ЕОИИнинг электрон юк хатлари лойиҳаси "Йил лойиҳаси" деб топилди

ТОШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. ЕОИИ доирасида e-CMR электрон халқаро юк хатларини жорий этиш бўйича пилот лойиҳа “PKI-Форум Россия 2026” форумининг "Йил лойиҳаси" мукофотига сазовор бўлди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси матбуот хизмати хабар берди.e-CMR — халқаро автомобиль юк ташишда қўлланиладиган CMR юк хатининг электрон шакли. У юк жўнатувчи, ташувчи ва қабул қилувчи ўртасидаги маълумотларни қоғоз ҳужжатсиз алмашиш имконини беради.Тизимнинг асосий жиҳатларидан бири — юк ҳақидаги электрон маълумотнинг транспорт воситасидан олдин манзилга етиб бориши.Россия ва Беларусь ўртасида аввал ўтказилган e-CMR пилоти электрон ҳужжатларни трансчегаравий ташишда қўллаш техник ва амалий жиҳатдан мумкинлигини кўрсатган. Унда ҳужжатни электрон имзо билан тасдиқлаш 10 сониягача, хорижий электрон имзони текшириш эса 30 сониягача вақт олган.Шу тажриба асосида e-CMRни ЕОИИнинг барча давлатларида синовдан ўтказиш ташаббуси қўллаб-қувватланган ва пилот лойиҳани амалга ошириш бўйича ишчи гуруҳ тузилган.Лойиҳа трансчегаравий юк ташишда қоғоз ҳужжатларни такрорлашни камайтириш, маълумот алмашинувини тезлаштириш ва ЕОИИ давлатлари ўртасида электрон имзоларни ўзаро тан олиш механизмларини ривожлантиришга қаратилган.
e-CMR орқали юк ҳақидаги маълумот манзилга машинадан олдин етиб бориши, электрон имзо эса бошқа давлатда тан олиниши мумкин.
ТОШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. ЕОИИ доирасида e-CMR электрон халқаро юк хатларини жорий этиш бўйича пилот лойиҳа “PKI-Форум Россия 2026” форумининг "Йил лойиҳаси" мукофотига сазовор бўлди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси матбуот хизмати хабар берди.
e-CMR — халқаро автомобиль юк ташишда қўлланиладиган CMR юк хатининг электрон шакли. У юк жўнатувчи, ташувчи ва қабул қилувчи ўртасидаги маълумотларни қоғоз ҳужжатсиз алмашиш имконини беради.
Тизимнинг асосий жиҳатларидан бири — юк ҳақидаги электрон маълумотнинг транспорт воситасидан олдин манзилга етиб бориши.
Шунингдек, бир ЕОИИ давлатида электрон имзо билан тасдиқланган ҳужжатни бошқа давлатда қайта расмийлаштирмасдан тан олиш имконияти яратилади.
Россия ва Беларусь ўртасида аввал ўтказилган e-CMR пилоти электрон ҳужжатларни трансчегаравий ташишда қўллаш техник ва амалий жиҳатдан мумкинлигини кўрсатган. Унда ҳужжатни электрон имзо билан тасдиқлаш 10 сониягача, хорижий электрон имзони текшириш эса 30 сониягача вақт олган.
Шу тажриба асосида e-CMRни ЕОИИнинг барча давлатларида синовдан ўтказиш ташаббуси қўллаб-қувватланган ва пилот лойиҳани амалга ошириш бўйича ишчи гуруҳ тузилган.
Лойиҳа трансчегаравий юк ташишда қоғоз ҳужжатларни такрорлашни камайтириш, маълумот алмашинувини тезлаштириш ва ЕОИИ давлатлари ўртасида электрон имзоларни ўзаро тан олиш механизмларини ривожлантиришга қаратилган.
ЕОИИ
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.