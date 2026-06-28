Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260628/euea-yuk-tranzit-nazorat-58650122.html
ЕОИИ юклар транзитини электрон декларация ва пломбалар орқали назорат қилмоқчи
ЕОИИ юклар транзитини электрон декларация ва пломбалар орқали назорат қилмоқчи
Sputnik Ўзбекистон
Евроосиё иқтисодий иттифоқида ягона божхона транзити тизимини ривожлантириш режалаштирилмоқда. Янги моделда электрон транзит декларацияси ва навигация пломбалари орқали юклар ҳаракатини кузатиш кўзда тутилган.
2026-06-28T16:19+0500
2026-06-28T16:19+0500
ўзбекистон ва еоии
божхона
еик
рақамли технологиялар
форум
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1c/58649948_0:61:1401:849_1920x0_80_0_0_97ed54fd4304e39efbeb3a1c0ae5f2dd.jpg
ТОШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ)да ягона божхона транзити тизимини ривожлантириш режалаштирилмоқда. Бу ҳақда Санкт-Петербургда бўлиб ўтган Х Халқаро Нева форумида ЕИКнинг божхона ҳамкорлиги бўйича вазири Сергей Шкляев маълум қилди.Форумда интеграция жараёнлари доирасида божхона ҳамкорлигини кучайтириш, юклар ҳаракатини соддалаштириш ва рақамли назорат воситаларини жорий этиш масалалари муҳокама қилинди.Шкляевнинг айтишича, ЕОИИ доирасида ягона қоидалар асосида ишлайдиган божхона тизими савдо учун муҳим аҳамиятга эга.Асосий эътибор ЕОИИда ягона божхона транзити тизимини ривожлантиришга қаратилди. Ушбу тизим юкларни иттифоқ мамлакатлари ҳудуди орқали тезроқ, шаффофроқ ва камроқ қоғозбозлик билан ўтказишга хизмат қилиши кутилмоқда.ЕИК вазирига кўра, янги моделда ягона электрон транзит декларациясидан фойдаланиш муҳим ўрин тутади. Бу божхона расмийлаштирувини соддалаштириш ва юк ҳаракати устидан назоратни рақамли форматга ўтказиш имконини беради.Тизимнинг асосий элементларидан бири электрон навигация пломбалари бўлади. Улар юкларнинг бутун йўналиш бўйлаб сақланиши ва ҳаракатини кузатиш, шунингдек, хавфларни бошқариш тизими доирасида божхона назоратини оптималлаштиришга ёрдам беради.Келгусида ЕОИИ мамлакатларида ишлаб чиқарилган электрон навигация пломбаларидан фойдаланишга ўтиш ҳам режалаштирилмоқда. Бу технологик суверенитетни мустаҳкамлаш, маҳаллий дастурий маҳсулотларни ривожлантириш ва назорат органлари ўртасида ишончни оширишга хизмат қилиши айтилди.
https://sputniknews.uz/20260607/eik-un-yuk-tashish-raqamlashtirish-58177657.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1c/58649948_94:0:1306:909_1920x0_80_0_0_21fe4f30199e5ff72c3a708100894652.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
божхона, еик, рақамли технологиялар, форум
божхона, еик, рақамли технологиялар, форум

ЕОИИ юклар транзитини электрон декларация ва пломбалар орқали назорат қилмоқчи

16:19 28.06.2026
© Пресс-служба ЕИКНа X Международном Невском форуме обсудили вопросы таможенного сотрудничества
На X Международном Невском форуме обсудили вопросы таможенного сотрудничества - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.06.2026
© Пресс-служба ЕИК
Oбуна бўлиш
ЕОИИда юкларни иттифоқ мамлакатлари орқали тезроқ ва шаффофроқ ўтказиш учун ягона божхона транзити тизими ривожлантирилади. Унда навигация пломбаларидан фойдаланиш кўзда тутилган
ТОШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ)да ягона божхона транзити тизимини ривожлантириш режалаштирилмоқда. Бу ҳақда Санкт-Петербургда бўлиб ўтган Х Халқаро Нева форумида ЕИКнинг божхона ҳамкорлиги бўйича вазири Сергей Шкляев маълум қилди.
Форумда интеграция жараёнлари доирасида божхона ҳамкорлигини кучайтириш, юклар ҳаракатини соддалаштириш ва рақамли назорат воситаларини жорий этиш масалалари муҳокама қилинди.
Шкляевнинг айтишича, ЕОИИ доирасида ягона қоидалар асосида ишлайдиган божхона тизими савдо учун муҳим аҳамиятга эга.
“ЕОИИ "хилма-хилликдаги бирлик" тамойили амалда қандай ишлаётганининг жонли намунасидир. Бешта мамлакат, турли маданиятлар, иқтисодиётлар — ва шу билан бирга, ягона божхона назорати қоидалари, савдо, ўзаро ҳамкорликнинг қўшма механизмлари”, — деди у.
Асосий эътибор ЕОИИда ягона божхона транзити тизимини ривожлантиришга қаратилди. Ушбу тизим юкларни иттифоқ мамлакатлари ҳудуди орқали тезроқ, шаффофроқ ва камроқ қоғозбозлик билан ўтказишга хизмат қилиши кутилмоқда.
ЕИК вазирига кўра, янги моделда ягона электрон транзит декларациясидан фойдаланиш муҳим ўрин тутади. Бу божхона расмийлаштирувини соддалаштириш ва юк ҳаракати устидан назоратни рақамли форматга ўтказиш имконини беради.
Тизимнинг асосий элементларидан бири электрон навигация пломбалари бўлади. Улар юкларнинг бутун йўналиш бўйлаб сақланиши ва ҳаракатини кузатиш, шунингдек, хавфларни бошқариш тизими доирасида божхона назоратини оптималлаштиришга ёрдам беради.
Келгусида ЕОИИ мамлакатларида ишлаб чиқарилган электрон навигация пломбаларидан фойдаланишга ўтиш ҳам режалаштирилмоқда. Бу технологик суверенитетни мустаҳкамлаш, маҳаллий дастурий маҳсулотларни ривожлантириш ва назорат органлари ўртасида ишончни оширишга хизмат қилиши айтилди.
Скопление грузовиков на границе Калининградской области с Литвой - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.06.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕИК ва БМТ трансчегаравий юк ташишни рақамлаштиришни муҳокама қилди
7 Июн, 14:20
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0