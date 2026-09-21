Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260921/eaeu-elektron-yuk-xat-loyiha-60612694.html
ЕОИИнинг электрон юк хатлари лойиҳаси "Йил лойиҳаси" деб топилди
ЕОИИнинг электрон юк хатлари лойиҳаси "Йил лойиҳаси" деб топилди
Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИда e-CMR электрон халқаро юк хатларини жорий этиш пилот лойиҳаси "Йил лойиҳаси" мукофотини олди. Технология трансчегаравий юк ташишда қоғоз ҳужжатларни қисқартиришга хизмат қилади.
2026-09-21T14:36+0500
2026-09-21T14:36+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
электрон имзо
юк
транспорт
ҳужжатлар
россия
беларусь
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/01/42725380_0:128:3068:1854_1920x0_80_0_0_2fc7354c85ece0b1e3ca24b9abba6738.jpg
ТОШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. ЕОИИ доирасида e-CMR электрон халқаро юк хатларини жорий этиш бўйича пилот лойиҳа “PKI-Форум Россия 2026” форумининг "Йил лойиҳаси" мукофотига сазовор бўлди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси матбуот хизмати хабар берди.e-CMR — халқаро автомобиль юк ташишда қўлланиладиган CMR юк хатининг электрон шакли. У юк жўнатувчи, ташувчи ва қабул қилувчи ўртасидаги маълумотларни қоғоз ҳужжатсиз алмашиш имконини беради.Тизимнинг асосий жиҳатларидан бири — юк ҳақидаги электрон маълумотнинг транспорт воситасидан олдин манзилга етиб бориши.Россия ва Беларусь ўртасида аввал ўтказилган e-CMR пилоти электрон ҳужжатларни трансчегаравий ташишда қўллаш техник ва амалий жиҳатдан мумкинлигини кўрсатган. Унда ҳужжатни электрон имзо билан тасдиқлаш 10 сониягача, хорижий электрон имзони текшириш эса 30 сониягача вақт олган.Шу тажриба асосида e-CMRни ЕОИИнинг барча давлатларида синовдан ўтказиш ташаббуси қўллаб-қувватланган ва пилот лойиҳани амалга ошириш бўйича ишчи гуруҳ тузилган.Лойиҳа трансчегаравий юк ташишда қоғоз ҳужжатларни такрорлашни камайтириш, маълумот алмашинувини тезлаштириш ва ЕОИИ давлатлари ўртасида электрон имзоларни ўзаро тан олиш механизмларини ривожлантиришга қаратилган.
https://sputniknews.uz/20260730/eoiida-deyarli-barcha-avtotranzit-yuklari-elektron-plomba-bilan-kuzatiladi-59386337.html
беларусь
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/01/42725380_283:0:3012:2047_1920x0_80_0_0_f283590f7d354800c07c98cbbfb36557.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, еик, электрон имзо, юк , транспорт, ҳужжатлар , россия, беларусь
еоии, еик, электрон имзо, юк , транспорт, ҳужжатлар , россия, беларусь

ЕОИИнинг электрон юк хатлари лойиҳаси "Йил лойиҳаси" деб топилди

14:36 21.09.2026
© Unsplash / Towfiqu barbhuiyaАнализ финансовой системы.
Анализ финансовой системы. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.09.2026
© Unsplash / Towfiqu barbhuiya
Oбуна бўлиш
e-CMR орқали юк ҳақидаги маълумот манзилга машинадан олдин етиб бориши, электрон имзо эса бошқа давлатда тан олиниши мумкин.
ТОШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. ЕОИИ доирасида e-CMR электрон халқаро юк хатларини жорий этиш бўйича пилот лойиҳа “PKI-Форум Россия 2026” форумининг "Йил лойиҳаси" мукофотига сазовор бўлди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси матбуот хизмати хабар берди.
e-CMR — халқаро автомобиль юк ташишда қўлланиладиган CMR юк хатининг электрон шакли. У юк жўнатувчи, ташувчи ва қабул қилувчи ўртасидаги маълумотларни қоғоз ҳужжатсиз алмашиш имконини беради.
Тизимнинг асосий жиҳатларидан бири — юк ҳақидаги электрон маълумотнинг транспорт воситасидан олдин манзилга етиб бориши.
Шунингдек, бир ЕОИИ давлатида электрон имзо билан тасдиқланган ҳужжатни бошқа давлатда қайта расмийлаштирмасдан тан олиш имконияти яратилади.
Россия ва Беларусь ўртасида аввал ўтказилган e-CMR пилоти электрон ҳужжатларни трансчегаравий ташишда қўллаш техник ва амалий жиҳатдан мумкинлигини кўрсатган. Унда ҳужжатни электрон имзо билан тасдиқлаш 10 сониягача, хорижий электрон имзони текшириш эса 30 сониягача вақт олган.
Шу тажриба асосида e-CMRни ЕОИИнинг барча давлатларида синовдан ўтказиш ташаббуси қўллаб-қувватланган ва пилот лойиҳани амалга ошириш бўйича ишчи гуруҳ тузилган.
Лойиҳа трансчегаравий юк ташишда қоғоз ҳужжатларни такрорлашни камайтириш, маълумот алмашинувини тезлаштириш ва ЕОИИ давлатлари ўртасида электрон имзоларни ўзаро тан олиш механизмларини ривожлантиришга қаратилган.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Навигационные пломбы - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.07.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИда деярли барча автотранзит юклари электрон пломба билан кузатилади
30 Июл, 16:05
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0