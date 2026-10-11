https://sputniknews.uz/20261011/ozbekiston-kredit-tolov-61100596.html
Ўзбекистонда банкларнинг кредит тўловларини автоматик ечиб олишига чеклов қўйилади
Ўзбекистонда банкларнинг кредит тўловларини автоматик ечиб олишига чеклов қўйилади
Sputnik Ўзбекистон
2027 йил 10 январдан Ўзбекистонда банклар мижознинг розилигисиз кредит ёки кафиллик бўйича тўловларни ундиришда унинг банк картасида меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорининг (МҲТЭКМ) камида ярмига тенг пулни сақлаб қолиши шарт бўлади.
2026-10-11T09:45+0500
2026-10-11T09:45+0500
2026-10-11T09:45+0500
жамият
ўзбекистон
кредит
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ТОШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. 2027 йил 10 январдан Ўзбекистонда банклар мижознинг розилигисиз кредит ёки кафиллик бўйича тўловларни ундиришда унинг банк картасида меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорининг (МҲТЭКМ) камида ярмига тенг пулни сақлаб қолиши шарт бўлади. Бу Марказий банк қарорида белгиланган.Ҳозир МҲТЭКМ ярми 680 минг сўмни ташкил этади.Таъкидланишича, бу талаб фуқароларнинг энг зарур кундалик эҳтиёжлари учун маблағсиз қолишининг олдини олиш ва банк хизматлари истеъмолчиларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган.
https://sputniknews.uz/20261005/kredit-bank-60962342.html
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жамият, ўзбекистон, кредит
жамият, ўзбекистон, кредит
Ўзбекистонда банкларнинг кредит тўловларини автоматик ечиб олишига чеклов қўйилади
Маблағ ечиб олингач, мижознинг карталарида камида МҲТЭКМнинг 50 фоизи (680 минг сўм) қолиши керак.
ТОШКЕНТ, 11 окт — Sputnik.
2027 йил 10 январдан Ўзбекистонда банклар мижознинг розилигисиз кредит ёки кафиллик бўйича тўловларни ундиришда унинг банк картасида меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорининг (МҲТЭКМ) камида ярмига тенг пулни сақлаб қолиши шарт бўлади. Бу Марказий банк қарорида
белгиланган.
Ҳозир МҲТЭКМ ярми 680 минг сўмни ташкил этади.
Таъкидланишича, бу талаб фуқароларнинг энг зарур кундалик эҳтиёжлари учун маблағсиз қолишининг олдини олиш ва банк хизматлари истеъмолчиларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган.