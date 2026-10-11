Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261011/ozbekiston-taekvon-61107684.html
Ўзбекистонлик таэквондочилар Париж Гран-присида совриндор бўлди
Ўзбекистонлик таэквондочилар Париж Гран-присида совриндор бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Франция пойтахтида ташкил этилаётган таэквондо WТ бўйича Гран-при турнирининг навбатдаги куни Ўзбекистон терма жамоаси учун омадли бўлди. 11.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-11T16:08+0500
2026-10-11T16:08+0500
спорт
ўзбекистон
таэквондо
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0b/61103948_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_741a3326b4aa9f47b607e7a372919aa8.jpg
ТОШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Ўзбекистонлик таэквондочилар Нажмиддин Қосимҳожиев ва Озода Собиржонова Париж Гран-присида совриндор бўлди. Бу ҳақда Миллий олимпиада қўмитаси хабар берди.-68 кг вазн тоифасида жанг қилган Нажмиддин Қосимҳожиев кумуш медалга эга чиқди. 67 кг тоифасида ярим финалгача етиб борган Озода Собиржонова эса шоҳсупанинг учинчи поғонасидан жой олди.World Taekwondo Grand Prix Series мусобақалари 9-11 октябр кунлари бўлиб ўтмоқда ва 2026 йилги Гран-при сериясининг сўнгги босқичи бўлади. Ўзбекистон шарафини мусобақада тўққиз нафар спортчи ҳимоя қилмоқда.Гран-при финали 27-29 ноябрь кунлари Остона шаҳрида бўлиб ўтади.
https://sputniknews.uz/20261005/osiyo-oyinlari-ozbekiston-60963731.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0b/61103948_60:0:1085:769_1920x0_80_0_0_c12137f492169e4ad977c74dec9cf133.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
спорт, ўзбекистон, таэквондо
спорт, ўзбекистон, таэквондо

Ўзбекистонлик таэквондочилар Париж Гран-присида совриндор бўлди

16:08 11.10.2026
© РИА Новости/Екатерина ЧесноковаТаэквондисты Узбекистана стали призерами Гран-при в Париже
Таэквондисты Узбекистана стали призерами Гран-при в Париже - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.10.2026
© РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Oбуна бўлиш
Франция пойтахтида ташкил этилаётган таэквондо WТ бўйича Гран-при турнирининг навбатдаги куни Ўзбекистон терма жамоаси учун омадли бўлди.
ТОШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Ўзбекистонлик таэквондочилар Нажмиддин Қосимҳожиев ва Озода Собиржонова Париж Гран-присида совриндор бўлди. Бу ҳақда Миллий олимпиада қўмитаси хабар берди.
-68 кг вазн тоифасида жанг қилган Нажмиддин Қосимҳожиев кумуш медалга эга чиқди. 67 кг тоифасида ярим финалгача етиб борган Озода Собиржонова эса шоҳсупанинг учинчи поғонасидан жой олди.
World Taekwondo Grand Prix Series мусобақалари 9-11 октябр кунлари бўлиб ўтмоқда ва 2026 йилги Гран-при сериясининг сўнгги босқичи бўлади. Ўзбекистон шарафини мусобақада тўққиз нафар спортчи ҳимоя қилмоқда.
Гран-при финали 27-29 ноябрь кунлари Остона шаҳрида бўлиб ўтади.
Торжественная встреча сборной Узбекистана, принявшей участие в XX летних Азиатских играх Аичи–Нагоя 2026 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.10.2026
Осиё ўйинларида муносиб иштирок этган Ўзбекистон делегацияси Тошкентда кутиб олинди
5 Октябр, 09:47
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0