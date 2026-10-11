https://sputniknews.uz/20261011/ozbekiston-taekvon-61107684.html
Ўзбекистонлик таэквондочилар Париж Гран-присида совриндор бўлди
Ўзбекистонлик таэквондочилар Париж Гран-присида совриндор бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Франция пойтахтида ташкил этилаётган таэквондо WТ бўйича Гран-при турнирининг навбатдаги куни Ўзбекистон терма жамоаси учун омадли бўлди. 11.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-11T16:08+0500
2026-10-11T16:08+0500
2026-10-11T16:08+0500
спорт
ўзбекистон
таэквондо
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0b/61103948_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_741a3326b4aa9f47b607e7a372919aa8.jpg
ТОШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Ўзбекистонлик таэквондочилар Нажмиддин Қосимҳожиев ва Озода Собиржонова Париж Гран-присида совриндор бўлди. Бу ҳақда Миллий олимпиада қўмитаси хабар берди.-68 кг вазн тоифасида жанг қилган Нажмиддин Қосимҳожиев кумуш медалга эга чиқди. 67 кг тоифасида ярим финалгача етиб борган Озода Собиржонова эса шоҳсупанинг учинчи поғонасидан жой олди.World Taekwondo Grand Prix Series мусобақалари 9-11 октябр кунлари бўлиб ўтмоқда ва 2026 йилги Гран-при сериясининг сўнгги босқичи бўлади. Ўзбекистон шарафини мусобақада тўққиз нафар спортчи ҳимоя қилмоқда.Гран-при финали 27-29 ноябрь кунлари Остона шаҳрида бўлиб ўтади.
https://sputniknews.uz/20261005/osiyo-oyinlari-ozbekiston-60963731.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0b/61103948_60:0:1085:769_1920x0_80_0_0_c12137f492169e4ad977c74dec9cf133.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, ўзбекистон, таэквондо
спорт, ўзбекистон, таэквондо
Ўзбекистонлик таэквондочилар Париж Гран-присида совриндор бўлди
Франция пойтахтида ташкил этилаётган таэквондо WТ бўйича Гран-при турнирининг навбатдаги куни Ўзбекистон терма жамоаси учун омадли бўлди.
ТОШКЕНТ, 11 окт — Sputnik.
Ўзбекистонлик таэквондочилар Нажмиддин Қосимҳожиев ва Озода Собиржонова Париж Гран-присида совриндор бўлди. Бу ҳақда Миллий олимпиада қўмитаси хабар берди.
-68 кг вазн тоифасида жанг қилган Нажмиддин Қосимҳожиев кумуш медалга эга чиқди. 67 кг тоифасида ярим финалгача етиб борган Озода Собиржонова эса шоҳсупанинг учинчи поғонасидан жой олди.
World Taekwondo Grand Prix Series мусобақалари 9-11 октябр кунлари бўлиб ўтмоқда ва 2026 йилги Гран-при сериясининг сўнгги босқичи бўлади. Ўзбекистон шарафини мусобақада тўққиз нафар спортчи ҳимоя қилмоқда.
Гран-при финали 27-29 ноябрь кунлари Остона шаҳрида бўлиб ўтади.