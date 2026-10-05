https://sputniknews.uz/20261005/kredit-bank-60962342.html
Чалғитувчи кредит таклиф қилган банклар фаолияти чекланади
Чалғитувчи кредит таклиф қилган банклар фаолияти чекланади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда чалғитувчи деб топилган кредит маҳсулотини истеъмолчига таклиф этган банкнинг айрим молиявий операцияларни амалга ошириши олти ойгача чекланиши ва (ёки) тақиқланиши мумкин. Адлия вазирлиги 30 сентябрь куни Марказий банк бошқарувининг айрим идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга қўшимчалар киритиш тўғрисидаги қарорини давлат рўйхатидан ўтказди.
2026-10-05T09:24+0500
2026-10-05T09:24+0500
2026-10-05T09:24+0500
жамият
банк
кредит
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/15/55117006_0:60:1135:698_1920x0_80_0_0_fb167e816ec4daa7236ef3bcefd2fe45.jpg
ТОШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Ўзбекистонда чалғитувчи деб топилган кредит маҳсулотини истеъмолчига таклиф этган банкнинг айрим молиявий операцияларни амалга ошириши олти ойгача чекланиши ва (ёки) тақиқланиши мумкин. Адлия вазирлиги 30 сентябрь куни Марказий банк бошқарувининг айрим идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга қўшимчалар киритиш тўғрисидаги қарорини давлат рўйхатидан ўтказди.Ҳужжатга кўра, банклар кредит рекламасида кредит бўйича мажбуриятларни бажармаслик истеъмолчи учун молиявий хатарларга олиб келиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантириш жойлаштириши шарт.Бунда огоҳлантириш босма ва электрон рекламада реклама майдонининг, аудио ва видеорекламада эса реклама давомийлигининг камида 10 фоизини эгаллаши керак.Шунингдек, кредит шартномасининг биринчи саҳифасига, шартнома матнидан олдин, саҳифа асосий юзасининг камида 30 фоизини эгаллайдиган огоҳлантириш ахбороти жойлаштирилади.Истеъмолчини чалғитувчи деб топилган кредит маҳсулоти унга таклиф этилган ҳолларда, Марказий банк банкнинг айрим молиявий операцияларни амалга оширишини ёки инфратузилмасини кенгайтиришини олти ойгача чеклаши ва (ёки) тақиқлаши мумкин.Қарор расмий эълон қилинган кундан эътиборан бир ой ўтгач кучга киради.
https://sputniknews.uz/20260817/muddat-tolov-yangi-qoidalar-59745301.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/15/55117006_63:0:1071:756_1920x0_80_0_0_28134473ec0c81c86aaf4b20d34952ee.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, банк, кредит, ўзбекистон
жамият, банк, кредит, ўзбекистон
Чалғитувчи кредит таклиф қилган банклар фаолияти чекланади
Банклар кредит рекламаси ва шартномасида молиявий хатарлар ҳақида огоҳлантириш жойлаштириши шарт.
ТОШКЕНТ, 5 окт – Sputnik.
Ўзбекистонда чалғитувчи деб топилган кредит маҳсулотини истеъмолчига таклиф этган банкнинг айрим молиявий операцияларни амалга ошириши олти ойгача чекланиши ва (ёки) тақиқланиши мумкин. Адлия вазирлиги 30 сентябрь куни Марказий банк бошқарувининг айрим идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга қўшимчалар киритиш тўғрисидаги қарорини давлат рўйхатидан ўтказди.
Ҳужжатга кўра, банклар кредит рекламасида кредит бўйича мажбуриятларни бажармаслик истеъмолчи учун молиявий хатарларга олиб келиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантириш жойлаштириши шарт.
Бунда огоҳлантириш босма ва электрон рекламада реклама майдонининг, аудио ва видеорекламада эса реклама давомийлигининг камида 10 фоизини эгаллаши керак.
Шунингдек, кредит шартномасининг биринчи саҳифасига, шартнома матнидан олдин, саҳифа асосий юзасининг камида 30 фоизини эгаллайдиган огоҳлантириш ахбороти жойлаштирилади.
Истеъмолчини чалғитувчи деб топилган кредит маҳсулоти унга таклиф этилган ҳолларда, Марказий банк банкнинг айрим молиявий операцияларни амалга оширишини ёки инфратузилмасини кенгайтиришини олти ойгача чеклаши ва (ёки) тақиқлаши мумкин.
Қарор расмий эълон қилинган кундан эътиборан бир ой ўтгач кучга киради.