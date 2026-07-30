Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260730/eoiida-deyarli-barcha-avtotranzit-yuklari-elektron-plomba-bilan-kuzatiladi-59386337.html
ЕОИИда деярли барча автотранзит юклари электрон пломба билан кузатилади
ЕОИИда деярли барча автотранзит юклари электрон пломба билан кузатилади
Sputnik Ўзбекистон
31 июлдан янги талаб божхона транзитидаги автоташувларнинг деярли барчаси ва айрим темир йўл юкларини қамраб олади. 30.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-30T16:05+0500
2026-07-30T16:05+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
божхона
транспорт
рақамли технологиялар
транзит ташиш
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/15/52868860_0:42:736:456_1920x0_80_0_0_a11e559676095dff8062914031abf166.jpg
ТОШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. 31 июлдан Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) юк ташишларни навигация пломбалари орқали кузатишнинг иккинчи босқичи бошланади. Бу ҳақда Россия Федерал божхона хизмати маълум қилди.Янги босқичда божхона транзити тартибида автомобиль орқали ташиладиган деярли барча тоифадаги товарларга электрон пломба ўрнатилади. Евроосиё иқтисодий комиссияси белгилаган айрим товарлар ва ҳолатлар бундан мустасно.Темир йўл орқали ташишда эса алкоголь ва тамаки маҳсулотлари, махсус иқтисодий чоралар қўлланган товарлар, шунингдек мўйна буюмлари, пойабзал, кийим-кечак ва электроника каби айрим товарлар кузатувга олинади.Тизимнинг биринчи босқичи 11 февралда бошланган эди. Унда алкоголь, тамаки, махсус иқтисодий чоралар қўлланган товарлар ҳамда кийим-кечак, пойабзал ва техника сингари айрим товарларни ташиш қамраб олинган.Янги тартиб ЕОИИ ҳудудида божхона транзитини амалга оширадиган ташувчилар, жумладан, иттифоқ мамлакатлари орқали юк олиб ўтадиган Ўзбекистон компаниялари учун ҳам аҳамиятли.
https://sputniknews.uz/20260628/euea-yuk-tranzit-nazorat-58650122.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/15/52868860_38:0:699:496_1920x0_80_0_0_812d485bb1ee95bbf429c993d00332c5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, еик, божхона, транспорт, рақамли технологиялар, транзит ташиш, жамият
еоии, еик, божхона, транспорт, рақамли технологиялар, транзит ташиш, жамият

ЕОИИда деярли барча автотранзит юклари электрон пломба билан кузатилади

16:05 30.07.2026
© Интернет-портал СНГНавигационные пломбы
Навигационные пломбы - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.07.2026
© Интернет-портал СНГ
Oбуна бўлиш
31 июлдан янги талаб божхона транзитидаги автоташувларнинг деярли барчаси ва айрим темир йўл юкларини қамраб олади.
ТОШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. 31 июлдан Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) юк ташишларни навигация пломбалари орқали кузатишнинг иккинчи босқичи бошланади. Бу ҳақда Россия Федерал божхона хизмати маълум қилди.
Янги босқичда божхона транзити тартибида автомобиль орқали ташиладиган деярли барча тоифадаги товарларга электрон пломба ўрнатилади. Евроосиё иқтисодий комиссияси белгилаган айрим товарлар ва ҳолатлар бундан мустасно.
Темир йўл орқали ташишда эса алкоголь ва тамаки маҳсулотлари, махсус иқтисодий чоралар қўлланган товарлар, шунингдек мўйна буюмлари, пойабзал, кийим-кечак ва электроника каби айрим товарлар кузатувга олинади.
Навигация пломбаси транспорт воситаси ёки контейнерга ўрнатиладиган электрон қурилмадир. У юк ҳаракати ва маршрутни реал вақт режимида кузатиш, товар сақланишини назорат қилиш имконини беради.
Тизимнинг биринчи босқичи 11 февралда бошланган эди. Унда алкоголь, тамаки, махсус иқтисодий чоралар қўлланган товарлар ҳамда кийим-кечак, пойабзал ва техника сингари айрим товарларни ташиш қамраб олинган.
Янги тартиб ЕОИИ ҳудудида божхона транзитини амалга оширадиган ташувчилар, жумладан, иттифоқ мамлакатлари орқали юк олиб ўтадиган Ўзбекистон компаниялари учун ҳам аҳамиятли.
На X Международном Невском форуме обсудили вопросы таможенного сотрудничества - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.06.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИ юклар транзитини электрон декларация ва пломбалар орқали назорат қилмоқчи
28 Июн, 16:19
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0