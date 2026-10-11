Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20261011/eoii-eron-61102169.html
ЕОИИ ва Эрон юкларни транзит қилиш харажатларини камайтириш йўлларини изламоқда
ЕОИИ ва Эрон юкларни транзит қилиш харажатларини камайтириш йўлларини изламоқда
Sputnik Ўзбекистон
Томонлар божхона тартиб-таомилларини соддалаштириш зарурлигини таъкидлади. 11.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-11T14:02+0500
2026-10-11T14:02+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
эрон
жамият
транзит ташиш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/0d/18309396_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_37865d0fe1ea90e386520e5ef046e1e8.jpg
ТОШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Эрон қўшма қуйи қўмитасининг иккинчи йиғилишида транспортни соддалаштириш ва транзит тўсиқларини камайтириш муҳокама қилинди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) хабар берди.Ортга юк ортиш бутун парвоз нархига таъсир қиладиИштирокчилар чегараларни кесиб ўтиш шартлари, маршрут хариталарини рўйхатдан ўтказиш, ёқилғи нархи ва халқаро юк ташувчиларнинг харажатларини камайтиришни кўриб чиқди. “Шимол-Жануб” йўлаги бўйлаб темир йўл алоқасини рақамлаштириш ва Россия орқали транзит пайтида ҳужжатлар алоҳида муҳокама қилинди.Эрон томони чегара инфратузилмасини ривожлантириш ва унинг ўтказиш қобилиятини оширишга қизиқиш билдирди. Электрон ҳужжатлардан фойдаланиш ҳамкорлик йўналишларидан бири деб аталади.Ташиш қоидалари битта маълумотномада тўпланадиКелажакдаги ахборот ҳужжати транспорт шартномалари, миллий тартибга солиш ва электрон ҳужжат айланиши имкониятлари тўғрисидаги маълумотларни бирлаштириши керак. Қуйи қўмитанинг навбатдаги йиғилиши 2027 йилда ЕИК раислигида ўтказилиши режалаштирилган.Бундай ечимларнинг амалий қиймати уларнинг маршрутда қўлланилиши билан белгиланади. Инфратузилма мавжуд бўлса ҳам, ташувчи рўйхатдан ўтишни кутиш ва бўш қайтиш туфайли харажатларни ўз зиммасига олади. Жараёнларни мувофиқлаштириш ва ортга юкларни топиш парвоз масофасини ўзгартирмасдан янада тежамкор қилиши мумкин.
https://sputniknews.uz/20261006/eoii-baa-61002158.html
эрон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/0d/18309396_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_02b3f6afcc122c9b1bdeddcfb52aa7d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, еик, эрон, жамият, транзит ташиш
еоии, еик, эрон, жамият, транзит ташиш

ЕОИИ ва Эрон юкларни транзит қилиш харажатларини камайтириш йўлларини изламоқда

14:02 11.10.2026
© Sputnik / Таалайбек ОроскуловФлаги стран ЕАЭС. Архивное фото
Флаги стран ЕАЭС. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.10.2026
© Sputnik / Таалайбек Ороскулов
Oбуна бўлиш
Томонлар божхона тартиб-таомилларини соддалаштириш зарурлигини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Эрон қўшма қуйи қўмитасининг иккинчи йиғилишида транспортни соддалаштириш ва транзит тўсиқларини камайтириш муҳокама қилинди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) хабар берди.
Ортга юк ортиш бутун парвоз нархига таъсир қилади
Иштирокчилар чегараларни кесиб ўтиш шартлари, маршрут хариталарини рўйхатдан ўтказиш, ёқилғи нархи ва халқаро юк ташувчиларнинг харажатларини камайтиришни кўриб чиқди. “Шимол-Жануб” йўлаги бўйлаб темир йўл алоқасини рақамлаштириш ва Россия орқали транзит пайтида ҳужжатлар алоҳида муҳокама қилинди.
Эрон томони чегара инфратузилмасини ривожлантириш ва унинг ўтказиш қобилиятини оширишга қизиқиш билдирди. Электрон ҳужжатлардан фойдаланиш ҳамкорлик йўналишларидан бири деб аталади.
Ташиш қоидалари битта маълумотномада тўпланади
Келажакдаги ахборот ҳужжати транспорт шартномалари, миллий тартибга солиш ва электрон ҳужжат айланиши имкониятлари тўғрисидаги маълумотларни бирлаштириши керак. Қуйи қўмитанинг навбатдаги йиғилиши 2027 йилда ЕИК раислигида ўтказилиши режалаштирилган.
Бундай ечимларнинг амалий қиймати уларнинг маршрутда қўлланилиши билан белгиланади. Инфратузилма мавжуд бўлса ҳам, ташувчи рўйхатдан ўтишни кутиш ва бўш қайтиш туфайли харажатларни ўз зиммасига олади. Жараёнларни мувофиқлаштириш ва ортга юкларни топиш парвоз масофасини ўзгартирмасдан янада тежамкор қилиши мумкин.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Флаги стран-участниц ЕАЭС и государств-наблюдателей при союзе - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.10.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИ ва БАА ўртасидаги иқтисодий ҳамкорлик тўғрисидаги битим кучга кирди
6 Октябр, 18:14
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0