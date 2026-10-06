Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20261006/eoii-baa-61002158.html
ЕОИИ ва БАА ўртасидаги иқтисодий ҳамкорлик тўғрисидаги битим кучга кирди
ЕОИИ ва БАА ўртасидаги иқтисодий ҳамкорлик тўғрисидаги битим кучга кирди
Sputnik Ўзбекистон
ЕИК ҳисоб-китобларига кўра, икки томон ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми яна 5–6 миллиард долларга ошиши мумкин. 06.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-06T18:14+0500
2026-10-06T18:14+0500
ўзбекистон ва еоии
иқтисод
баа
еоии
еик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/02/08/15955184_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_11cf6f85d04feec3b7ee136f0f42b9ff.jpg
ТОШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Бирлашган Араб Амирликлари (БАА) ўртасидаги иқтисодий шериклик тўғрисидаги битим кучга кирди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) хабар қилди.Битим савдо режимини сезиларли даражада либераллаштиришни назарда тутади: БАА ЕОИИдан келадиган товарларнинг 86 фоизи учун божларни пасайтирди. Бу товарлар ЕОИИнинг БААга экспортининг 98 фоизни ташкил қилади.Битимда ишбилармон доиралар, жумладан, кичик ва ўрта корхоналар ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантиришга қаратилган замонавий қоидалар ва механизмлар мустаҳкамланган. БААни “Шимол-Жануб” халқаро йўлагига улаш имконияти билан транспорт ва логистика соҳасида ҳамкорлик қилиш кўзда тутилган.EИК вазири EОИИ мамлакатлари бизнесини янги имкониятлардан фаол фойдаланишга ва БАА томони билан ҳамкорликни ривожлантиришга чақирди.
https://sputniknews.uz/20261005/eoii-vetnam-60976186.html
баа
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/02/08/15955184_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_58e5221d6f12ac0c4a57b9013fe18768.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иқтисод, баа, еоии, еик
иқтисод, баа, еоии, еик

ЕОИИ ва БАА ўртасидаги иқтисодий ҳамкорлик тўғрисидаги битим кучга кирди

18:14 06.10.2026
© Sputnik / Медиабанкка ўтишФлаги стран-участниц ЕАЭС и государств-наблюдателей при союзе
Флаги стран-участниц ЕАЭС и государств-наблюдателей при союзе - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.10.2026
© Sputnik
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
ЕИК ҳисоб-китобларига кўра, икки томон ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми яна 5–6 миллиард долларга ошиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Бирлашган Араб Амирликлари (БАА) ўртасидаги иқтисодий шериклик тўғрисидаги битим кучга кирди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) хабар қилди.
Битим савдо режимини сезиларли даражада либераллаштиришни назарда тутади: БАА ЕОИИдан келадиган товарларнинг 86 фоизи учун божларни пасайтирди. Бу товарлар ЕОИИнинг БААга экспортининг 98 фоизни ташкил қилади.

“Ҳамкор томонидан Иттифоқ товарларига нисбатан қўлланиладиган ўртача ставка 5 фоиздан 0,6 фоизгача қисқартирилади. Бизнинг ҳисоб-китобларимизга кўра, олинган имтиёзлар ҳажми EОИИ мамлакатлари экспортчиларига ҳар йили божхона тўловларидан 266 миллион долларгача тежаш имконини беради, - деди ЕИК савдо вазири Андрей Слепнёв. - Товар айирбошлашнинг кутилаётган ўсиши ўрта муддатли истиқболда камида 5-6 миллиард долларни ташкил этади”.

Битимда ишбилармон доиралар, жумладан, кичик ва ўрта корхоналар ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантиришга қаратилган замонавий қоидалар ва механизмлар мустаҳкамланган. БААни “Шимол-Жануб” халқаро йўлагига улаш имконияти билан транспорт ва логистика соҳасида ҳамкорлик қилиш кўзда тутилган.
EИК вазири EОИИ мамлакатлари бизнесини янги имкониятлардан фаол фойдаланишга ва БАА томони билан ҳамкорликни ривожлантиришга чақирди.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Флаги ЕАЭС и Вьетнама - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.10.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
EОИИ ва Вьетнам ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми 10 йил ичида деярли икки баравар ошди
Кеча, 17:45
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0