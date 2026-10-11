ЕОИИ ва Эрон юкларни транзит қилиш харажатларини камайтириш йўлларини изламоқда

ТОШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Эрон қўшма қуйи қўмитасининг иккинчи йиғилишида транспортни соддалаштириш ва транзит тўсиқларини камайтириш муҳокама қилинди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) хабар берди.Ортга юк ортиш бутун парвоз нархига таъсир қиладиИштирокчилар чегараларни кесиб ўтиш шартлари, маршрут хариталарини рўйхатдан ўтказиш, ёқилғи нархи ва халқаро юк ташувчиларнинг харажатларини камайтиришни кўриб чиқди. “Шимол-Жануб” йўлаги бўйлаб темир йўл алоқасини рақамлаштириш ва Россия орқали транзит пайтида ҳужжатлар алоҳида муҳокама қилинди.Эрон томони чегара инфратузилмасини ривожлантириш ва унинг ўтказиш қобилиятини оширишга қизиқиш билдирди. Электрон ҳужжатлардан фойдаланиш ҳамкорлик йўналишларидан бири деб аталади.Ташиш қоидалари битта маълумотномада тўпланадиКелажакдаги ахборот ҳужжати транспорт шартномалари, миллий тартибга солиш ва электрон ҳужжат айланиши имкониятлари тўғрисидаги маълумотларни бирлаштириши керак. Қуйи қўмитанинг навбатдаги йиғилиши 2027 йилда ЕИК раислигида ўтказилиши режалаштирилган.Бундай ечимларнинг амалий қиймати уларнинг маршрутда қўлланилиши билан белгиланади. Инфратузилма мавжуд бўлса ҳам, ташувчи рўйхатдан ўтишни кутиш ва бўш қайтиш туфайли харажатларни ўз зиммасига олади. Жараёнларни мувофиқлаштириш ва ортга юкларни топиш парвоз масофасини ўзгартирмасдан янада тежамкор қилиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Эрон қўшма қуйи қўмитасининг иккинчи йиғилишида транспортни соддалаштириш ва транзит тўсиқларини камайтириш муҳокама қилинди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) хабар берди.
Ортга юк ортиш бутун парвоз нархига таъсир қилади
Иштирокчилар чегараларни кесиб ўтиш шартлари, маршрут хариталарини рўйхатдан ўтказиш, ёқилғи нархи ва халқаро юк ташувчиларнинг харажатларини камайтиришни кўриб чиқди. “Шимол-Жануб” йўлаги бўйлаб темир йўл алоқасини рақамлаштириш ва Россия орқали транзит пайтида ҳужжатлар алоҳида муҳокама қилинди.
Эрон томони чегара инфратузилмасини ривожлантириш ва унинг ўтказиш қобилиятини оширишга қизиқиш билдирди. Электрон ҳужжатлардан фойдаланиш ҳамкорлик йўналишларидан бири деб аталади.
Ташиш қоидалари битта маълумотномада тўпланади
Келажакдаги ахборот ҳужжати транспорт шартномалари, миллий тартибга солиш ва электрон ҳужжат айланиши имкониятлари тўғрисидаги маълумотларни бирлаштириши керак. Қуйи қўмитанинг навбатдаги йиғилиши 2027 йилда ЕИК раислигида ўтказилиши режалаштирилган.
Бундай ечимларнинг амалий қиймати уларнинг маршрутда қўлланилиши билан белгиланади. Инфратузилма мавжуд бўлса ҳам, ташувчи рўйхатдан ўтишни кутиш ва бўш қайтиш туфайли харажатларни ўз зиммасига олади. Жараёнларни мувофиқлаштириш ва ортга юкларни топиш парвоз масофасини ўзгартирмасдан янада тежамкор қилиши мумкин.
ЕОИИ
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.