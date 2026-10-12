Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20261012/e-cmr-61124000.html
e-CMR бўйича биринчи синов ташиш қачон амалга оширилиши маълум қилинди
e-CMR бўйича биринчи синов ташиш қачон амалга оширилиши маълум қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Лойиҳа доирасида электрон ҳужжат айланиши ва хорижий рақамли имзони текшириш операторлари ўртасида ахборот ҳамкорлиги йўлга қўйилди. 12.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-12T14:03+0500
2026-10-12T14:03+0500
ўзбекистон ва еоии
жамият
еоии
еик
транзит ташиш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/06/23181557_0:94:2897:1724_1920x0_80_0_0_87be62d20eb7af23f5ba94523af7c546.jpg
ТОШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) e-CMR электрон халқаро транспорт юк хатларидан фойдаланган ҳолда биринчи синов ташиш жорий йилнинг октябрь ўрталарида амалга оширилади. Бу ҳақда Россия ТИВ МДҲ мамлакатлари биринчи департаментининг Евроосиё иқтисодий интеграцияси бўлими маълум қилди.Евроосиё иқтисодий комиссиясида e-CMR электрон халқаро транспорт юкхатларини қўллаш бўйича синов лойиҳа доирасидаги ишларнинг дастлабки натижалари муҳокама қилинди.Таъкидланишича, бугунги кунда электрон ҳужжат айланиши операторлари ва хорижий рақамли имзони текшириш операторлари ўртасида ахборот ҳамкорлиги йўлга қўйилди, трансчегаравий ишонч макони фаолияти таъминланди ҳамда e-CMRни расмийлаштириш ва имзолаш жараёни рақамлаштирилди.Кейинги босқич ҳақиқий синов ташувларини амалга ошириш ва электрон халқаро транспорт юкхатидан фойдаланиш бўлади.Маълумот учун, e-CMR — халқаро автомобиль юк ташишда қўлланиладиган CMR юк хатининг электрон шакли. У юк жўнатувчи, ташувчи ва қабул қилувчи ўртасидаги маълумотларни қоғоз ҳужжатсиз алмашиш имконини беради. е-CМRдан фойдаланиш мультимодал ташувларда транспорт воситаларининг ўзаро ҳаракатини енгиллаштиради, юк хати билан боғлиқ ҳаракатларни бошқариш унумдорлигини оширади ҳамда транспорт операторлари ва юк эгаларининг юк хатлари ва бошқа тегишли ҳужжатларни чоп этиш, қайта ишлаш ва архивлаш харажатларини камайтиришга ёрдам беради.
https://sputniknews.uz/20260921/eaeu-elektron-yuk-xat-loyiha-60612694.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/06/23181557_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_5f5ca7f925d55f954c0ffbe0cceeae02.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, еоии, еик, транзит ташиш
жамият, еоии, еик, транзит ташиш

e-CMR бўйича биринчи синов ташиш қачон амалга оширилиши маълум қилинди

14:03 12.10.2026
© Sputnik / Виктор Толочко / Медиабанкка ўтишГрузовик на границе, архивное фото
Грузовик на границе, архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.10.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Лойиҳа доирасида электрон ҳужжат айланиши ва хорижий рақамли имзони текшириш операторлари ўртасида ахборот ҳамкорлиги йўлга қўйилди.
ТОШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) e-CMR электрон халқаро транспорт юк хатларидан фойдаланган ҳолда биринчи синов ташиш жорий йилнинг октябрь ўрталарида амалга оширилади. Бу ҳақда Россия ТИВ МДҲ мамлакатлари биринчи департаментининг Евроосиё иқтисодий интеграцияси бўлими маълум қилди.
“Қозоғистон-Россия йўналиши бўйича биринчи e-CMR синов ташувини 2026 йил 15 октябрда йўлга қўйиш режалаштирилган”, - дейилади хабарда.
Евроосиё иқтисодий комиссиясида e-CMR электрон халқаро транспорт юкхатларини қўллаш бўйича синов лойиҳа доирасидаги ишларнинг дастлабки натижалари муҳокама қилинди.
Таъкидланишича, бугунги кунда электрон ҳужжат айланиши операторлари ва хорижий рақамли имзони текшириш операторлари ўртасида ахборот ҳамкорлиги йўлга қўйилди, трансчегаравий ишонч макони фаолияти таъминланди ҳамда e-CMRни расмийлаштириш ва имзолаш жараёни рақамлаштирилди.
Кейинги босқич ҳақиқий синов ташувларини амалга ошириш ва электрон халқаро транспорт юкхатидан фойдаланиш бўлади.
Маълумот учун, e-CMR — халқаро автомобиль юк ташишда қўлланиладиган CMR юк хатининг электрон шакли. У юк жўнатувчи, ташувчи ва қабул қилувчи ўртасидаги маълумотларни қоғоз ҳужжатсиз алмашиш имконини беради. е-CМRдан фойдаланиш мультимодал ташувларда транспорт воситаларининг ўзаро ҳаракатини енгиллаштиради, юк хати билан боғлиқ ҳаракатларни бошқариш унумдорлигини оширади ҳамда транспорт операторлари ва юк эгаларининг юк хатлари ва бошқа тегишли ҳужжатларни чоп этиш, қайта ишлаш ва архивлаш харажатларини камайтиришга ёрдам беради.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Анализ финансовой системы. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.09.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИнинг электрон юк хатлари лойиҳаси "Йил лойиҳаси" деб топилди
21 Сентябр, 14:36
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0