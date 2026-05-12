Галузин: Марказий Осиёни Евроосиё транспорт йўлаклари билан боғлаш муҳим
Sputnik Ўзбекистон
Россия ташқи ишлар вазири ўринбосари Галузин Валдай клубининг Марказий Осиё конференциясида ЕОИИ савдоси, “Шимол-Жануб” транспорт йўлаги ва катта Евроосиё ҳамкорлиги ҳақида гапирди.
2026-05-12T18:31+0500
2025 йилда ЕОИИ ичидаги товар айирбошлаш ҳажми рекорд даражага етиб, 95 млрд доллардан ошди, деди Россия ТИВ вакили Галузин
ТОШКЕНТ, 12 май — Sputnik. Марказий Осиё мамлакатларининг катта Евроосиё ҳамкорлигига қўшилиши ҳудудлар боғлиқлигини ошириш ва глобал таъминот занжирларига интеграциялашиш учун янги имкониятлар очади. Бу ҳақда Геленджикда бўлиб ўтган "Валдай" клубининг VI Марказий Осиё конференциясида Россия ташқи ишлар вазири ўринбосари Михаил Галузин маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, Марказий Осиё мамлакатларининг катта Евроосиё ҳамкорлигига қўшилиши ички ҳудудлар боғлиқлигини ошириш ва глобал таъминот занжирларига интеграциялашиш учун янги имкониятлар очади.
Галузин бу борада, аввало, Евроосиё макроминтақасининг асосий транспорт артерияларидан бири бўлган “Шимол-Жануб” халқаро транспорт йўлагини қайд этди.
“Фикримизча, ушбу йўналишни Шарқ ва Ғарбни боғлайдиган артериялар, жумладан, Шимолий денгиз йўли билан боғлаш имкониятларини ҳам кўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир”, — деди у.
Россия ТИВ вакили маданий-гуманитар соҳада Марказий Осиё мамлакатлари билан ўзаро манфаатли ва ўзаро ҳурматга асосланган ҳамкорликни ривожлантириш Россия сиёсатининг муҳим йўналишларидан бири эканини таъкидлади.
Унинг айтишича, Россия ва унинг анъанавий ҳамкорлари учун ўз манфаатларини биргаликда ҳимоя қилиш муҳим аҳамиятга эга.
Галузин Россия президентининг Катта Евроосиё ҳамкорлигини шакллантириш ташаббуси бунинг учун қулай имконият яратишини қайд этди.
Унинг сўзларига кўра, ушбу концепция Глобал Жануб ва Шарқ мамлакатлари овозини кучайтиришга ҳамда Евроосиёнинг халқаро муносабатларнинг янги кўп қутбли тизимидаги мавқеини мустаҳкамлашга хизмат қилади.
Галузин, шунингдек, ЕОИИ доирасидаги савдо кўрсаткичларига ҳам тўхталди. Унинг айтишича, 2025 йилда Иттифоқ ичидаги товар айирбошлаш ҳажми рекорд даражага етиб, 95 млрд доллардан ошган.