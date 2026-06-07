https://sputniknews.uz/20260607/eik-un-yuk-tashish-raqamlashtirish-58177657.html
ЕИК ва БМТ трансчегаравий юк ташишни рақамлаштиришни муҳокама қилди
ЕИК ва БМТ трансчегаравий юк ташишни рақамлаштиришни муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
ЕИК ва БМТ Европа иқтисодий комиссияси трансчегаравий юк ташишда электрон ҳужжат айланиши, “ягона дарча” механизми ва рақамли транспорт коридорларини ривожлантириш масалаларини муҳокама қилди.
2026-06-07T14:20+0500
2026-06-07T14:20+0500
2026-06-07T14:21+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
ҳамкорлик
иқтисод
транспорт
божхона
рақамли технологиялар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/0b/26086699_0:163:3063:1885_1920x0_80_0_0_b8d01deb2ee1db0f81ac08a4c65932f6.jpg
ТОШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси ва БМТ Европа иқтисодий комиссияси савдо ҳамда транспорт тартиб-қоидаларини соддалаштириш, шунингдек, мултимодал таъминот занжирларини рақамлаштириш бўйича қўшма онлайн-семинар ўтказди.ЕИК маълумотига кўра, тадбирда трансчегаравий юк ташиш жараёнларида электрон ҳужжат айланишини ривожлантириш, маълумотлар алмашинуви стандартларини қўллаш ва турли тизимлар ўртасидаги мувофиқликни таъминлаш масалалари муҳокама қилинди.Тадбирда давлат органлари, транспорт ва божхона хизматлари, бизнес ҳамда IT-компаниялардан 100 дан ортиқ эксперт иштирок этди.ЕИК ва БМТ Европа иқтисодий комиссияси экспертлари глобал стандартларни ЕОИИ шароитига мослаштириш бўйича ёндашувлар, тажриба лойиҳалари ва электрон ҳужжат айланишининг ўзаро мос тизимларини жорий этиш воситаларини тақдим этди.Семинар якунида минтақавий ташаббусларни қўллаб-қувватлаш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилди. Шунингдек, муҳокамалар давомида аниқланган амалий мавзулар бўйича қатор вебинарлар ўтказишга келишилди.
https://sputniknews.uz/20260512/central-asia-eurasia-transport-yolaklar-boglash-57517018.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/0b/26086699_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_64c985d1d662b2341c0543d01baf9aba.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еоии, еик, ҳамкорлик, иқтисод, транспорт, божхона, рақамли технологиялар
еоии, еик, ҳамкорлик, иқтисод, транспорт, божхона, рақамли технологиялар
ЕИК ва БМТ трансчегаравий юк ташишни рақамлаштиришни муҳокама қилди
14:20 07.06.2026 (янгиланди: 14:21 07.06.2026)
ЕОИИ давлатларида ташқи савдо ва юк ташиш жараёнларини электрон ҳужжатлар орқали соддалаштириш масалалари кўриб чиқилди.
ТОШКЕНТ, 7 июн — Sputnik.
Евроосиё иқтисодий комиссияси ва БМТ Европа иқтисодий комиссияси савдо ҳамда транспорт тартиб-қоидаларини соддалаштириш, шунингдек, мултимодал таъминот занжирларини рақамлаштириш бўйича қўшма онлайн-семинар ўтказди
.
ЕИК маълумотига кўра, тадбирда трансчегаравий юк ташиш жараёнларида электрон ҳужжат айланишини ривожлантириш, маълумотлар алмашинуви стандартларини қўллаш ва турли тизимлар ўртасидаги мувофиқликни таъминлаш масалалари муҳокама қилинди.
Семинарда БМТ СЕФАКТ стандартларини қўллаш, рақамли транспорт коридорларини яратиш, шунингдек, ЕОИИ мамлакатларида ташқи иқтисодий фаолиятни тартибга солишда “ягона дарча” механизмини ривожлантириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.
Тадбирда давлат органлари, транспорт ва божхона хизматлари, бизнес ҳамда IT-компаниялардан 100 дан ортиқ эксперт иштирок этди.
ЕИК ва БМТ Европа иқтисодий комиссияси экспертлари глобал стандартларни ЕОИИ шароитига мослаштириш бўйича ёндашувлар, тажриба лойиҳалари ва электрон ҳужжат айланишининг ўзаро мос тизимларини жорий этиш воситаларини тақдим этди.
Семинар якунида минтақавий ташаббусларни қўллаб-қувватлаш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилди. Шунингдек, муҳокамалар давомида аниқланган амалий мавзулар бўйича қатор вебинарлар ўтказишга келишилди.