Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
Кожошев: ЕОИИ, ШҲТ ва МДҲ транспорт йўлакларини биргаликда ривожлантириши мумкин
Арзибек Кожошевга кўра, Евроосиёнинг қуруқликдаги транспорт йўлаклари глобал логистикада ишончли бўғин бўлиб қолмоқда. ЕОИИ эса янги транспорт архитектураси учун таянч бўлиши мумкин.
2026-04-27T16:48+0500
© Евразийская экономическая комиссияМинистр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.
Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.04.2026
ЕИК вазири Евроосиёда узлуксиз транспорт тизимини яратиш учун ЕОИИ, ШҲТ ва МДҲ доирасидаги ишларни мувофиқлаштиришни таклиф қилди.
ТОШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) минтақада янги транспорт архитектурасини шакллантиришда таянч тузилма бўлиши мумкин. Бу ҳақда ЕИК энергетика ва инфратузилма вазири Арзибек Кожошев Бишкекда бўлиб ўтган халқаро транспорт форумидаги чиқишида таъкидлади.
Кожошев Бишкекда бўлиб ўтган “Қирғизистон — минтақавий хаб: қитъаларни боғлаш” халқаро транспорт форумида иштирок этди. Унинг таъкидлашича, ҳозирги шароитда транспорт боғлиқлиги иқтисодиётлар рақобатбардошлигининг муҳим омилига айланмоқда.
ЕИК вазирига кўра, геосиёсий беқарорликка қарамай, Евроосиёнинг қуруқликдаги транспорт йўлаклари глобал логистиканинг ишончли бўғини бўлиб қолмоқда.
“Бугун анъанавий логистика занжирлари янги муаммоларга дуч келаётган бир пайтда, Евроосиёнинг қуруқликдаги йўлаклари ўзининг ишончлилиги ва рақобатбардошлигини тасдиқламоқда. Бизнинг вазифамиз бу салоҳиятни сақлаб қолишгина эмас, балки уни минтақадаги интеграция бирлашмалари саъй-ҳаракатларини мувофиқлаштириш орқали оширишдир”, — деди Кожошев.
У бутун минтақа миқёсида узлуксиз транспорт тизимини яратиш учун ЕОИИ, ШҲТ ва МДҲ доирасидаги ишларни мувофиқлаштиришни таклиф қилди.
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

