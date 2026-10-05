Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261005/osiyo-oyinlari-ozbekiston-60963731.html
Осиё ўйинларида муносиб иштирок этган Ўзбекистон делегацияси Тошкентда кутиб олинди
Осиё ўйинларида муносиб иштирок этган Ўзбекистон делегацияси Тошкентда кутиб олинди
Sputnik Ўзбекистон
Осиё қитъасининг 45 та давлатидан 10 608 нафар спортчи иштирок этган мусобақада Ўзбекистон вакиллари қатор спорт турларида юқори натижаларни қайд этди. Ўзбекистон делегацияси 21 та олтин, 25 та кумуш ва 24 та бронза, жами 70 та медални қўлга киритди. Мазкур натижа билан Ўзбекистон умумжамоа ҳисобида 5-ўринни, Марказий Осиё давлатлари орасида эса 1-ўринни эгаллади.
2026-10-05T09:47+0500
2026-10-05T09:47+0500
спорт
ўзбекистон
осиё ўйинлари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/05/60962505_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_64156dce1557b05c98db2492d913381b.jpg
ТОШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Япониянинг Аичи-Нагоя шаҳрида ўтказилган ХХ ёзги Осиё ўйинларида муваффақиятли иштирок этган Ўзбекистон делегацияси Тошкентда тантанали кутиб олинди. Бу ҳақда Спорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Тошкент халқаро аэропортида спортчиларни бош вазири Абдулла Арипов бошчилигидаги ҳукумат вакиллари, Спорт вазирлиги, Ўзбекистон Миллий Олимпия қўмитаси ва Паралимпия қўмитаси раҳбарияти, Тошкент шаҳар ҳокимлиги, спорт жамоатчилиги вакиллари ҳамда мухлислар тантанали равишда кутиб олди.Абдулла Арипов Ўзбекистон делегациясини Осиё ўйинларида эришилган тарихий натижа билан муборакбод этди.Шунингдек, спортчиларга Ўзбекистон президентининг табриги етказилди. Унда атлетчиларнинг нуфузли мусобақадаги муносиб иштироки, юксак маҳорати ва ватан шарафини муносиб ҳимоя қилгани алоҳида эътироф этилди.Осиё қитъасининг 45 та давлатидан 10 608 нафар спортчи иштирок этган мусобақада Ўзбекистон вакиллари қатор спорт турларида юқори натижаларни қайд этди.Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегацияси 21 та олтин, 25 та кумуш ва 24 та бронза, жами 70 та медални қўлга киритди.Мазкур натижа билан Ўзбекистон умумжамоа ҳисобида 5-ўринни, Марказий Осиё давлатлари орасида эса 1-ўринни эгаллади.
https://sputniknews.uz/20261004/aichi-nagoya-uzbekistan-natija-60945531.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/05/60962505_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5e4ada9f0e95a6f19647ddc04845de59.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
спорт, ўзбекистон, осиё ўйинлари
спорт, ўзбекистон, осиё ўйинлари

Осиё ўйинларида муносиб иштирок этган Ўзбекистон делегацияси Тошкентда кутиб олинди

09:47 05.10.2026
© Минспорта РУз.Торжественная встреча сборной Узбекистана, принявшей участие в XX летних Азиатских играх "Аичи–Нагоя 2026"
Торжественная встреча сборной Узбекистана, принявшей участие в XX летних Азиатских играх Аичи–Нагоя 2026 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.10.2026
© Минспорта РУз.
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон қитъанинг энг йирик спорт мусобақасида умумжамоа ҳисобида фахрли 5-ўринни эгаллади.
ТОШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Япониянинг Аичи-Нагоя шаҳрида ўтказилган ХХ ёзги Осиё ўйинларида муваффақиятли иштирок этган Ўзбекистон делегацияси Тошкентда тантанали кутиб олинди. Бу ҳақда Спорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
© Министерство спорта Узбекистана

Осиё ўйинларида муносиб иштирок этган Ўзбекистон делегацияси кутиб олинди

Осиё ўйинларида муносиб иштирок этган Ўзбекистон делегацияси кутиб олинди - Sputnik Ўзбекистон
1/12
© Министерство спорта Узбекистана

Осиё ўйинларида муносиб иштирок этган Ўзбекистон делегацияси кутиб олинди

© Минспорта РУз.

Осиё ўйинларида муносиб иштирок этган Ўзбекистон делегацияси кутиб олинди

Осиё ўйинларида муносиб иштирок этган Ўзбекистон делегацияси кутиб олинди - Sputnik Ўзбекистон
2/12
© Минспорта РУз.

Осиё ўйинларида муносиб иштирок этган Ўзбекистон делегацияси кутиб олинди

© Минспорта РУз.

Осиё ўйинларида муносиб иштирок этган Ўзбекистон делегацияси кутиб олинди

Осиё ўйинларида муносиб иштирок этган Ўзбекистон делегацияси кутиб олинди - Sputnik Ўзбекистон
3/12
© Минспорта РУз.

Осиё ўйинларида муносиб иштирок этган Ўзбекистон делегацияси кутиб олинди

© Минспорта РУз.

Осиё ўйинларида муносиб иштирок этган Ўзбекистон делегацияси кутиб олинди

Осиё ўйинларида муносиб иштирок этган Ўзбекистон делегацияси кутиб олинди - Sputnik Ўзбекистон
4/12
© Минспорта РУз.

Осиё ўйинларида муносиб иштирок этган Ўзбекистон делегацияси кутиб олинди

© Минспорта РУз.

Осиё ўйинларида муносиб иштирок этган Ўзбекистон делегацияси кутиб олинди

Осиё ўйинларида муносиб иштирок этган Ўзбекистон делегацияси кутиб олинди - Sputnik Ўзбекистон
5/12
© Минспорта РУз.

Осиё ўйинларида муносиб иштирок этган Ўзбекистон делегацияси кутиб олинди

© Минспорта РУз.

Осиё ўйинларида муносиб иштирок этган Ўзбекистон делегацияси кутиб олинди

Осиё ўйинларида муносиб иштирок этган Ўзбекистон делегацияси кутиб олинди - Sputnik Ўзбекистон
6/12
© Минспорта РУз.

Осиё ўйинларида муносиб иштирок этган Ўзбекистон делегацияси кутиб олинди

© Минспорта РУз.
 Торжественная встреча сборной Узбекистана, принявшей участие в XX летних Азиатских играх Аичи–Нагоя 2026 - Sputnik Ўзбекистон
7/12
© Минспорта РУз.
© Минспорта РУз.
 Торжественная встреча сборной Узбекистана, принявшей участие в XX летних Азиатских играх Аичи–Нагоя 2026 - Sputnik Ўзбекистон
8/12
© Минспорта РУз.
© Минспорта РУз.
 Торжественная встреча сборной Узбекистана, принявшей участие в XX летних Азиатских играх Аичи–Нагоя 2026 - Sputnik Ўзбекистон
9/12
© Минспорта РУз.
© Минспорта РУз.
 Торжественная встреча сборной Узбекистана, принявшей участие в XX летних Азиатских играх Аичи–Нагоя 2026 - Sputnik Ўзбекистон
10/12
© Минспорта РУз.
© Минспорта РУз.
 Торжественная встреча сборной Узбекистана, принявшей участие в XX летних Азиатских играх Аичи–Нагоя 2026 - Sputnik Ўзбекистон
11/12
© Минспорта РУз.
© Минспорта РУз.
 Торжественная встреча сборной Узбекистана, принявшей участие в XX летних Азиатских играх Аичи–Нагоя 2026 - Sputnik Ўзбекистон
12/12
© Минспорта РУз.
1/12
© Министерство спорта Узбекистана

Осиё ўйинларида муносиб иштирок этган Ўзбекистон делегацияси кутиб олинди

2/12
© Минспорта РУз.

Осиё ўйинларида муносиб иштирок этган Ўзбекистон делегацияси кутиб олинди

3/12
© Минспорта РУз.

Осиё ўйинларида муносиб иштирок этган Ўзбекистон делегацияси кутиб олинди

4/12
© Минспорта РУз.

Осиё ўйинларида муносиб иштирок этган Ўзбекистон делегацияси кутиб олинди

5/12
© Минспорта РУз.

Осиё ўйинларида муносиб иштирок этган Ўзбекистон делегацияси кутиб олинди

6/12
© Минспорта РУз.

Осиё ўйинларида муносиб иштирок этган Ўзбекистон делегацияси кутиб олинди

7/12
© Минспорта РУз.
8/12
© Минспорта РУз.
9/12
© Минспорта РУз.
10/12
© Минспорта РУз.
11/12
© Минспорта РУз.
12/12
© Минспорта РУз.
Тошкент халқаро аэропортида спортчиларни бош вазири Абдулла Арипов бошчилигидаги ҳукумат вакиллари, Спорт вазирлиги, Ўзбекистон Миллий Олимпия қўмитаси ва Паралимпия қўмитаси раҳбарияти, Тошкент шаҳар ҳокимлиги, спорт жамоатчилиги вакиллари ҳамда мухлислар тантанали равишда кутиб олди.

Абдулла Арипов Ўзбекистон делегациясини Осиё ўйинларида эришилган тарихий натижа билан муборакбод этди.

Шунингдек, спортчиларга Ўзбекистон президентининг табриги етказилди. Унда атлетчиларнинг нуфузли мусобақадаги муносиб иштироки, юксак маҳорати ва ватан шарафини муносиб ҳимоя қилгани алоҳида эътироф этилди.
Осиё қитъасининг 45 та давлатидан 10 608 нафар спортчи иштирок этган мусобақада Ўзбекистон вакиллари қатор спорт турларида юқори натижаларни қайд этди.
Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегацияси 21 та олтин, 25 та кумуш ва 24 та бронза, жами 70 та медални қўлга киритди.
Мазкур натижа билан Ўзбекистон умумжамоа ҳисобида 5-ўринни, Марказий Осиё давлатлари орасида эса 1-ўринни эгаллади.
Тахмина Икрамова завоевала золото Азиатских игр - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.10.2026
Аичи–Нагоя: Ўзбекистон медаллари, 48 йилда илк бор олтинсиз натижа, 9 йилда илк мағлубият
Кеча, 10:11
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0