг 2050 йилгача сув стратегиясини ишлаб чиқишга бағишланган Москва-Тошкент видеоконференцияси бўлиб ўтди.
Москва давлат университети академиги Владимир Квинтнинг айтишича, МДУ олимлари бир неча йиллардан бери ўзбекистонлик ҳамкорлари билан ҳамкорлик қилиб келмоқда. Улар илгари ичимлик суви таъминоти стратегиясини ишлаб чиқишда иштирок этишган, бу стратегия "Ўзсувтаъминоти" АЖни ташкил этиш учун асос бўлиб хизмат қилган, шунингдек, Навоий кон-металлургия комбинати учун саноат сувидан фойдаланиш стратегиясини ишлаб чиққан.
Бугунги кунда ушбу тажриба 2050 йилгача сувдан оқилона фойдаланиш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бўйича Миллий стратегияни тайёрлашда қўлланилмоқда. У тўққизта стратегик асос ва 43 та устувор йўналишга асосланган бўлиб, ҳужжатнинг асосий принтсипи одамлар ва уларнинг ҳаёт сифатидир.
Квинтнинг сўзларига кўра, стратегияни муваффақиятли амалга ошириш учун мутахассисларни тайёрлаш, университетларда ихтисослашган кафедраларни ривожлантириш ва мактабдан бошлаб сувни тежаш маданиятини шакллантириш муҳимдир.
Москва давлат университетининг стратегияни ишлаб чиқиш бўйича дарсликлари аллақачон ўзбек тилига таржима қилинган ва нашр этилган. Бу Ўзбекистон университетларида мутахассисларни тайёрлаш имконини берди.
Шу билан бирга, академикнинг фикрича, сувни тежаш маданиятини болаликдан бошлаб шакллантириш жуда муҳимдир. Унинг фикрича, бу ишга нафақат мактаб ва университетларни, балки маҳаллаларни ҳам жалб қилиш муҳим.
Яна бир ташаббус Ўзбекистонда сув стратегиясининг амалга оширилишини мунтазам равишда баҳолайдиган ва зарур бўлганда тузатишлар киритадиган экологик ва иқтисодий кенгашни ташкил этиш бўлиши мумкин.
"Ўзсувтаъминот" бошқаруви раиси ўринбосари Хуршид Раҳматуллаев Ўзбекистонда сув таъминоти тизимини модернизация қилиш давом этаётганини таъкидлади. Сувни тежайдиган технологиялар ва замонавий сув тозалаш иншоотларини қуришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.
Бундан ташқари, мамлакат ичимлик суви сифатини текшириш лабораторияларини модернизация қилмоқда. Ҳозирда уларнинг сони 85 тани ташкил этади ва аҳоли қандай сув олаётганини ва унинг сифат стандартларига жавоб беришини билишлари учун синов натижаларини онлайн тарзда тақдим этиш режалаштирилмоқда.
Матбуот тадбирининг тўлиқ видеоси ушбу ҳаволада мавжуд.