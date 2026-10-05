Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20261005/eoii-vetnam-60976186.html
EОИИ ва Вьетнам ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми 10 йил ичида деярли икки баравар ошди
EОИИ ва Вьетнам ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми 10 йил ичида деярли икки баравар ошди
Sputnik Ўзбекистон
Вьетнам EОИИ билан савдо шартномалари тармоғини ривожлантиришни бошлаган биринчи давлат бўлганди. 05.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-05T17:45+0500
2026-10-05T17:45+0500
ўзбекистон ва еоии
иқтисод
еоии
вьетнам
еик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/09/60313353_0:0:1673:941_1920x0_80_0_0_5fda8a6ecea4d63e28b100fefea09c42.png
ТОШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари ва Вьетнам ўртасидаги товар айирбошлаш эркин савдо ҳудуди тўғрисидаги битим амал қилаётган ўн йил ичида деярли икки бараварга ошди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (EИК) хабар берди.Ҳужжат 2015 йил 29 майда имзоланган.Бугунги кунда Вьетнам иттифоқ давлатлари бизнес ҳамжамиятининг Осиё-Тинч океани минтақасидаги асосий ҳамкорларидан бири бўлиб қолмоқда.Таъкидланишича, битимни амалга ошириш бўйича ишчи органлар йиғилишлари ва юқори даражадаги учрашувларнинг мунтазам ўтказилиши юзага келаётган масалаларга ечим топиш ва келгусидаги ҳамкорлик салоҳиятини очиб беришни таъминлайди.
https://sputniknews.uz/20261004/uzbekistan-eaeu-savdo-60952483.html
вьетнам
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/09/60313353_208:0:1463:941_1920x0_80_0_0_e5c318e50a5c07b0ec3b532b3d02c20a.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иқтисод, еоии, вьетнам, еик
иқтисод, еоии, вьетнам, еик

EОИИ ва Вьетнам ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми 10 йил ичида деярли икки баравар ошди

17:45 05.10.2026
© Sputnik / Сгенерировано ИИФлаги ЕАЭС и Вьетнама
Флаги ЕАЭС и Вьетнама - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.10.2026
© Sputnik / Сгенерировано ИИ
Oбуна бўлиш
Вьетнам EОИИ билан савдо шартномалари тармоғини ривожлантиришни бошлаган биринчи давлат бўлганди.
ТОШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари ва Вьетнам ўртасидаги товар айирбошлаш эркин савдо ҳудуди тўғрисидаги битим амал қилаётган ўн йил ичида деярли икки бараварга ошди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (EИК) хабар берди.
Ҳужжат 2015 йил 29 майда имзоланган.
Бугунги кунда Вьетнам иттифоқ давлатлари бизнес ҳамжамиятининг Осиё-Тинч океани минтақасидаги асосий ҳамкорларидан бири бўлиб қолмоқда.
"Ҳужжатнинг амал қилиш даврида EОИИ ва Вьетнам ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми 1,9 бараварга (2016 йилдаги 4,3 млрд доллардан 2025 йилда 8,3 млрд долларгача) ошди", - дейилади хабарда.
Таъкидланишича, битимни амалга ошириш бўйича ишчи органлар йиғилишлари ва юқори даражадаги учрашувларнинг мунтазам ўтказилиши юзага келаётган масалаларга ечим топиш ва келгусидаги ҳамкорлик салоҳиятини очиб беришни таъминлайди.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
заглушка - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.10.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Ўзбекистоннинг ЕОИИ давлатлари билан савдоси 14,6 млрд долларга етди
Кеча, 14:49
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0