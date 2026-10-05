Осиё ўйинларида муносиб иштирок этган Ўзбекистон делегацияси Тошкентда кутиб олинди
Осиё ўйинларида муносиб иштирок этган Ўзбекистон делегацияси Тошкентда кутиб олинди
Sputnik Ўзбекистон
Осиё қитъасининг 45 та давлатидан 10 608 нафар спортчи иштирок этган мусобақада Ўзбекистон вакиллари қатор спорт турларида юқори натижаларни қайд этди. Ўзбекистон делегацияси 21 та олтин, 25 та кумуш ва 24 та бронза, жами 70 та медални қўлга киритди. Мазкур натижа билан Ўзбекистон умумжамоа ҳисобида 5-ўринни, Марказий Осиё давлатлари орасида эса 1-ўринни эгаллади.
ТОШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Япониянинг Аичи-Нагоя шаҳрида ўтказилган ХХ ёзги Осиё ўйинларида муваффақиятли иштирок этган Ўзбекистон делегацияси Тошкентда тантанали кутиб олинди. Бу ҳақда Спорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Тошкент халқаро аэропортида спортчиларни бош вазири Абдулла Арипов бошчилигидаги ҳукумат вакиллари, Спорт вазирлиги, Ўзбекистон Миллий Олимпия қўмитаси ва Паралимпия қўмитаси раҳбарияти, Тошкент шаҳар ҳокимлиги, спорт жамоатчилиги вакиллари ҳамда мухлислар тантанали равишда кутиб олди.Абдулла Арипов Ўзбекистон делегациясини Осиё ўйинларида эришилган тарихий натижа билан муборакбод этди.Шунингдек, спортчиларга Ўзбекистон президентининг табриги етказилди. Унда атлетчиларнинг нуфузли мусобақадаги муносиб иштироки, юксак маҳорати ва ватан шарафини муносиб ҳимоя қилгани алоҳида эътироф этилди.Осиё қитъасининг 45 та давлатидан 10 608 нафар спортчи иштирок этган мусобақада Ўзбекистон вакиллари қатор спорт турларида юқори натижаларни қайд этди.Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегацияси 21 та олтин, 25 та кумуш ва 24 та бронза, жами 70 та медални қўлга киритди.Мазкур натижа билан Ўзбекистон умумжамоа ҳисобида 5-ўринни, Марказий Осиё давлатлари орасида эса 1-ўринни эгаллади.
Ўзбекистон қитъанинг энг йирик спорт мусобақасида умумжамоа ҳисобида фахрли 5-ўринни эгаллади.
ТОШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Япониянинг Аичи-Нагоя шаҳрида ўтказилган ХХ ёзги Осиё ўйинларида муваффақиятли иштирок этган Ўзбекистон делегацияси Тошкентда тантанали кутиб олинди. Бу ҳақда Спорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Тошкент халқаро аэропортида спортчиларни бош вазири Абдулла Арипов бошчилигидаги ҳукумат вакиллари, Спорт вазирлиги, Ўзбекистон Миллий Олимпия қўмитаси ва Паралимпия қўмитаси раҳбарияти, Тошкент шаҳар ҳокимлиги, спорт жамоатчилиги вакиллари ҳамда мухлислар тантанали равишда кутиб олди.
Абдулла Арипов Ўзбекистон делегациясини Осиё ўйинларида эришилган тарихий натижа билан муборакбод этди.
Шунингдек, спортчиларга Ўзбекистон президентининг табриги етказилди. Унда атлетчиларнинг нуфузли мусобақадаги муносиб иштироки, юксак маҳорати ва ватан шарафини муносиб ҳимоя қилгани алоҳида эътироф этилди.
Осиё қитъасининг 45 та давлатидан 10 608 нафар спортчи иштирок этган мусобақада Ўзбекистон вакиллари қатор спорт турларида юқори натижаларни қайд этди.
Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегацияси 21 та олтин, 25 та кумуш ва 24 та бронза, жами 70 та медални қўлга киритди.
Мазкур натижа билан Ўзбекистон умумжамоа ҳисобида 5-ўринни, Марказий Осиё давлатлари орасида эса 1-ўринни эгаллади.