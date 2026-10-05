EОИИ ва Вьетнам ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми 10 йил ичида деярли икки баравар ошди

ТОШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари ва Вьетнам ўртасидаги товар айирбошлаш эркин савдо ҳудуди тўғрисидаги битим амал қилаётган ўн йил ичида деярли икки бараварга ошди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (EИК) хабар берди.Ҳужжат 2015 йил 29 майда имзоланган.Бугунги кунда Вьетнам иттифоқ давлатлари бизнес ҳамжамиятининг Осиё-Тинч океани минтақасидаги асосий ҳамкорларидан бири бўлиб қолмоқда.Таъкидланишича, битимни амалга ошириш бўйича ишчи органлар йиғилишлари ва юқори даражадаги учрашувларнинг мунтазам ўтказилиши юзага келаётган масалаларга ечим топиш ва келгусидаги ҳамкорлик салоҳиятини очиб беришни таъминлайди.
Вьетнам EОИИ билан савдо шартномалари тармоғини ривожлантиришни бошлаган биринчи давлат бўлганди.
ТОШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари ва Вьетнам ўртасидаги товар айирбошлаш эркин савдо ҳудуди тўғрисидаги битим амал қилаётган ўн йил ичида деярли икки бараварга ошди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (EИК) хабар берди.
Ҳужжат 2015 йил 29 майда имзоланган.
Бугунги кунда Вьетнам иттифоқ давлатлари бизнес ҳамжамиятининг Осиё-Тинч океани минтақасидаги асосий ҳамкорларидан бири бўлиб қолмоқда.
"Ҳужжатнинг амал қилиш даврида EОИИ ва Вьетнам ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми 1,9 бараварга (2016 йилдаги 4,3 млрд доллардан 2025 йилда 8,3 млрд долларгача) ошди", - дейилади хабарда.
Таъкидланишича, битимни амалга ошириш бўйича ишчи органлар йиғилишлари ва юқори даражадаги учрашувларнинг мунтазам ўтказилиши юзага келаётган масалаларга ечим топиш ва келгусидаги ҳамкорлик салоҳиятини очиб беришни таъминлайди.
ЕОИИ
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.