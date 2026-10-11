https://sputniknews.uz/20261011/yolovchilar-moskva-toshkent-avtobus-chiptalari-bilan-bogliq-firibgarlikdan-ogohlantirildi-61105138.html
Йўловчилар Москва-Тошкент автобус чипталари билан боғлиқ фирибгарликдан огоҳлантирилди
Йўловчилар Москва-Тошкент автобус чипталари билан боғлиқ фирибгарликдан огоҳлантирилди
Sputnik Ўзбекистон
Москвадан Тошкентга "Uzautotrans service" автобусларида қайтмоқчи бўлганлар сохта эълонларга алданиб, чипталарни бир неча баравар қимматга олмоқда ва ноқонуний... 11.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-11T12:26+0500
2026-10-11T12:26+0500
2026-10-11T12:26+0500
жамият
москва
тошкент
миграция
миграция агентлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/09/47489807_0:50:1187:718_1920x0_80_0_0_63aedd5b247a2f94942a752db8dd7504.jpg
ТОШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Миграция агентлиги фуқароларни Москвадан Тошкентга автобус чипталарини сотиб олиш билан боғлиқ фирибгарлик схемаларидан огоҳлантирди.Қайд этилишича, фирибгарлар “Uzautotrans Service” компанияси автобусларининг фотосуратлари ва видеоларидан фойдаланиб, ноқонуний ташувларни расмий рейслар сифатида тақдим этмоқда.Агентлик маълумотларига кўра, сафар ҳақидаги эълонлар ижтимоий тармоқлар ва YouTube каналларида жойлаштирилмоқда. Йўловчилар мурожаат қилганидан сўнг фирибгарлар расмий рейслар учун чипталар кассаларда қолмаганини айтиб, уларни тўғридан-тўғри ўзларидан қимматроқ нархда сотиб олишни таклиф қилади. Бироқ йўловчилар ваъда қилинган рейс ўрнига ноқонуний автобусларда йўлга чиқарилади.Агентлик “Uzautotrans Service” компанияси Москвадан Тошкентга мунтазам автобус қатновларини душанба ва пайшанба кунлари амалга оширишини эслатди. Автобуслар “Новоясеневская”ва “Котельники” автостанцияларидан жўнайди ҳамда Тошкент автовокзалига етиб келади.Чипталарни кўрсатилган автостанциялар кассаларидан, шунингдек, тегишли мобил иловалар ва веб-сайтлар орқали онлайн харид қилиш мумкин.Мунтазам рейслар учун чипта нархи 8 500 рублни ташкил этади. Шу кунлари ташкил этиладиган қўшимча рейслар учун эса нарх 7 000 рубль этиб белгиланган.Агентлик фуқароларни фирибгарлар қурбонига айланмаслик учун чипталарни фақат расмий каналлар орқали сотиб олишга ва ташувчи ҳақидаги маълумотларни текширишга чақирди.
https://sputniknews.uz/20261006/rossiya-markaziy-osiyo-migrantlar-60989146.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/09/47489807_82:0:1106:768_1920x0_80_0_0_e9adb3fb45b55e511daa57f0c6bc77dd.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, москва, тошкент, миграция, миграция агентлиги
жамият, москва, тошкент, миграция, миграция агентлиги
Йўловчилар Москва-Тошкент автобус чипталари билан боғлиқ фирибгарликдан огоҳлантирилди
Москвадан Тошкентга "Uzautotrans service" автобусларида қайтмоқчи бўлганлар сохта эълонларга алданиб, чипталарни бир неча баравар қимматга олмоқда ва ноқонуний рейсларга чиқариб юборилмоқда.
ТОШКЕНТ, 11 окт — Sputnik.
Миграция агентлиги фуқароларни Москвадан Тошкентга автобус чипталарини сотиб олиш билан боғлиқ фирибгарлик схемаларидан огоҳлантирди.
Қайд этилишича, фирибгарлар “Uzautotrans Service” компанияси автобусларининг фотосуратлари ва видеоларидан фойдаланиб, ноқонуний ташувларни расмий рейслар сифатида тақдим этмоқда.
Агентлик маълумотларига кўра, сафар ҳақидаги эълонлар ижтимоий тармоқлар ва YouTube каналларида жойлаштирилмоқда. Йўловчилар мурожаат қилганидан сўнг фирибгарлар расмий рейслар учун чипталар кассаларда қолмаганини айтиб, уларни тўғридан-тўғри ўзларидан қимматроқ нархда сотиб олишни таклиф қилади. Бироқ йўловчилар ваъда қилинган рейс ўрнига ноқонуний автобусларда йўлга чиқарилади.
Агентлик “Uzautotrans Service” компанияси Москвадан Тошкентга мунтазам автобус қатновларини душанба ва пайшанба кунлари амалга оширишини эслатди. Автобуслар “Новоясеневская”ва “Котельники” автостанцияларидан жўнайди ҳамда Тошкент автовокзалига етиб келади.
Чипталарни кўрсатилган автостанциялар кассаларидан, шунингдек, тегишли мобил иловалар ва веб-сайтлар орқали онлайн харид қилиш мумкин.
Мунтазам рейслар учун чипта нархи 8 500 рублни ташкил этади. Шу кунлари ташкил этиладиган қўшимча рейслар учун эса нарх 7 000 рубль этиб белгиланган.
Агентлик фуқароларни фирибгарлар қурбонига айланмаслик учун чипталарни фақат расмий каналлар орқали сотиб олишга ва ташувчи ҳақидаги маълумотларни текширишга чақирди.